Quanto durano, come funzionano e quali sono gli sconti da non perdere Dalle ore 18:00 di lunedì 27 marzo alle 23:59 di mercoledì 29 marzo, arrivano le Offerte di Primavera su Amazon: sconti fino al 40% su tantissimi articoli di diverse categorie, tra cui casa e cucina, sport e bellezza. Ecco come funziona e come partecipare all’evento. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Di seguito, ti presentiamo i migliori modelli da acquistare: dagli elettrodomestici, come la macchina per la pasta a quella per il caffè, ai dispositivi Echo, Fire TV e Kindle, passando per i prodotti a marchio Amazon, gli accessori per lo sport, i prodotti beauty e i device tech delle migliori marche come Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi.

Come funziona

Per approfittare degli sconti non è necessario essere abbonati al servizio premium di Amazon ma, naturalmente, la consegna sarà più rapida e i vantaggi numerosi per gli iscritti ad Amazon Prime o per i clienti che usufruiscono del periodo di prova gratuita di 30 giorni.

Ti consigliamo di scaricare l'app di Amazon e, se non sei già iscritto, di creare un account su Amazon, cliccando sull'apposita sezione e compilando i campi richiesti. Una volta seguiti questi semplici passaggi, prepara una lista desideri personale, inserendo tutti i prodotti di cui hai bisogno, iscriviti alla newsletter o attiva le notifiche sulle impostazioni dell'applicazione per ricevere promozioni sempre nuove.

Quali prodotti trovare su Amazon

Ma quali sono gli sconti proposti da Amazon durante le Offerte di Primavera 2023? Ecco un'anteprima dei prodotti in promozione, suddivisi per categoria merceologica e scontati fino al 40%.

Casa e cucina: gli sconti raggiungeranno percentuali del 35% per la categoria cucina. Tra gli articoli in promozione, non puoi lasciarti sfuggire la macchina per la pasta Philips, quella per il caffè di De Longhi e la friggitrice ad aria Princess. Potrai trovare, in offerta fino al -45%, la biancheria per la casa Foppapedretti, oltre a tante idee di arredamento, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

Cinema e TV: se sei un amante del cinema e delle serie tv , non lasciarti sfuggire le promozioni sulle Smart TV delle migliori marche, Sony e non solo.

Elettronica e informatica: fino al 45% sui device tech Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi, ma anche sulle cuffie Beats e Sony, oltre che sullo smartwatch di Garmin, monitor LG, tablet Lenovo e dispositivi per il gaming come i notebook MSI Katana.

Salute e bellezza: le offerte si estendono anche ai prodotti per il make-up, la cura dei capelli e la skin care. Tra le marche in offerta troverai L’Oreal Paris, Nivea, Collistar, Kiko, NYX Professionale e Rowenta.

Sport: le Offerte di Primavera sono dedicate agli accessori per gli sport d'acqua, scontati fino al 20%.

Dispositivi Amazon: dal 27 al 29 marzo potrai risparmiare fino a 60 € sui dispositivi Echo, tra cui Echo Dot (5° gen), disponibile a 34,99 €, Echo Show 10 a 209,99 € ed Echo Show 15 a 239,99 €; fino a 30 € sui device Fire TV, come Fire TV Stick 4K, acquistabile a 39,99 € e Fire TV Cube a 139,99 €. Saranno in offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe 16 GB, venduto a 319,99 €, Kindle Paperwhite a 99,99 € e Kindle 2022 a 84,99 €.

Articoli a marchio Amazon: tutti i prodotti a marchio Amazon per la cura della casa e della persona saranno in promozione dal 27 al 29 marzo. I brand coinvolti saranno Amazon Basics e Umi, Rivet e Movian per l'arredamento e, per la cura della persona, Belei, Happy Belly e Solimo.

In più potrai approfittare di 2 mesi di prova gratuita al servizio Kindle Unlimited, durante i quali avrai accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste, su qualsiasi dispositivo.

Infine è previsto un periodo gratuito di 3 mesi per provare Amazon Music Unlimited, dopo il quale l'abbonamento si rinnoverà a 9,99 € al mese. Per gli utenti già iscritti ad Amazon Music, invece, sarà possibile effettuare un upgrade gratuito del proprio abbonamento al pacchetto Family: dopo i 3 mesi di prova, quest'ultimo si rinnoverà a un costo mensile di 15,99 €.

