Karen Land ha cinque figli ed è una malata terminale. Un paio di giorni fa, qualcuno ha fatto passare una lettera sotto la porta di casa sua. Riprovevole il testo: “Smettila di mendicare i soldi". Come spiega Lincolnshire Live, la donna britannica, che di lavora fa il vigile del fuoco, lo scorso agosto ha scoperto di avere due tumori cerebrali aggressivi, poche settimane dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro al seno. E il 4 ottobre un massa tumorale è stata trovata nei suoi polmoni.

Un ulteriore colpo è arrivato nei giorni scorsi: "Smetti di elemosinare soldi! Basta con queste raccolte fondi. Perché vuoi ancora che le persone ti diano dei soldi? Cosa succederà a quel denaro visto che non esiste una cura per te?", è il testo della lettera. Karen ha detto di essere rimasta scioccata quando l’ha letta: "Ero semplicemente sconvolta dal fatto che qualcuno è arrivato a fare una cosa del genere ad una persona nel mio stato. Non capisco come qualcuno possa essere così infastidito dalla mia vita da fare uno sforzo simile. Non sono arrabbiata, mi sarebbe piaciuto discutere del problema con loro, penso di essere incline a dire che queste persone sono più da compatire che altro” ha detto Karen.

"Ma non voglio buttarmi giù. Sono deciso come sempre a combattere e rimanere positiva. La mattina mia sveglio sempre allegra e con un sorriso sul mio viso. Ero compiaciuta quando ho battuto il cancro la prima volta, ma sono disposta ad andare avanti per quanto durerà fino a sbarazzarmene". Puoi fare una donazione alla pagina di Karen creata su Justgiving.