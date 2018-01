L'Italia festeggia con il botto agli Europei di Dresda con un successo nello short-track: la padrona assoluta è stata Arianna Fontana, nei 1000 metri e nell'Overall, che ha così ripetuto il successo dello scorso anno a Torino e conquista il settimo titolo europeo in carriera proprio davanti all'altra azzurra, seconda, Martina Valcepina.

Sulla prima distanza dell'Overall (3.000 metri) la 29enne di Sondrio è riuscita a gestirsi al meglio ottenendo agevolmente l'accesso alla finale A e chiudendo prima. La Fontana ha dominato davanti all'olandese Schulting e alla tedesca Seidel mentre la 25enne di Sondalo ha raggiunto la finale B dove però una caduta l'ha relegata al quarto posto che è significato l'ottavo complessivo. Un distacco che si è ridotto così fino a sei sole lunghezze.

Il sorpasso della Fontana, seconda nella classifica overall a inizio giornata e in svantaggio di 39 punti sulla Valcepina, si era capito da subito che poteva realizzarsi durante la gara: dopo i 1.000 c'è stato il recupero e tutto si è alla fine concretizzato al termine della superfinale dei 3000.

Nei 3000 la portabandiera azzurra ha fatto quanto serviva per firmare la vittoria: il secondo posto alle spalle della russa Prosvirnova le vale il sorpasso generale e il titolo finale in virtù della settima posizione della Valcepina. Fontana chiude a 84 punti la sua classifica overall, la Valcepina a 70, con la russa Prosvirnova a completare il podio a quota 49.

La Fontana sarà la prossima portabandiera ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, e oggi ha centrato la settima vittoria dopo i trionfi del 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2017, raggiungendo così Evgenia Radanova in testa al ranking delle atlete più vincenti di sempre a livello continentale.

Ieri era stato il giorno invece di Martina Valcepina, oro nei 500 e nei 1500 metri, mentre oggi per la Valpecina è arrivato il miglior piazzamento in carriera in un Europeo dopo i terzi posti di Heerenveen 2011 e Mladò 2012.