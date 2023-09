Migliori assicurazioni auto online di settembre 2023: classifica e confronto delle più economiche La classifica delle migliori assicurazioni auto online aggiornata a settembre 2023, con il confronto delle offerte più vantaggiose per le proprie esigenze. Ecco quali sono le compagnie più affidabili con le proposte meno care.

Scegliere l’assicurazione online più adatta alle proprie esigenze può risultare complicato ma sono sempre di più automobilisti che prediligono questa opzione per i vantaggi pratici ed economici che offre. La polizza RCA (acronimo di Responsabilità Civile Auto, spesso abbreviato con RC Auto) è l'assicurazione che copre i danni involontariamente causati a terzi quando si guida un veicolo.

Si tratta di una polizza, obbligatoria per legge, che, come anticipato, può essere stipulata online o recandosi fisicamente in un'agenzia specializzata. Negli ultimi tempi sono diventate sempre più popolari le assicurazioni auto online, perché possono essere acquistate comodamente da casa a prezzi più convenienti rispetto a quelli offerti dalle assicurazioni tradizionali.

Secondo gli ultimi dati forniti da IVASS, infatti, i premi delle RC Auto continuano a salire, con un incremento del 4% nel primo trimestre del 2023. L'assicurazione online rappresenta spesso un'opportunità per risparmiare, ma è importante affidarsi a operatori autorevoli al fine di non incorrere in truffe.

È per questo che abbiamo realizzato una guida alle migliori assicurazioni auto online di settembre 2023, confrontando i preventivi di diverse compagnie assicurative tra le più affidabili. Per farlo abbiamo immaginato un proprietario tipo: un uomo residente ad Ancona, guidatore esperto, che necessita di rinnovare la propria polizza per la sua Fiat Panda e non ha precedenti sinistri.

Migliori assicurazioni online: la classifica di settembre 2023

Ecco la classifica delle migliori assicurazioni online di settembre 2023 contenente le compagnie assicurative meno care e le più affidabili. Come anticipato, per stilarla abbiamo preso in considerazione un profilo tipo e, dai risultati del preventivo modello, abbiamo ricavato la lista che segue. Infine, per ogni compagnia, abbiamo riportato i pro, i contro e le offerte proposte.

Linear

L’assicurazione online Linear, parte del gruppo Unipol, ha il 72% di recensioni positive da parte degli utenti di TrustPilot. Il premio base per un’assicurazione con i massimali minimi previsti dalla legge ammonta a 738 euro con la formula di guida esperta. In caso di familiare che ha la stessa polizza, è possibile approfittare di uno sconto del 4%.

Questa compagnia assicurativa permette anche di usufruire del servizio di sospensione dell’assicurazione, con la possibilità quindi di “staccare” la copertura assicurativa nei mesi in cui non si utilizza la propria autovettura, al costo di 9,99 euro. Può essere quindi un’opzione ideale per coloro che non utilizzano l’automobile per 12 mesi all’anno, ma che ne usufruiscono solo per periodi di tempo limitati. Fino alla fine del 2023, inoltre, chi sottoscrive online una polizza Linear può ricevere 12 mesi di Unipolmove - il nuovo competitor del Telepass - senza costi aggiuntivi.

Nel preventivo effettuato non è stato possibile aggiungere ulteriori garanzie come l’assistenza stradale, la tutela legale, la copertura in caso di infortunio del conducente, ma qualora si necessiti di tutele aggiuntive è sempre possibile contattare direttamente la compagnia e ottenere ulteriori delucidazioni.

Linear Assicurazioni mette a disposizioni un servizio clienti telefonico attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.00.

Allianz Direct

Allianz Direct è una compagnia assicuratrice del gruppo Allianz, fondata nel 1996 a Milano, che offre diverse soluzioni online per assicurare la propria autovettura. Il preventivo stipulato con questa compagnia assicurativa prevede un premio base di 1179 euro, che copre i danni causati su strada e nelle aree private, i danni a cose e persone compresi i passeggeri ed escluso il conducente. Il massimale è quello minimo previsto dalla legge italiana.

A differenza di Linear, è possibile aggiungere già in fase di preventivo online delle garanzie ulteriori, con delle maggiorazioni: 13 euro in più per la tutela legale, 26 euro per l’assistenza stradale, 24 euro per la copertura del conducente dagli infortuni, 30 euro in più per il bonus protetto. Quest’ultimo, in particolare, permette di mantenere la propria classe di merito anche in caso di primo sinistro con colpa.

