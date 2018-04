in foto: Loris Bologna, 53 anni.

Stava tenendo come tutti i giorni la lezione di matematica ai suoi alunni della scuola elementare di Misano Monte, in provincia di Rimini, quando è stato colto improvvisamente da un malore che non gli ha lasciato scampo. A trovarlo privo di sensi nell'aula degli insegnanti, dove stava aspettando la fine della ricreazione, è stata una bambina. Si è accasciato sul pavimento ed è morto dopo qualche ora in ospedale Loris Bologna, 53 anni il prossimo agosto. E' stato stroncato da una emorragia cerebrale contro la quale i medici non hanno potuto fare nulla, essendo troppo estesa.

La tragedia è avvenuta lo scorso venerdì: dopo il malore, il maestro è stato trovato privo di conoscenza da una sua alunna, che dopo aver capito la gravità della situazione, ha chiesto aiuto. "Venite di corsa, a terra c’è il maestro Loris, non sta bene", avrebbe detto la piccola studentessa. I colleghi hanno subito chiamato il 118 che è accorso a tutta velocità. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ed intubarlo, poi lo hanno caricato sull’ambulanza e trasportato all’Infermi di Rimini, dove è deceduto nel reparto di rianimazione. "Era una persona altruista, molto umana, che amava profondamente il suo lavoro e i bambini", si limitano a commentare alcuni colleghi del maestro.", hanno detto i genitori di Bologna, che lascia la moglie Maria Grazia.