Donna incinta scopre di avere un cancro alle ossa e si fa amputare una gamba per poter partorire Kathleen Osborne, 28 anni e incinta di 4 mesi, ha deciso di farsi amputare una gamba per poter partorire la sua terza figlia; l’alternativa che le avevano proposto i medici era l’aborto.

Quella che ha dovuto prendere Kathleen Osborne, 28 anni e incinta di 4 mesi, è stata molto probabilmente la decisione più difficile della sua esistenza: dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro – la terza della sua vita – si è trovata di fronte a una scelta. Abortire oppure farsi amputare una gamba. La giovane donna non ci ha pensato su per più di 24 ore e il giorno successivo ha chiamato i suoi medici e ha comunicato la sua decisione: amputarsi l'arto così da sbarazzarsi di un tumore alle ossa, ma portare avanti la gravidanza. L'operazione è riuscita e Kathleen ha dato alla luce la piccola Aida-May con otto settimane di anticipo tramite parto cesareo. "Sono felice di aver preso la decisione di perdere la gamba perché mi ha dato mia figlia. Se non l'avessi fatto l'avrei persa e sarei stata sottoposta a chemioterapia che alla fine poteva anche non salvarmi la gamba. Quindi ne è valsa la pena".

La storia di Kathleen, di Wisbech in Gran Bretagna, è stata riportata dal Daily Mail: madre di due figli maschi, si dice ora entusiasta di avere anche una femmina. "Ho sempre voluto una bambina, quindi sono molto felice. I due maschietti hanno sempre voluto una sorella, quindi è andato tutto per il meglio, ad essere onesti. Sono ancora molto contenta della mia decisione". Per spiegare cosa le sia successo ai suoi due bimbi la 28enne ha usato la fantasia: "Ho detto ai ragazzi che i Transformers mi stanno costruendo una nuova gamba: continuano a chiedermi quando arriverà e pensano che sia molto bello". Non è la prima volta che a Kathleen viene diagnosticato un cancro: era già accaduto nel 2005, ad 11 anni, e nel 2016. Qualche mese fa, poi, è arrivata l'ennesima batosta con il tumore a una gamba.