Oltre al premio base di 1179 euro, Allianz Direct propone anche una protezione ulteriore, al costo di 1233 euro, che copre i danni di rottura e scheggiatura dei cristalli.

In caso di problemi è possibile contattare un operatore: il servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14.00.

ConTe Assicurazioni

La terza compagnia assicurativa che abbiamo preso in analisi è ConTe assicurazioni, facente parte del Gruppo Admiral, specializzato nella stipula di polizze per veicoli. Ha oltre 35mila recensioni su TrustPilot con una valutazione media di 4,7.

Il preventivo propostoci da ConTe assicurazioni prevede un premio base di 809,70 euro, a cui viene automaticamente applicato uno sconto del 10%: la cifra, quindi, arriva a 729,46 euro. Il massimale è di 10 milioni di euro per danni a persone, 1,3 milioni di euro per danni alle cose. L’assicurazione offre un servizio gratuito di riparazione auto con carrozzerie convenzionate. Qualora si installi un dispositivo satellitare all’interno dell’automobile, il premio scende ulteriormente a 605 euro.

Anche in questo caso è possibile aggiungere delle ulteriori garanzie pagando un sovrapprezzo: 129,83 euro per il furto e incendio, 36,32 euro per i cristalli, 1.332,93 euro per la kasko o 273,94 euro per la mini kasko, 19.90 euro per l’assistenza stradale.

Il numero verde di ConTe assicurazioni è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21, il sabato dalle 9 alle 18. Dopo aver ascoltato un messaggio registrato, sarà possibile parlare con un operatore.

Verti Assicurazioni

Verti Assicurazioni è la compagnia assicurativa online del gruppo MAPFRE, e nel suo preventivo online propone tre diverse tipologie di pacchetti. Quello più economico è il pacchetto base, con un premio di 734,19 euro all’anno, che comprende solo la RCA.

Il pacchetto Normal, al prezzo di 775,40 euro all’anno, aggiunge anche l’assistenza in caso di infortuni al conducente, oltre alla tutela giudiziaria e all’assistenza stradale.

Il pacchetto Comfort, infine, costa 990,47 euro e prevede anche la garanzia furto e incendio, la protezione da atti vandalici e da eventi naturali. Una opzione, quest’ultima, particolarmente interessante soprattutto per chi vive in aree interessate dai recenti fenomeni estremi provocati dal maltempo.

Il servizio Sinistri di Verti Assicurazione, a disposizione dei clienti della compagnia, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 14.

Prima Assicurazioni

Prima Assicurazioni è un’agenzia assicurativa nata nel 2015 e specializzata nella vendita di polizze online. Su Trustpilot ha oltre 47mila recensioni con una media di 4,5.

Il preventivo stipulato con Prima Assicurazioni prevede un premio base di 1084,56 euro, con la possibilità di aggiungere 16,89 euro in caso di assistenza stradale e 15 euro per la tutela legale. In base al nostro preventivo, non sono previste altre garanzie aggiuntive, anche pagando un sovrapprezzo.

Per parlare con un operatore è possibile contattare il servizio clienti dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30. Sul sito ufficiale è possibile anche conoscere il numero verde per richiedere l'intervento del carroattrezzi; in alternativa è possibile inviare una richiesta geolocalizzata tramite app.

Quixa Assicurazioni

Quixa è la compagnia assicurativa del Gruppo Axa, l'azienda francese specializzata nella vendita di polizze assicurative. Ha oltre ottomila recensioni su TrustPilot con una media punteggi di 4,3.

Il premio assicurativo base proposto dalla compagnia è di 811 euro, con una serie di garanzie che è possibile aggiungere: soccorso stradale (23 euro), tutela legale (25 euro), infortuni per il conducente (39 euro), furto e incendio (82 euro), cristalli (39 euro), eventi naturali (102 euro).

Il servizio di assistenza clienti è arrivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 13. Durante gli stessi orari è possibile contattare un operatore anche tramite chat.

Genertel Assicurazioni

Genertel è una compagnia di assicurazioni che fa parte del gruppo Generali Italia dal 2013. Il pacchetto base per la sola responsabilità civile costa 728,43 euro. In alternativa è possibile usufruire della polizza "Pensata per te", al costo di 768,25 euro, che comprende assistenza legale, assistenza stradale estesa, tutela danni da veicoli non assicurati, rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti.

