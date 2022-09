Offerte Esclusive Prime: dopo il Prime Day, l’11 e 12 ottobre una nuova due giorni di sconti Save the date: l’11 e il 12 ottobre i clienti Amazon Prime avranno a disposizione una serie di offerte e sconti vantaggiosi su tutte le categorie prodotto. Queste quarantotto ore potranno essere l’occasione per fare un acquisto importante o portarsi avanti con i regali di Natale.

I prossimi 11 e 12 ottobre, i clienti abbonati ad Amazon Prime avranno a disposizione una lunga serie di offerte molto vantaggiose di cui approfittare, grazie all'iniziativa Offerte Esclusive Prime promossa dalla piattaforma.

I prezzi ribassati coinvolgeranno tutte le categorie merceologiche e i migliori marchi in circolazione, come Samsung, Miele, Oral-B, iRobot e GHD, ma non solo.

Per poter accedere alle offerte, è sufficiente essere abbonati al servizio o aver sottoscritto il periodo di prova.

Offerte Esclusive Prime: quando comincia e quanto dura

L'iniziativa Offerte Esclusive Prime sarà attiva a partire dalla mezzanotte dell'11 ottobre 2022 fino alle 23:59 del 12 ottobre 2022.

Avrete, dunque, a disposizione quarantotto ore di tempo per procedere con gli acquisti. Attenzione, però: i prodotti sono da intendersi disponibili fino ad esaurimento scorte, quindi non aspettate l'ultimo momento per comprare ciò che vi serve, perché potreste correre il rischio di non trovarlo più.

Come accedere all'evento di Amazon Prime

Per poter accedere ad Offerte Esclusive Prime è necessario essere abbonati al servizio Amazon Prime. Se non lo siete, non preoccupatevi, siete ancora in tempo.

Per prima cosa, effettuate l'accesso al vostro account Amazon.

Entrate nella sezione dedicata ad Amazon Prime.

Inserite tutti i dati richiesti ed effettuate la registrazione.

Il costo dell'abbonamento è di 4,90 euro al mese o di 49,50 euro all'anno; gli studenti, invece, potranno sottoscriverlo a 2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno.

Coloro che non sono certi di voler usufruire dell'abbonamento a lungo o vogliono essere sicuri di trarne dei vantaggi possono sfruttare prima il mese di prova gratuito: avete 30 giorni di tempo per utilizzare Amazon Prime e decidere se voler sottoscrivere o meno l'abbonamento ufficiale. Se decidete di non sottoscrivere l'abbonamento, non dovrete far altro che annullare la prova; in caso contrario, allo scadere del mese vi sarà addebitato il costo del servizio.

Cosa comprare durante l'Amazon Prime Day di ottobre

Le offerte di questo simil Prime Day coinvolgeranno tutte le categorie di prodotto: che abbiate bisogno di dispositivi per la cura della persona, di elettrodomestici per la casa e per la cucina o di dispositivi tecnologici come smartphone, smart tv e smart watch, avrete a disposizione una selezione di offerte molto ampia.

Tra i grandi marchi coinvolti troviamo Samsung, Miele, Oral-B, iRobot e GHD, ma non solo; saranno disponibili anche dei coupon da inserire al momento del pagamento per ottenere uno sconto sull'acquisto degli smartphone Reno8 e Reno8 Pro.

Se state pensando di portarvi avanti con i regali di Natale o di rinnovare la tecnologia e gli elettrodomestici di casa vostra, questa potrebbe essere l'occasione adatta.

Ma non è tutto: dal 26 settembre al 12 ottobre 2022, è possibile attivare quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, avendo accesso a tutta la musica del momento e non a costo zero.