Ancora sangue sulle strade. Un drammatico incidente stradale è avvenuto quest'oggi verso le 15, 20 lungo la Provinciale 12 che collega Floridia a Cassibile, in provincia di Siracusa. Le vittime sarebbero tre: tra loro anche una ragazza in stato di gravidanza. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, quattro giovani sono rimasti intrappolati all'interno di un'auto (una Ford Focus di colore grigio) mentre viaggiavano in direzione Cassibile. Secondo le prime testimonianze raccolte, si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

La tragedia si è verificata nel tratto di strada subito dopo l'incrocio del Golf Resort. Il conducente, secondo quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo ed il suo corpo sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre i tre passeggeri, due ragazze ed un ragazzo, sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte della vettura con i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di estrarli dall'auto. Sul posto ci sono due ambulanze, le squadre dei pompieri, carabinieri e polizia municipale. La strada è attualmente bloccata in direzione Floridia ed in uscita verso l'autostrada Siracusa – Gela.

Come detto, il conducente della vettura, G.M., è deceduto all'istante, mentre una delle due ragazze che si trovava all'interno del veicolo, è stata estratta ancora viva e trasportata con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania, ma i soccorritori parlano di situazione "drammatica". Stando alle prime informazioni, il conducente della Ford Focus avrebbe perso il controllo del mezzo nell'abbordare il curvone ed il veicolo sarebbe precipitata dal ponticello di Monasteri.