C'è poi un altro pacchetto, del valore di 706,28 euro, che comprende responsabilità civile, assistenza legale, assistenza stradale estesa, tutela danni da veicoli non assicurati, assistenza telematica.

È possibile contattare Genertel in vari modi, ma sul sito ufficiale non è specificato nè il numero nè gli orari in cui sono disponibili gli operatori del call center.

Zurich Assicurazioni

Zurich Insurance Group è una compagnia assicurativa svizzera tra le più note in Europa.

Il preventivo offertoci dalla compagnia è di 506,31 euro per la sola assicurazione base, con la possibilità di aggiungere delle garanzie ulteriori: tra queste, l'assistenza stradale (21,56 euro), il furto e incendio (70,20 euro), la tutela legale (25,50 euro). Tra le opzioni anche la BluKasko, con un'aggiunta di 223 euro sul premio base.

In alternativa è possibile approfittare del pacchetto protezione, che al prezzo di 654,07 euro all'anno offre, oltre alla responsabilità civile per l'auto, anche copertura in caso di infortuni del conducente, tutela legale, assistenza stradale e copertura in caso di furto e incendio.

L'assistenza clienti e il numero verde sono disponibili 24 ore su 24, con due numeri in caso di chiamate dall'Italia o dall'estero.

Genialclick

Genialclick è una compagnia assicurativa che fa parte del gruppo Allianz. La polizza standard ammonta a 1179,47 euro, che sale a 1231,37 euro in caso di polizza con garanzia sui cristalli.

Anche qui è possibile accedere a delle garanzie aggiuntive, tra cui la tutela legale, l'assistenza speciale, la copertura per gli infortuni del conducente, e la protezione sulle rivalse.

Per contattare l'assistenza clienti è possibile utilizzare il numero dedicato dalle 8.30 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 14 il sabato. In alternativa è possibile parlare direttamente con un consulente via chat sul sito della compagnia.

Sara Assicurazioni

Sara Assicurazioni è una compagnia di assicurazioni e gruppo societario italiano, assicuratore ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, che ne detiene la maggioranza delle quote azionarie (la minoranza è invece detenuta da Reale Mutua e da Assicurazioni Generali).

Il preventivo ci offre tre differenti pacchetti assicurativi: il pacchetto Ruota Libera Basic, con la sola copertura RCA, al costo di 1.826 euro; il pacchetto Guido Bene Smart, al costo di 1.424,50 euro, che prevede l'installazione gratuita della scatola nera e l'assistenza stradale satellitare. Infine, il pacchetto Ruota Libera Full, che al costo di 1.739 euro copre anche il furto e incendio e gli infortuni del conducente.

È possibile usufruire del servizio clienti, mediante l'apposito numero verde, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.

Come abbiamo confrontato le assicurazioni online

Per calcolare e confrontare le polizze auto online e aiutarti a trovare quella più conveniente, abbiamo simulato la richiesta di un preventivo elaborata da un guidatore tipo.

Il nostro guidatore tipo si chiama Mario Rossi, ha 29 anni e vive ad Ancona. Utilizza la sua auto, una Fiat Panda del 2021 alimentata a benzina e GPL, principalmente per il tragitto casa-lavoro. Effettua dai 10mila a 20mila chilometri all'anno, e quando torna a casa parcheggia l'automobile all'interno del suo garage o box privato. L'auto non è dotata di antifurto o di altri dispositivi di sicurezza.

Mario Rossi ha bisogno di rinnovare la sua polizza assicurativa; è già in prima classe e non ha mai compiuto sinistri. Ha bisogno di un'assicurazione che sia economica, ma anche affidabile, consentendogli di aggiungere garanzie aggiuntive al premio base e di legarsi a una compagnia che sia affidabile e immediatamente disponibile in caso di sinistri o altre problematiche. È un guidatore esperto, nella sua storia assicurativa non è mai stato coinvolto in sinistri, ed è l'unico a guidare la sua auto.

Si tratta di un profilo ideale, necessario al fine di avere gli stessi criteri per i vari preventivi richiesti. Le caratteristiche del guidatore e del veicolo sono tutti elementi che contribuiscono all'aumentare o al diminuire del premio assicurativo.

