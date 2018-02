Una giornata di lavoro alla scrivania come tante altre, tra computer e scartoffie, poi un inaspettato malore che in pochi attimi si fa sempre più intenso e infine lei che si accascia a terra esanime senza più riprendersi, nonostante i soccorsi. Così è morta improvvisamente a soli 24 anni Elisa Barina, una ragazza veneta residente a Dolo, comune della città metropolitana di Venezia. Una scomparsa tanto improvvisa quanto inattesa che ha lasciato senza parole parenti, amici e colleghi. Come racconta il quotidiano locale La Nuova Venezia, infatti, tutti sono d'accordo nel sostenere che la giovane stava bene e non aveva mai segnalato alcun tipo di problema fisico da fare prevedere la sua imminente morte.

"Mia figlia era sanissima. Soffriva da tempo di un po’ d’asma ma nulla di grave. Elisa era felicissima del suo lavoro e della sua vita" ha raccontato il padre. Tutto è avvenuto in pochi minuti martedì scorso mentre la 24enne stava lavorando come impiegata in un servizio Caf a Fossò, sempre nel veneziano. "Sto male", avrebbe mormorato Elisa, poi basta. I colleghi di lavoro hanno subito allertato i soccorsi, visto che stava sempre peggio e sul posto è arrivata un’ambulanza dall’ospedale di Dolo ma in poco tempo la situazione è precipitata.

La giovane ha perso conoscenza, è stato praticato un massaggio cardiaco per cercare di rianimarla ed è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare e alla fine ai medici non è rimasto che constatare il decesso. Sul caso è intervenuta ora anche L’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia sul corpo della 24enne per accertate la causa di morte. In famiglia siamo sconvolti, ci hanno spiegato che si è trattato di un arresto cardiaco. Aspettiamo il responso dell’autopsia per capire ciò che è accaduto" ha spiegato il padre di Elisa.