in foto: Foto di repertorio

Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina presto lungo l’autostrada A14. Poco prima delle 3, lungo la corsia nord dell’autostrada, nel territorio di Gabicce Marche (Pesaro-Urbino), un autotreno proveniente da Bari si è ribaltato. Alla guida del mezzo c’era un uomo di cinquantanove anni di Andria che ha urtato, per cause ancora da accertare, la barriera new jersey centrale. Dopo lo scontro l'automezzo si è ribaltato, perdendo il carico e l'autista è stato sbalzato fuori, finendo sull'altra carreggiata dell’autostrada. Per l’uomo, che è stato travolto in pochi attimi da altre autovetture che transitavano sulla A14, non c’è stato nulla da fare. Nessuna delle auto si è fermata fino a quando qualcuno non si è accorto dell'accaduto e ha bloccato il traffico.

Traffico in tilt per diverse ore – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia autostradale e il 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista. Il traffico è rimasto bloccato per ore lungo la carreggiata nord per poi riprendere lentamente nelle prime ore del mattino.