Star Wars Day: i gadget più belli da comprare per celebrare la saga Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day: l’intera giornata è dedicata alla famosa saga che ha fatto sognare e continua a far sognare numerose generazioni. Molti sono i gadget che sono stati realizzati a tem: lego, peluche, spade laser, giochi da tavolo e tanto altro. Ecco quali sono i più originali e quali non potete assolutamente perdervi se siete fan di Guerre Stellari!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Che la forza sia con te!": avete riconosciuto questa citazione? Sicuramente sì, perché è tratta da Star Wars, uno dei film più famosi degli ultimi cinquant'anni, o quasi. Era, infatti, il 1977, quando fu lanciato al cinema per la prima volta. Da allora, la principessa Leila, Jedi Luke Skywalker, il maestro Yoda e Darth Vader continuano a far sognare e ad appassionare grandi e piccini.

Perché si è scelto proprio il 4 maggio per celebrare Star Wars? Tutto si deve ad un simpatico gioco di parole per cui la celebre frase sopra citata, che inglese è "May the Force be with you", sia assonante a "May the Fourth Be with You" ("Che il 4 maggio sia con te").

Così, mentre su Twitter impazza l'hashtag #starwarsday e i grandi appassionati si organizzano per partecipare ad eventi a tema o per fare una maratona del film, noi vi proponiamo i gadget dedicati e ispirati alla saga che non potete assolutamente non avere in casa.

Leggi anche Regali Cresima 2022: le 24 migliori idee regalo per ragazzo e ragazza

10 gadget da collezione che tutti i fan di Star Wars dovrebbero avere

Se siete grandi appassionati di Guerre Stellari, il modo giusto per celebrare lo Star Wars Day è acquistare un oggetto da collezione a tema. Su internet si trova veramente qualsiasi cosa. Ecco gli oggetti più particolari e originali che potete acquistare su Amazon a prezzi modici.

1. Lampada 3D

Lampada 3D Star Wars

Cominciamo con la lampada 3D per la notte. La trovate disponibile in cinque modelli diversi, tutti ispirati alla saga. Scegliete il vostro personaggio preferito e lasciate che illumini la vostra stanza la notte. Oltre ad essere molto scenografica, questa lampada notturna è molto potente e offre una visuale molto buona.

2. Monopoly Star Wars The Mandalorian

Se siete dei veri fan della saga avete visto anche Star Wars: The Mandalorian, la live action in onda su Disney Plus. Il gioco da tavolo Monopoly di Hasbro è ispirato proprio alla serie tv. Lo scopo del gioco è combattere i nemici e conquistare l'intera galassia. Possono giocare fino a 6 persone alla volta.

3. Gli scacchi

Scacchi Star Wars

Sempre da Hasbro è stata rilasciata la scatola degli scacchi da collezione a tema. Si compone di 32 pedine da fissare sulle basi e una scacchiera su cui muoverle. Trovate raffigurati tutti i personaggi del film, schierati e suddivisi in base al ruolo che hanno nella storia originale.

4. I racconti. Estinzione, la graphic novel ispirata alla saga

Se oltre ad essere appassionati della saga siete anche accaniti lettori, non potete certamente perdervi I racconti. Estinzione, il primo volume del graphic novel ispirata alla serie tv. All'interno di questo volume trovate la raccolta completa dei racconti ispirati alle puntate della prima stagione.

5. Spada Laser Force FX Elite di Rey Skywalker

Spada laser Force FX Elite di Rey Skywalker

I più grandi collezionisti di oggetti, invece, non potranno non avere in casa la spada laser Force FX Elite di Rey Skywalker, una riproduzione fedele di quella utilizzata nei film durante i combattimenti, comprensiva di luci led ed effetti speciali sonori. Nella confezione è compreso un piedistallo su cui poggiarla per metterla in esposizione.

6. Lego R2-D2 da collezione

Lego da collezione R2–D2

Tra gli oggetti da collezione a tema ci sono sicuramente i Lego. Tra i più gettonati c'è il modellino da costruire di R2-D2, uno dei personaggi più amati di Guerre Stellari, realizzato con 2.315 pezzi e rifinito nei minimi dettagli. I collezionisti non se lo lasceranno certamente sfuggire.

7. Maglietta a tema The Mandalorian

Maglietta The Mandalorian

Il regalo adatto ad un ragazzino o ad una ragazzino che passa le giornate a guardare e riguardare l'intera saga e il nuovo seguito, è certamente la maglia ispirata alle scene più belle di The Mandalorian; è realizzata in cotone, è leggera ed è disponibile in diverse taglie e fantasie.

8. Star Wars Jedi Knight Collection

Star Wars Jedi Knight Collection

Per i più tecnologici, invece, il regalo giusto è senza dubbio Star Wars Jedi Knight Collection, il gioco per la Nintendo Switch. Il giocatore si troverà a muoversi e ad agire nei panni di Kyle Katarn, agente della Nuova Repubblica, che dovrà scegliere quali armi utilizzare per sconfiggere il male; è possibile attivare la modalità multigiocatore e giocare online con un massimo di 16 persone.

9. Funko Pop Jawa

A proposito di oggetti da collezione, non può certo mancare il Funko Pop, l'action figure che tutti i più fissati hanno in casa. In particolare, vi consigliamo di dare un'occhiata al Funko Pop di Jawa, alta 90 centimetri e realizzata in vinile. Viene venduta nella classica scatola da conservare intatta.

10. DVD da collezione

DVD da collezione

Anche se i lettori dvd sono passati di moda, non potete non avere a casa la serie completa di dvd della saga, con i contenuti speciali e i dietro le quinte inediti. Potete guardare i dvd dal pc o procurarvi uno dei lettori ancora in circolazione e organizzare una maratona con gli amici, come se foste al cinema.