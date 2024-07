Migliori tende da campeggio del 2024: le marche e i modelli top per le gite fuori porta

video suggerito

La nostra top 9

Con la bella stagione alle porte, inizia il periodo delle escursioni all'aria aperta e delle gite fuori porta: per le vacanze in campeggio al mare, in pineta o in montagna la tenda da campeggio è uno strumento utilissimo, una casa portatile da ripiegare nello zaino e montare per una vacanza stanziale o per una notte ad alta quota.

Che sia la prima volta in campeggio o che tu sia un turista itinerante navigato, ecco una guida con le novità e i modelli delle migliori marche, per scegliere quello adatto a te. Spazio alle tende da campeggio migliori al mondo targate Ferrino e Coleman, ma anche alle opzioni economiche disponibili su Amazon.

Molto importanti sono anche i materiali e le cuciture nastrate, oltre al rivestimento della tenda che può essere monotelo o doppio telo nel caso di temperature particolarmente rigide, ma in tutti i casi impermeabile e ignifugo. Importante anche valutare il numero delle persone, con modelli da 2 posti e 4 posti, modelli monoposto e tipologie familiari fino a 6 oppure 8 persone.

Meglio una tenda a casetta o un modello a tunnel? Ne cercate una automatica? Su internet si trovano davvero tanti diversi modelli di tende da campeggio. Di seguito abbiamo raccolto le migliori, cercando di raccogliere tutte le tipologie disponibili.

Coleman Unisex

La migliore tenda 3 posti

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: a casetta; con doppio tetto; impermeabile

Pro: il doppio pavimento non solo evita il contatto con il bagnato, ma evita anche l'ingresso di polvere, terra e insetti

Contro: non ci sono finestre con zanzariere, ma si può lasciare aperta la zip

Il primo modello di tenda da campeggio a casetta che presentiamo è questa realizzato da Coleman realizzato da uno dei migliori produttori di sul mercato. Questa tenda, disponibile in diverse misure per accogliere 3 persone, ha un rivestimento in poliestere con doppio tetto, un'ampia zona giorno e una zona notte con telaio divisorio removibile. È alta 1,80 m e permette di stare in piedi all'interno della tenda, e ha il doppio pavimento cucito in modo da evitare l'ingresso di polvere, sabbia e altri elementi dall'esterno. Con un'impermeabilità di 3000mm, comprende dei pali in vetroresina, picchetti in acciaio e tiranti aggiuntivi per condizioni di forte vento; l'ingresso è sia frontale che laterale, la ventilazione è garantita dalla presenza di cuffie e finestre di aerazione, la tenda è dotata di zanzariere, gancio portalampada e tasche interne.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio 3 posti:

Coleman Galileo 5

La migliore per tutta la famiglia

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: con zona notte e zona giorno; facile da montare; con tasche

Pro: le numerose camere di ventilazione rendono questo modello molto traspirante

Contro: nella confezione non sono presenti picchetti per il montaggio, ma sono facilmente reperibili

La tenda da campeggio Coleman Galileo 5 è indicata per piccoli gruppi o per famiglie composte da cinque persone.Risulta ampia, comoda e, grazie alla presenza di due ingressi diversi garantisce non solo un'ottima illuminazione ma anche un ricircolo dell'aria fresca. È suddivisa in zona giorno e zona notte, la prima così spaziosa da permettere di posizionare anche i bagagli di tutta la famiglia senza ingombro, la seconda suddivisa da una parete divisoria e munita di tasche che permettono di conservare oggetti. La zona giorno, inoltre, può essere utilizzata anche come luogo di sosta per affrontare in sicurezza condizioni climatiche avverse. Tra le sue caratteristiche, infine, segnaliamo la facilità di montaggio.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio per tutta la famiglia:

Skandika Montana 8

La più facile da montare

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: con zona notte e zona giorno; facile da montare; con tasche

Pro: le numerose camere di ventilazione rendono questo modello molto traspirante

Contro: nella confezione non sono presenti picchetti per il montaggio, ma sono facilmente reperibili

La tenda Montana di Shandika è sicuramente adatta a un campeggio in famiglia oppure in comitiva. Questa tenda ha con un'altezza di 200 cm, una spaziosa zona giorno per riporre i bagagli e per sostare e tre ampie cabine letto: due che possono ospitare due persone e una più grande per quattro, che può anche essere divisa con una pratica parete divisoria. Risulta molto sicura, grazie alla presenza di materiale ignifugo e resistente alle intemperie e alle cuciture sigillate di alta qualità. Montana è molto facile e veloce da montare, grazie anche alle chiare istruzioni presenti nella confezione.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio per tutta la famiglia:

4. Ferrino Tenerè

La migliore per 4 persone

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: idrorepellente; con sistema di areazione; con telo extra in dotazione

Pro: questo modello disponibile in diverse misure

Contro: per renderla ancora più stabile, si consiglia di fermarla con picchetti aggiuntivi alla base

La tenda Tenere di Ferrino è disponibile sia per 3 che per 4 persone, con verandina anteriore e unica zona notte che può essere divisa con un telo in dotazione. Il tetto è realizzato con un doppio rivestimento, in questo caso in poliestere Diamond termoisolante, idrorepellente e traspirante. I pali sono realizzati in vetroresina, e la struttura è molto facile da montare; la tenda è dotata di alcune cuffie di ventilazioni e dell'innovativo sistema di areazione Air per la zona notte. Tra gli accessori ci sono delle tasche interne, il gancio porta lampada e un kit di riparazione.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio per 4 persone:

Amazon Basics Tent

La migliore invernale

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: resistente; venduta con un buon rapporto qualità/prezzo; traspirante

Pro: questo modello è disponibile in diverse misure

Contro: per renderla ancora più stabile, si consiglia di fermarla con picchetti aggiuntivi alla base

La tenda da campeggio Amazon Basics è realizzata con polietilene e poliestere di differente densità, e la presenza di più strati di materiale diverso agevola anche la ventilazione e l'areazione della zona notte. L'ingresso anteriore è rivestito con una zanzariera, e la verandina sul davanti permette di posare all'esterno scarpe e altri effetti personali che non si vuole tenere in tenda. La struttura è realizzata in fibra di vetro ad alta resistenza, le cerniere e le cuciture sono di alta qualità per evitare che entrino spifferi di vento oppure acqua in caso di pioggia. Questo modello di Semoo è ottimo anche per le uscite improvvisate di una sola giornata.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio invernali:

Night Cat

La migliore monoposto

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: compatta; leggera; ampia

Pro: oltre ad essere leggera, questa tenda è traspirante

Contro: gli spazi all'interno non sono suddivisi, ma è perfetta per una persona che viaggia da sola e non vuole ingombri

Passiamo alla tenda da campeggio di Night Cat, che propone un modello perfetto per gli escursionisti e adatto per una sola persona. Questa tenda è realizzata con tessuto in nylon e una particolare tipologia di poliestere, che garantisce la protezione dal vento e dal freddo ma assicura anche leggerezza e trasportabilità. La tenda infatti pesa circa mezzo chilo, ed è molto adatta sia per il trekking che per l'alpinismo. I picchetti sono realizzati in alluminio, un materiale resistente ma molto leggero, e l'ingresso è molto ampio e posizionato sul lato anteriore; essenziale ma leggera e resistente grazie al materiale tecnico.

Altre soluzioni consigliate di tende monoposto:

Hewolf

La migliore automatica

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: resistente a vento e pioggia; con finestra; che scherma i raggi del sole

Pro: ha due porte d'accesso, una anteriore e una posteriore, che garantiscono un ottimo ricambio d'aria

Contro: essendo un modello compatto, si consiglia di utilizzarlo in due, in modo da starci comodi

Se state cercando una tenda da campeggio istantanea, che si apra e si chiuda velocemente, potrebbe interessarvi il modello proposto da Hewolf, ideale per due persone. Il rivestimento, realizzato con poliestere impermeabile, è di classe UPF 50+ e permette così di proteggere dai raggi solari, oltre che da vento e pioggia. È un modello automontante e può essere utilizzata senza neanche mettere a terra i picchetti, che invece sono necessari in caso di vento. La zona notte è abbastanza capiente per posizionare due materassi singoli e i bagagli, ma può essere utilizzata anche per 4 persone, se non si hanno grandi pretese.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio automatiche:

Forceatt

La tenda da campeggio per 2 persone

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: impermeabile; con finestre; alta

Pro: si tratta di una tenda molto ampia, che si compone di due zone giorno

Contro: leggera, economica e resistente, questa tenda, secondo chi l'ha già provata, non ha difetti

Pensata per ospitare due persone, questa tenda realizzata da Forceatt offre una doppia zona giorno e una zona notte adatta per posizionare due materassini singoli; è abbastanza alta da poter starci in piedi, ed è realizzata in poliestere con cuciture saldate e un tasso di impermeabilità di 3000mm. I paletti sono in fibra di vetro e l'ingresso è possibile sia sul davanti che lateralmente alla tenda; la zona giorno è divisa dalla zona notte grazie a una porta con chiusura a zip, e lo sportello di aerazione posteriore sopperisce al fatto che non sono presenti finestre nella zona notte.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio 2 posti:

GJVBGA

La tenda da campeggio gonfiabile

Consigliata a chi cerca una tenda da campeggio: economica; facile da montare; comoda

Pro: grazie al gonfiatore, sarà possibile montarla anche se non si è esperti

Contro: ad oggi, nessuno ha esposto lamentele su questa tenda

Tra i modelli a tunnel stanno riscuotendo grande successo le tende da campeggio gonfiabili di ultima generazione, perchè riescono a coniugare un'estrema facilità di montaggio con l'ampiezza degli spazi e la comodità generale della tenda. Basta infatti posizionare la tenda a terra, collegarla al gonfiatore e la struttura prenderà forma senza l'utilizzo di aste o picchetti. Il modello GJVBGA presenta una zona giorno e un'unica ampia zona notte per 3-8 persone, come ampia è anche la finestra panoramica con paravento posta sul davanti e il vano di aerazione posto sul retro della tenda. È abbastanza alta per poter stare in piedi, e c'è abbastanza spazio per posare tutti i bagagli anche senza andare a sovraccaricare la zona notte; quest'ultima è rivestita con un doppio strato di tessuto. Tutta la tenda è dotata di cuciture sigillate, e gli archi ad aria garantiscono la stabilità della tenda e la sua durevolezza.

Altre soluzioni consigliate di tende da campeggio gonfiabili:

Tipologie di tende da campeggio

Come si distinguono le tende da campeggio? Per prima cosa, bisogna tenere conto delle diverse forme. Il modello più conosciuto è certamente quello canadese, il più tradizionale. Ma ne esistono anche altri.

A casetta: sono abbastanza alte e spaziose, spesso offrono la possibilità di separare la zona giorno e la zona notte, e sono di solito adatte almeno per 4 persone, ma ci sono modelli che arrivano a contenere anche 8 o 10 persone. Sono tra le più care sul mercato, ma anche tra le più confortevoli, e sono ideali per un turista stanziale, meno adatte per chi si sposta, perchè il montaggio non è proprio immediato.

Invernali: si caratterizzano per la presenza di un doppio strato di tessuto e per materiali di maggiore qualità. Facili da montare, sono pensate per gli escursionisti (infatti vengono chiamate anche tende da trekking) e, insieme a un buon sacco a pelo, hanno lo scopo di tenere caldi durante la notte. È poi importante che siano molto leggere da trasportare.

Automatiche o pop up: possono avere dimensioni variabili, ma la maggior parte sono pensate per essere delle monoposto o biposto. Si caratterizzano per un tipo di montaggio immediato grazie a un sistema che non fa uso di paletti e picchetti, ma di alcuni cerchi metallici. Sono il perfetto modello entry level per chi va in campeggio per la prima volta.

A tunnel: chiamate così per la loro forma stretta e lunga, sono adatte alle vacanze familiari come le tende a casetta grazie alle dimensioni generose, ma al tempo stesso sono più facili da montare e smontare per i viaggi itineranti in famiglia o in comitiva.

A cupola (o a igloo): sono i modelli più economici, adatti quasi solo per dormire e molto compatti e leggeri da trasportare.

Come non fare entrare acqua nella tenda?

Può capitare che, durante il campeggio, ci sia mal tempo e la pioggia non dia tregua. In questi casi come si fa? Per evitare di entrare in contatto con il bagnato, può tornare utile un telo isolante, da posizionare sotto la base, per avere uno strato più doppio a fare da pavimento.

Come scegliere la tenda da campeggio

Il confronto tra molti modelli di diverse tipologie di tenda da campeggio ci ha già permesso di farci un'idea sulle caratteristiche fondamentali che non possono mancare in tutti i modelli di qualità. Ecco la guida all'acquisto vera e propria, con la spiegazione passo passo di tutte le caratteristiche tecniche da tenere in considerazione nella scelta della migliore tenda da campeggio per le tue esigenze.

Materiali

Un elemento da tenere in fortissima considerazione nella scelta del modello migliore è dato dai materiali. Ci riferiamo in questo caso non soltanto al rivestimento della tenda, quindi alla copertura in tessuto, ma anche alla struttura tubolare che sostiene la tenda da campeggio, fatta di paletti, tiranti e picchetti.

Per quanto riguarda il rivestimento, quasi sempre esso è realizzato in poliestere per la capacità di questo materiale di far passare l'aria per la ventilazione, ma allo stesso tempo resistere al vento e alla pioggia. Non tutti i poliestere, tuttavia, sono uguali: la densità del materiale incide molto sulla qualità del rivestimento e sulla sua impermeabilità. L'impermeabilità si misura in base ai millilitri di colonne d'acqua che il materiale è in grado di respingere.

