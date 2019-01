in foto: Interno del Terminal 21 (Facebook).

Tragedia in Thailandia, dove un italiano di 44 anni, Federico Maistrello, è morto cadendo dal sesto piano di uno dei centri commerciali più famosi di Bangkok, il Terminal 21. L'uomo, di origine romana, si trovava nel paese asiatico probabilmente in occasione del Capodanno. Come riporta la stampa locale, era sulle scale mobili quando è improvvisamente precipitato al suolo, tra l'incredulità di turisti e curiosi che affollavano l'edificio per fare shopping. Tuttavia, dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e analizzate a fondo dalle forze dell'ordine risulta che il suo sia stato un gesto volontario. Aveva con sé il passaporto e un biglietto aereo, oltre a una minima quantità di Lorazepam, una sostanza utilizzata per trattare l'ansia.

Il quotidiano Thai Rath ha sottolineato come la polizia thailandese si sia messa subito in contatto con l'ambasciata italiana, che ha a sua volta informato i familiari dell'uomo per fornire loro ogni possibile assistenza. Intanto, anche la Farnesina ha confermato il decesso in una nota. È in corso un'indagine per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e per cercare di dare anche un volto alla vittima. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, giovedì 3 gennaio, al Terminal 21, un centro commerciale che si trova su una delle strade principali di Bangkok, Sukumvit, con la particolarità che in ogni piano riproduce una differente città del mondo come Londra e Tokyo e al piano terra ricostruisce Roma con la Bocca della verità, via Condotti e via del Corso.