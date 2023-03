Premio Strega 2023: dove comprare i libri della dozzina Sono stati annunciati i libri entrati nella dozzina del Premio Strega 2023. Ecco quali sono e dove acquistarli.

È stata annunciata la dozzina di libri che concorre al Premio Strega 2023. I 12 libri sono stati scelti da una rosa di 80 candidature. I nomi in gara sono noti a tutti i lettori e i libri in gara non mancano di spessore.

La proclamazione della cinquina finalista ci sarà il prossimo 7 giugno presso il Teatro Romano di Benevento. Nel frattempo, hai tutto il tempo di leggere i 12 libri candidati. E, se non sai a quale libreria rivolgerti o se preferisci averli direttamente a casa, ti segnaliamo che puoi acquistare i libri della dozzina del Premio Strega 2023 su Amazon, nella sezione dedicata ai libri.

Quali sono i libri della dozzina del Premio Strega 2023 da acquistare su Amazon

Ma quali sono i 12 libri che hanno superato la prima selezione e sono in corsa per il Premio Strega 2023? Di seguito trovi la lista completa.

La sibilla: vita di Joyce Lussu, di Silvia Ballestra. Una ricostruzione della vita di una delle donne più importanti della storia del nazifascismo. Poetessa e traduttrice, fu in prima linea nella Resistenza, assieme al marito, Emilio Lussu.

Dove non mi hai portata, di Maria Grazia Calandrone. La scrittrice ricostruisce la storia della sua madre biologica che, assieme a suo padre, si è tolta la vita dopo averla abbandonata a Villa Borghese quando aveva solo 8 mesi.

La traversata notturna, Andrea Canobbio. Un uomo, una città – Torino – e un viaggio nei ricordi. Ogni strada, piazza e palazzo e un tuffo nel passato, un contatto con quello che è stato e che in qualche modo è ancora.

Come d'aria, Ada D'Adamo. Una madre e una figlia alle prese con una diagnosi mancata che le porta, seppur in modo diverso, a fare i conti con un destino già segnato.

Ferrovie del Messico, Gian Marco Griffi. Un libro ambientato nell'Asti del 1944, in cui la parola d'ordine è avventura. I personaggi sono molteplici, tutti diversi e tutti, in qualche modo, rappresentativi dell'umanità.

Le perfezioni, di Vincenzo Latronico. Una fotografica dei giovani di oggi, di una generazione alla continua ricerca della perfezione e della felicità, per poter mostrare alla società sempre il meglio di sé.

Rubare la notte, Romana Petri. Cosa sappiamo di Antoine de Saint-Exupéry? Che ha scritto Il piccolo principe, certo; e poi? In questo libro, si racconta la sua storia, per conoscere ciò che c'è dietro la storia che fa innamorare tutti.

Mi limitavo ad amare te, Rossella Postorino. La storia di un figlio che cresce senza madre, in attesa del suo ritorno e di ricevere il suo amore. Sullo sfondo, una delle guerre più lunghe e strazianti della storia.

Cassandra a Mogadiscio, Igiaba Scego. Roma, 31 dicembre 1990; durante quella che dovrebbe essere la notte più magica dell'anno, una ragazza scopre quanto la vita possa rivelarsi crudele.

Il continente bianco, Andrea Tarabbia. Un libro che punta lente d'ingredimento sul mondo politico, sui meccanismi che fa scaturire e sui rapporti di convenienza che gravinano attorno ad essa.

Tornare dal bosco, Maddalena Vaglio Tanet. La vita di un tranquillo paesino di montagna viene sconvolta dalla scomparsa di una maestra, che si è allontana senza lasciare tracce, dopo la morte di una sua alunna.

Una minima infelicità, Carmen Verde. Il racconto di una vita vissuta all'ombra, nel silenzio, dietro le quinte. Una scrittura potente che riesce a far rimanere incollati alle pagine.