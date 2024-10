video suggerito

Migliori testine di ricambio: classifica, differenze tra i modelli e guida alla scelta Non importa quanto è potente il tuo spazzolino elettrico: senza le giuste testine di ricambio sarà come avere un'automobile senza ruote. Le testine di ricambio vanno sostituite periodicamente e sono disponibili in moltissime tipologie e modelli, compatibili con molti spazzolini elettrici di nuova generazione. Ecco una guida completa alla scelta delle migliori testine di ricambio Oral-B e Philips.

La nostra top 4:

Gli spazzolini elettrici possono durare per tutta la vita, a patto di cambiare le testine: mentre il corpo macchina dello spazzolino può essere lo stesso anche per anni, le testine di ricambio vanno sostituite periodicamente per avere sempre un'igiene orale perfetta. Le differenze tra i diversi modelli di testine di ricambio sono molte: con questo articolo cercheremo di fare un po' di chiarezza tra le tipologie che offre il mercato.

Le testine di ricambio sono un'estensione dello spazzolino, ma anche l'elemento più importante dello spazzolino stesso: sono disponibili in moltissimi modelli per tutte le esigenze, e a quelle più famose di Oral-B si aggiungono anche le testine targate Philips. Alcune di queste testine sono quasi universali, perchè compatibili con moltissimi modelli di spazzolino elettrico: in ogni caso è consigliabile scegliere delle testine di ricambio originali, che durano più a lungo e sono progettate con materiali di alta qualità.

Il prezzo delle testine di ricambio per spazzolini elettrici può apparire un po' alto, ma in realtà ci sono vari modi per risparmiare, come ad esempio l'acquisto di confezioni che contengono più testine di ricambio e che costano meno rispetto a un acquisto singolo. Chiaramente nella scelta delle migliori testine di ricambio bisognerà tenere conto di una serie di fattori, primo tra tutti la tipologia, la forma e la morbidezza delle setole.

Ecco una guida completa per scegliere le migliori testine di ricambio per i tuoi denti tra quelle disponibili sul mercato, con un confronto tra i migliori modelli di Oral-B e Philips, le recensioni degli utenti in rete e la guida all'acquisto con le caratteristiche da tenere d'occhio. Chi è alla ricerca di testine Oral-B in offerta può trovare una confezione da 10 testine CrossAction in offerta sullo store Oral-B su Amazon.

Come scegliere la testina di ricambio

Proprio come nel caso della scelta del migliore spazzolino elettrico, anche per l'acquisto delle testine di ricambio dovrai tenere conto di una serie di fattori. Il primo è sicuramente la marca: le testine di ricambio che consigliamo sono targate Oral-B e Philips, mentre sconsigliamo l'acquisto di testine compatibili, che si usurano più velocemente e sono di qualità peggiore.

Bisognerà poi tenere conto del budget, per capire se scegliere un modello di testina "base" oppure delle testine di ricambio che promettono un effetto sbiancante, lucidante o di parziale sostituzione del filo interdentale.

Più elaborato sarà il modello scelto, più complessa sarà la disposizione e composizione delle setole, realizzate anche in silicone. Oltre alle setole, in alcuni modelli di testine è possibile trovare una coppetta centrale, realizzata sempre in silicone, con un effetto lucidante.

Chi soffre di denti e gengive sensibili troverà una vasta gamma di testine di ricambio delicate da utilizzare per lavare bene i denti ma al tempo stesso proteggerli da arrossamenti e irritazioni; le testine di ricambio di nuovissima generazione, poi, sono anche "smart". Questo vuol dire che, quando vengono agganciate allo spazzolino, questo riconosce la funzione della testina e imposta automaticamente il programma di lavaggio migliore per il ricambio scelto.

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio

Le migliori per una pulizia profonda e delicata per denti e gengive sensibili

Consigliate per chi cerca delle testine di spazzolini elettrici: adatte per pulire aree sensibili e infiammate di bocca, denti e gengive; confezione conveniente.

Pro: Sono 12, quindi tendono a coprire un arco di tempo molto lungo per la vita dello spazzolino.

Contro: nessun utente ha avuto da ridire sulle testine, ne tanto meno sulla loro installazione sullo spazzolino.

Se siete alla ricerca di testine di ricambio per spazzolini elettrici adatte per una pulizia a fondo, ma comunque delicata per denti e gengive sensibili, le testine Oral-B Sensitive Clean in confezione da 12 sono perfette per voi. Le testine sono dotate di setole a X in grado di raggiungere anche le zone più difficili, senza però irritare la bocca. I risultati sono clinicamente testati, e le setole passano dal verde al giallo quando hanno bisogno di essere cambiate, per garantire sempre una pulizia al 100%.

