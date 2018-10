Un'adolescente si è suicidata gettandosi da un ponte autostradale, 15 anni dopo che sua madre si era uccisa allo stesso modo mentre la teneva in braccio. Yazmina Howard aveva solo tre anni quando è miracolosamente sopravvissuta dopo che la genitrice, Maxine Carr, è saltata nel vuoto per 30 metri dal suo appartamento nel 2003. È stata trovata viva vicino al corpo di sua madre dopo un balzo dall'edificio di sette piani a Maidstone, nel Kent. La piccola Yazmina aveva subito danni al cranio e un braccio rotto, e lesioni alle costole e alla mascella, ma era incredibilmente sopravvissuta con i nonni, che l’avevano allevata come una loro figlia.

La studentessa 18enne è morta tragicamente lunedì notte dopo essere caduta da un ponte dell'autostrada sulla M20 a Larkfield, nel Kent. Era uscita per una pizza con un amico poche ore prima della tragedia avvenuta intorno alle 22:00, ha detto sua nonna Janet Howard, 68 anni. "Ho ricevuto un suo messaggio alle 9.23 di sera in cui diceva che stava bene. È stato l'ultima cosa che ho sentito da lei. Qualunque cosa sia accaduta da allora, non lo sapremo mai; non sappiamo cosa l'abbia spinta a questo. Yazmina era una bella ragazza, dentro e fuori, che non avrebbe mai fatto del male a nessuno” dice affranta la donna. “Non fumava, non andava in discoteca. Anche quando beveva vino, si assicurava che fosse vegano perché amava gli animali e si preoccupava dell'ambiente. Era una persona forte, ma anche emotiva. Non so che quel che è successo sia da collegare alla morte della madre” ha aggiunto la 68enne.

All'inchiesta sulla morte della madre di Yazmina, avvenuta il 1° agosto 2003, la vicina Nicola Morrell, disse che era a casa la sera prima quando sentì alcune voci da un appartamento all'ultimo piano verso le 21:00. Ho visto dalla mia finestra che qualcuno stava attraversando il balcone con un bambino. Poi degli oggetti lanciati dal balcone e ho sentito un bambino che urlava” ricorda. La donna ha chiamato la polizia, ma quando è arrivata una pattuglia, le cose sembrava essersi calmae. Ma la Morrell è stata svegliata qualche ora da un "tonfo molto forte" e più tardi ha sentito un bambino che piangeva. "È stato un rumore orribile. Faceva venire i brividi nel sangue”. L’inchiesta ha stabilito che la donna temeva che il suo ex ragazzo violento progettasse di strapparle Yazmina e tornare nella natia Spagna.