Una donna indiana ha dato alla luce un figlio a 10mila metri mentre volava da Delhi a Bengaluru, in India. Il bambino è nato sul volo IndiGo 6E 122: a confermarlo la compagnia aerea in una nota. "Confermiamo che un bambino è stato partorito prematuramente sul volo 6E 122 da Delhi a Bangalore. Non ci sono ulteriori dettagli disponibili", ha dichiarato all'Hindustan Times un portavoce del vettore.

Secondo un testimone madre e bambino sarebbero stati ben accuditi sul volo. "Ero su un volo @ IndiGo6E 6E 122 per BLR, una donna partorisce a metà volo, incredibile lavoro di squadra di assistenti di volo", ha twittato Prabhu. "Hanno allestito un ospedale in pochi minuti e il neonato ha pianto a mezz'aria. La dottoressa Shailaja Vallabhani era fortunatamente su questo volo!".

Alcune immagini scattate sul velivolo mostrano i membri dell'equipaggio del PPE che tengono in braccio il bimbo. Non è la prima volta che un bambino nasce nell'aria. A settembre, il volo EgyptAir MS777 dal Cairo a Londra ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza quando la passeggera yemenita Hiyam Nasr Naji Daaban si è resa conto che stava iniziando ad avere delle contrazioni. Il pilota ha dirottato il volo su Monaco, in Germania, nella speranza che Daaban potesse raggiungere un ospedale in tempo. Tuttavia, la futura madre ha dato alla luce una bambina prima che l'aereo potesse toccare terra, con l'aiuto di un medico che si trovava a bordo. In risposta, la compagnia aerea ha detto che il bambino riceverà voli EgyptAir gratuiti per tutta la vita, sebbene l'offerta si estenda apparentemente solo a Monaco, dove l'aereo è stato dirottato.