Altre soluzioni di testine di ricambio per spazzolini elettrici per gengive e denti sensibili:

Oral-B Testine Di Ricambio Pro Cross Action

Le più vendute

Consigliate per chi cerca delle testine per spazzolini elettrici: ideali per rimuovere le placche; in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato; vendute ad un buon rapporto qualità/prezzo

Pro: sono le più vendute del momento, per la loro qualità e il loro prezzo competitivo

Contro: ad oggi, tutti si dicono soddisfatti di averle provate, nessuno ha avanzato lamentele

Se state cercando le migliori testine di ricambio in circolazione, andrete certamente sul sicuro acquistando le Oral-B Pro Cross Action, le più vendute del momento e compatibili con quasi tutti i modelli di spazzolini elettrici del marchio. Sono messe in commercio nelle confezioni da 10 pezzi, proposte ad un prezzo molto competitivo. Le setole sono realizzate con forma ad X, pensata per raggiungere tutti i punti della superficie del dente in una sola passata. La loro morbidezza fa sì che possano essere utilizzate anche su chi ha una situazione delicata da gestire.

Altre testine di ricambio tra le più vendute del momento:

Oral-B Precision Clean

Le migliori testine di ricambio Oral B

Consigliate per chi cerca delle testine per spazzolini elettrici: morbide; per gengive sensibili; innovative

Pro: come tutti i prodotti Oral-B, anche queste testine sono state progettate insieme ai dentisti per garantire a chi le utilizza una perfetta igiene orale.

Contro: alcuni utenti Amazon consigliano di acquistare delle testine più morbide se si hanno particolari problemi di gengive sensibili.

Per essere certi che le testine di ricambio che acquistiamo siano compatibili con il nostro spazzolino elettrico, è bene che ci assicuriamo che siano almeno appartenenti allo stesso marchio. Tra le migliori in circolazione a marchio Oral-B ci sono le Precision Clean; si tratta di testine che dispongono dell'innovativa tecnologia CleanMaximiser, che avverte quanto è giunto il momento di sostituirle. Hanno una forma rotonda, pensata per "coprire" tutto il dente durante il lavaggio e per ottenere risultati di pulizia sorprendenti.

Altre soluzioni consigliate di testine di ricambio Oral-b:

Philips Sonicare HX6064/10 Optimal White

Le migliori per rimuovere le macchie dai denti

Consigliate per chi cerca delle testine per spazzolini elettrici: con setole normali; per sbiancare

Pro: gli utenti Amazon che le hanno acquistate apprezzano molto la sensazione di pulizia che lasciano dopo l'utilizzo.

Contro: sono consigliate a chi non ha denti e gengive particolarmente sensibili.

Rimuovere da gengive e denti le macchie di cibo e bevande può essere difficile, se non si utilizza lo spazzolino giusto. Le testine Philips Sonicare HX6064/10 Optical White, con tecnologia delle setole con forma a diamante per sono ideali per ottenere un effetto sbiancante e per raggiungere anche gli spazi più nascosti. Queste testine, infatti, promettono di rendere più bianchi i denti in solo una settimana, con un effetto antiplacca e antitartaro; le setole normali sono consigliate per chi non ha problemi di sensibilità, e tendono a schiarire quando arriva il momento di cambiare le testine.

Altre soluzioni consigliate di testine di ricambio per facilitare la rimozione delle macchie:

Guida all'acquisto delle testine di ricambio Oral B e Philips

Il confronto tra prodotti ci ha già dato modo di farci un'idea di quali sono le caratteristiche indispensabili da tenere in considerazione nell'acquisto delle migliori testine di ricambio per il tuo spazzolino elettrico.

Ecco la guida all'acquisto vera e propria, con la spiegazione nel dettaglio di tutte le caratteristiche tecniche che è necessario tenere in considerazione per la scelta del migliore modello che soddisfi le tue esigenze.

Dimensioni e forma

Una delle caratteristiche che distingue le testine è la loro dimensione, che dipende anche dal tipo di movimento previsto dallo spazzolino elettrico che abbiamo già a casa.

Le testine di ricambio tonde sfruttano il movimento oscillatorio, mentre quelle allungate e rettangolari sfruttano il movimento sonico. Alcune, come nel caso delle testine Oral-B, combinano il movimento rotatorio con quello sonico, in modo da offrire una combinazione dei due movimenti che garantisce un'igiene orale efficace e duratura.

