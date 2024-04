video suggerito

Scopre di avere un cancro ma decide di curarsi con dieta a base di succhi, ex modella: "Sono quasi morta" La storia di Irena Stoynova, ex modella inglese di 39 anni, alla quale nel 2021 è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Inizialmente ha rifiutato le cure convenzionali per seguire una dieta a base di succhi: "Ma ho quasi perso la vita, fate attenzione".

A cura di Ida Artiaco

Irena Stoynova.

I medici hanno cercato di convincerla a sottoporsi trattamenti antitumorali convenzionali dopo che le è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin, ma Irena Stoynova, ex modella inglese di 39 anni, li ha "rifiutati", decidendo di procedere con una dieta a base di succhi. Ma, "è quasi morta". A raccontare la storia è stata proprio la donna, che ha messo in guardia dal cercare trattamenti alternativi online che possono mettere in pericolo la vita.

Come riporta SkyNews, Stoynova, di Crondall, nell'Hampshire, ha speso oltre duemila sterline in spremiagrumi e passava fino a tre ore al giorno a preparare pasti liquidi per il giorno successivo, credendo che ciò l'avrebbe aiutata a guarire dal linfoma non Hodgkin, che nasce nel sistema linfatico e si sviluppa dai linfociti, cellule presenti nel sangue e nel tessuto linfatico.

La malattia le era stata diagnosticata a giugno del 2021, quando i medici le hanno consigliato di sottoporsi un trattamento convenzionale, a cominciare dalla chemioterapia, ma lei ha "rifiutato" dopo aver letto alcuni utenti "parlare online del tasso di successo delle terapie alternative, attraverso un cambiamento dello stile di vita e alimentare".

La donna ha così spiegato di aver cominciato a seguire una dieta a base di succhi per due anni e mezzo, ma ne ha anche provata un'altra a base di cibi crudi, digiuno intermittente, erbe bollite e tè speciali.

"Non mi sono mai fermata, ero debole, avevo problemi di sonno e allucinazioni. Non avevo nemmeno la forza di aprire la porta al fattorino. Non riuscivo a respirare perché c'era del liquido nei polmoni, ho perso circa 20 chilogrammi a causa della dieta", ha raccontato l'ex modella.

I medici hanno detto che Stoynova ha rischiato seriamente di morire quando è stata portata in ambulanza al Frimley Park Hospital nel maggio dello scorso anno. È stato in quel momento che la 39enne ha deciso di iniziare la chemioterapia. E adesso è in remissione.

"Ora dico alle persone che gli effetti collaterali della chemioterapia sono un gioco da ragazzi rispetto agli effetti collaterali che ho ottenuto provando altri tipi di trattamento. Avevo tagliato fuori i consulenti e tutto ciò che riguardava la medicina standard ma ho quasi perso la vita", ha detto.