In ogni caso, il rivestimento deve essere non solo impermeabile, ma anche ignifugo; oltre al poliestere è possibile trovare modelli realizzati con materiali tecnici come il polietilene e policotone, con monotelo o doppio strato (solitamente quelle con doppio telo sono i modelli invernali o 4 stagioni).

Per quanto riguarda invece la struttura che sorregge il rivestimento, essa è realizzata quasi sempre in fibra di vetro, ma sul mercato esistono anche modelli con struttura in alluminio, molto leggera e resistente. Attenzione anche alle cuciture, fondamentali per evitare che nella tenda entrino spifferi di vento oppure acqua: è importante che le cuciture siano nastrate e siano di buona fattura.

Dimensioni

Se cercate una tenda da campeggio piccola e sufficiente per una o due persone al massimo, allora dovete cercare quella che fa al caso vostro tra i modelli a cupola o invernali. Se, invece, avete bisogno di un rifugio comodo e spazio, capace di ospitare anche 5 o 6 persone e di farvi sentire quasi come a casa, allora dovete rivolgere la vostra attenzione alle tende a casetta o a tunnel. Oltre ad essere suddivise in più ambienti, queste tende sono più alte e vi consentono anche di muovervi all'interno rimanendo in piedi. Infatti, un fattore da tenere in grande considerazione è anche l'altezza: una tenda in cui potete entrare stando in piedi sarà più comoda per disfare i bagagli, cambiarsi, e in generale poter viverci all'interno.

Peso

La caratteristica del peso non assume grande importanza se siete persone che si muovono in auto, ma diventa invece fondamentale per gli escursionisti e per chi pratica il cicloturismo o il mototurismo. Se fate parte di questa categoria, scegliete una tenda da campeggio che sia il più leggera possibile e molto compatta da chiusa, aiutandovi nella scelta con le schede tecniche dei vari modelli.

Numero di persone

Come abbiamo visto, i diversi modelli si differenziano non solo per la loro tipologia, ma anche per il numero di persone che riescono ad ospitare al loro interno. Questo dato, tuttavia, non è sempre realistico: spesso le case produttrici considerano soltanto le persone fisiche, senza tenere in considerazione che ognuno porterà con sé un bagaglio più o meno grande. Per le tende a cupola e per quelle automatiche è sempre consigliabile scegliere un modello di "una taglia in più": se, ad esempio, siete tre persone che dormiranno in tenda, conviene acquistare un modello in grado di ospitare almeno 4 persone.

Facilità di montaggio e smontaggio

Il montaggio di una tenda è una delle note dolenti del campeggio, ma ancor di più lo è lo smontaggio, perchè alla fine del campeggio la tenda va pulita e soprattutto fatta asciugare bene, pena la formazione di muffa al suo interno quando viene ripiegata.

Se sei un campeggiatore, o se semplicemente hai una certa manualità, potrai concentrarti su un modello a casetta o a tunnel; se invece sei poco pratico, conviene acquistare una tenda più piccola.

In ogni caso le più facili da montare sono sempre quelle automontanti, in grado di restare in piedi da sole senza aver bisogno di utilizzare i tiranti; le i modelli a tunnel, ad esempio, fanno largo uso dei tiranti, e questo da una parte è un bene perchè ciò migliora la ventilazione, dall'altra può rappresentare uno svantaggio qualora non ci siano alberi o altri elementi a cui andare ad agganciare i tiranti stessi.

Comfort

Non sarà la caratteristica più importante di tutte, ma è comunque un elemento rilevante, soprattutto se abbiamo intenzione di campeggiare per una settimana o anche di più. È molto difficile pensare di vivere per sette giorni in una tenda in cui non ci si può neanche alzare in piedi: a un certo punto lo stress si impossesserà di voi, quindi se avete intenzione di fare una vacanza in campeggio più lunga conviene acquistare un modello in cui si possa stare in piedi.

Marca

Lo abbiamo visto nel confronto tra prodotti: la marca è una caratteristica importante da tenere in considerazione nella scelta del modello migliore. Questo perché una marca affermata – come Ferrino, Coleman o Quechua per la fascia economica – è una garanzia di qualità dei materiali, robustezza della struttura, facilità di montaggio e vivibilità della tenda da campeggio.

Prezzo

Una tenda campeggio piccola, non accessoriata e pensata per chi è alle prime armi e la utilizza solo una volta ogni tanto si trova anche in versione economica, in una fascia di prezzo tra 100 e i 200 euro. Se, invece, cercate una tenda grande, ideale per più persone e suddivisa in più ambienti, dovrete mettere in conto di dover spendere anche 400 o 500 euro.