Le dimensioni delle testine vanno valutate anche in base alle dimensioni della bocca e dei denti: non è un caso che le testine di ricambio per bambini siano molto più piccole rispetto a quelle per adulti, proprio per agevolare l'attività di lavaggio di denti e gengive e adattarsi ai dentini dei più piccoli, e siano specificamente pensate per gli spazzolini elettrici per bambini.

Tipologia di movimento

La tipologia di movimento della testina è una caratteristica importante, perchè è direttamente correlata al modello di spazzolino elettrico che abbiamo acquistato o che vogliamo acquistare.

La maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B utilizza un movimento oscillatorio-rotatorio, che emette in alcuni casi anche delle pulsazioni: ciò vuol dire che la testina ruota su se stessa moltissime volte, e così facendo riesce ad eliminare la placca, il tartaro e i residui di cibo che si sono depositati all'interno del cavo orale.

Tutti gli spazzolini elettrici Philips utilizzano invece un movimento sonico: invece di ruotare, la testina emette delle microvibrazioni a intensità crescente, con una quantità di circa 50mila movimenti al minuto.

Tutti i tipi di setole

La differenza più evidente tra i diversi modelli di testine di ricambio che abbiamo messo a confronto risiede nella tipologia di setole. Si tratta in tutti i casi di setole di cinghiale, che però vengono combinate con altri elementi per migliorare e rendere più efficace il processo di pulizia del cavo orale.

È il caso, ad esempio, dei modelli che combinano le setole di cinghiale con degli elementi realizzati in silicone; un altro esempio è relativo alle testine di ricambio con coppetta lucidante, prodotta sempre in silicone e posizionata al centro della testina per un effetto sbiancante e lucidante.

Relativamente alla consistenza delle setole, la distinzione è tra normali e morbide: le prime sono indicate per chi vuole un effetto più incisivo e non ha problemi di sensibilità dentale o gengivale, mentre le seconde sono consigliate per chi soffre di arrossamenti e in certi casi sanguinamento, e quindi vuole combinare l'efficacia dello spazzolino elettrico con la delicatezza di una pulizia meno invasiva.

Quasi tutte le testine di ricambio che abbiamo visto nel confronto tra diversi modelli sono dotate di setole cangianti che fanno da indicatori dell'usura del prodotto: questo vuol dire che la testina ci avvisa su quando è il momento di cambiare la testina, perchè alcune setole iniziano a sbiadire e a cambiare colore.

Compatibilità

Nel confronto tra diversi modelli di testine di ricambio abbiamo sempre specificato la compatibilità delle diverse tipologie, quindi il numero di spazzolini elettrici a cui esse possono agganciarsi.

Si tratta di una caratteristica importante da tenere in considerazione: in caso contrario rischiamo di acquistare dei modelli di testine di ricambio inutilizzabili con il corpo macchina che abbiamo già a casa.

Connettività

Le testine di ricambio di ultima generazione, sia nel caso di Oral-B che per quanto riguarda Philips, sono dotate di connettività Bluetooth e diventano quindi "intelligenti".

Cosa vuol dire che le testine sono intelligenti? Significa che quelle compatibili con modelli di spazzolini elettrici dotati di diversi programmi di pulizia, nel momento in cui vengono agganciate, "comunicano" allo spazzolino la loro funzione e fanno partire il programma automatico più indicato per lo scopo.

Se, per esempio, scegliamo un modello di testina sbiancante per uno spazzolino di nuova tecnologia, nel momento in cui attiveremo lo spazzolino verrà automaticamente impostato il programma per lo sbiancamento dei denti.

Marca

Nonostante esistano in commercio molte proposte alternative, quindi testine di ricambio compatibili con spazzolini Oral-B e Philips ma non originali, noi ne sconsigliamo l'acquisto. La marca è una caratteristica essenziale per la scelta delle testine di ricambio: optare per un modello non originale vorrebbe dire montare le ruote di una bici su una Ferrari. Uno spreco di tempo e denaro, insomma, e un rischio serio per la salute dei vostri denti e gengive.

Dove acquistare le testine di ricambio

Le testine di ricambio sono l'essenza di uno spazzolino elettrico: non conta quanto sia potente il corpo macchina, se non utilizziamo delle testine di qualità non potremmo mai ottenere dei risultati soddisfacenti.

Le testine di ricambio hanno un costo abbastanza elevato, ma su Amazon sono disponibili diversi modelli di testine di ricambio per spazzolini elettrici venduti a un prezzo più basso rispetto che nei negozi fisici; l'acquisto di confezioni multiple, inoltre, garantisce un ulteriore risparmio sul prezzo finale, e permette di avere sempre a portata di mano i ricambi per gli spazzolini elettrici ogni volta che serve.

