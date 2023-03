Offerte di Primavera 2023 di Amazon: i migliori sconti e le offerte da non perdere A partire dalle 18 di oggi, 27 marzo, fino alle 23:59 del 29 marzo saranno attive le Offerte di Primavera di Amazon. La piattaforma propone degli importanti sconti su tutte le categorie di prodotto: dai dispositivo a marchio Amazon ai dispositivi per la casa, passando per smartphone, smart tv e smartwatch, ma non solo. Di seguito trovi le promozioni più importanti da non lasciarti sfuggire.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono partite oggi, 27 marzo 2023, le Offerte di Primavera di Amazon: l'evento comincia oggi e termina alle 23.59 di mercoledì 29 marzo. Gli sconti sono rivolti a tutti coloro che sono iscritti alla piattaforma e-commerce. In particolare, gli sconti proposti in occasione di questo evento coinvolgono i prodotti a marchio Amazon – Kindle, Echo Dot, Blink Outdoor, Ring Spotlight e Fire TV Stick -, dispositivi per la cura della persona, smartphone, smart tv e smartwatch, videogiochi e speciali set Lego.

Se non hai mai usato Amazon, nessun problema: basterà creare un account, inserendo la tua mail, il tuo numero di telefono e i tuoi dati.

Smartphone fino al 30% di sconto

Se pensi sia arrivato il momento di sostituire il tuo telefonino, ecco quali sono i dispositivi di ultima generazione che troverai in offerta in questo periodo:

Smartwatch a prezzi vantaggiosi

Se invece stai cercando uno smartwatch per tenere sotto controllo chiamate e messaggi anche quando non si può guardare il telefono, allora dovresti dare un'occhiata a questi modelli:

Smart tv in offerta su Amazon

Tra i dispositivi tecnologici in sconto ci sono anche le smart tv, diverse per livello di tecnologia, pollici e design, ma comunque tutte in grado di garantire ottime prestazioni:

Dispositivi Apple da acquistare in occasione delle Offerte di Primavera

Le Offerte di Primavera coinvolgono anche i dispositivi a marchio Apple, tra i top di gamma e da sempre appartenenti alla fascia di prezzo più alta:

Computer portatili ad oltre il 70% di sconto

Chi è sempre in viaggio o fuori per lavoro, avrà certamente necessità di avere con sé un computer portatile. Ecco quali sono i modelli in offerta in questi giorni su Amazon:

Oltre il 50% di sconto su dispositivi per la cura della persona

Prendersi cura di sé è importante. Ecco quali sono gli epilatori, i rasoi e rifinitori da avere per farlo nel modo giusto:

Elettrodomestici per la cucina da acquistare a prezzi competitivi

Se stai pensando di rinnovare gli elettrodomestici della cucina, sappi che anche questa categoria è coinvolta nelle offerte di Amazon di questi giorni. Di seguito trovi una raccolta dei modelli da non perdere:

Elettrodomestici per la pulizia della casa in sconto

Molto vantaggiosi sono anche i prezzi riservati agli elettrodomestici per la pulizia della casa, potenti, tecnologici e grandi alleati per avere ambienti perfettamente puliti in poco tempo e vestiti stirati alla perfezione.

Videogiochi per tutta la famiglia a prezzi convenienti

Tra le Offerte di Primavera troviamo anche i videogiochi, ottime idee regalo per qualsiasi occasione e adatti sia per grandi che per piccini o, perché no, per passare una piacevole serata in famiglia.

Lego in offerta da regalare ai collezionisti

I collezionisti di Lego non si perderanno certamente gli sconti sui set più belli e ricercati. Potrebbe essere una buona occasione per finire la propria collezione.

Offerte di Primavera 2023: Echo Dot ed Echo Show in offerta

Tra le offerte di questo evento ci sono diversi modelli di Echo Dot ed Echo Show, gli altoparlanti intelligenti con o senza schermo, utili per ascoltare musica e radio, appuntare liste e fare ricerche. Ecco i modelli da non perdere:

Ring Video in sconto fino al 29 marzo 2023

Se vuoi sentirti al sicuro quando sei lontano da casa per un viaggio o quando i tuoi figli sono soli in casa, puoi installare una Ring Video, una videocamera di sorveglianza di ultima generazione, in grado di rilevare anche il più piccolo dei movimenti.

Kindle: i modelli di e-reader in offerta su Amazon

Avere un e-reader a portata di mano permette di leggere in qualsiasi momento e senza dover appesantire zaini e borse con libri voluminosi. Di seguito, trovi i modelli in sconto in occasione dell'evento Offerte di Primavera di Amazon:

Blink Outdoor da acquistare a prezzi ribassati durante le Offerte di Primavera di Amazon

Tra i dispositivi più tecnologici realizzati da Amazon c'è il Blink Outdoor, che permette di rispondere al citofono e aprire la porta anche a distanza. Ecco quali sono i modelli tra cui scegliere:

Fire Tv Stick da acquistare a prezzi vantaggiosi per rendere la televisione smart

Infine, ti consigliamo di dare un'occhiata anche alle offerte riservate alla Fire Tv Stick, il dispositivo che, se collegato ad un televisore, lo trasformano in uno smart tv.