Ecco spiegate tutte le caratteristiche da tenere in considerazione quando si effettua un preventivo online per l'RC Auto.

Dati relativi al veicolo

Iniziamo dai dati relativi al veicolo, che incide molto sull'ammontare del premio assicurativo. Gli elementi presi in considerazione sono stati:

data di immatricolazione;

tipo di alimentazione del veicolo;

anno di acquisto del veicolo;

modello del veicolo, o meglio potenza del motore, espressa in cavalli o KW;

tipo di utilizzo del veicolo;

allestimento del veicolo, cioè gli optional inclusi.

Dati relativi al conducente

Per quanto riguarda i dati relativi al conducente, età, sesso e luogo di nascita sono dati che nelle statistiche di propensione di rischio incidono molto e fanno aumentare o abbassare il premio assicurativo. In particolare, i dati di cui le compagnie assicurative tengono conto e che abbiamo considerato sono:

persona fisica o persona giuridica;

residenza, ovvero provincia, comune e CAP del conducente;

professione e nucleo familiare del conducente;

data di nascita e anno in cui si è conseguita la patente.

Dati relativi alla storia assicurativa

Infine, per determinare l'ammontare del premio è determinante la storia assicurativa del conducente, ovvero la sua situazione assicurativa presente e passata. I fattori presi in considerazione per l'elaborazione del preventivo che abbiamo ipotizzato sono:

data di decorrenza della polizza;

classe di merito;

attestato di rischio;

numero e tipi di sinistri;

numero di auto del nucleo familiare.

Perché scegliere l'assicurazione online e le differenze con quelle tradizionali

Scegliere di assicurare il proprio veicolo online sta quindi diventando una scelta sempre più comune tra i guidatori. Ma quali sono le differenze tra le assicurazioni tradizionali e quelle online? In primo luogo, chiariamo un aspetto fondamentale: dal punto di vista legale e amministrativo non cambia nulla. Infatti, il cittadino che ha scelto la polizza online è coperto in caso di incidente proprio come se avesse stipulato un'assicurazione non online.

Le differenze tra le due tipologie di assicurazioni, invece, riguardano principalmente l'assistenza clienti e i costi. Se la polizza è online, l'assistenza clienti sarà fornita telefonicamente o tramite email e non sarà possibile recarsi fisicamente negli uffici dell'agenzia. Il rischio, quindi, è quello di dover aspettare che rispondano all'email per ricevere aiuto. Esistono, però, delle compagnie di assicurazioni online che garantiscono comunque un'assistenza telefonica efficace e immediata.

Per quanto riguarda il costo, invece, tendenzialmente le polizze online offrono il vantaggio di essere più economiche rispetto a quelle tradizionali. Ma perché l'assicurazione online costa di meno? Le compagnie che lavorano solo sul web devono affrontare costi vivi (uffici, scrivanie, ecc.) inferiori rispetto a quelle tradizionali, circostanza che gli consente di proporre ai clienti tariffe più convenienti.

Perché, quindi, scegliere un'assicurazione online? Sicuramente per il risparmio: le assicurazioni online possono essere tranquillamente stipulate da casa, in qualsiasi momento della giornata, senza doversi recare in agenzia. Inoltre, è possibile verificare i costi e le offerte delle diverse polizze (e scegliere quella più vantaggiosa) semplicemente facendo preventivi online con le varie compagnie assicurative e confrontandole autonomamente prima di scegliere quella definitiva.

A cosa prestare attenzione quando si stipula un'assicurazione online

Le compagnie dirette, ovvero quelle con cui è possibile stipulare polizze online, sono affidabili quanto quelle tradizionali. L'importante è non incappare in truffe. Il miglior modo per proteggersi dalle false assicurazioni online è verificare che la compagnia assicurativa sia stata autorizzata e non sia stata segnalata come ingannevole. Queste informazioni possono essere reperite nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi del sito IVASS, che si occupa di segnalare le agenzie fraudolente e prive di licenza.

Il consiglio, comunque, è sempre quello di informarsi e studiare le basi della materia assicurativa prima di procedere alla stipula, anche per saper individuare sin da subito i siti sospetti. Ad esempio, alcuni elementi che potrebbero indicare che un sito è fraudolento sono: la mancanza di dati relativi alla compagnia (es: sede, nominativo dell'azienda, ecc.), il prezzo troppo basso, l'utilizzo esclusivo dei social o di Whatsapp da parte della compagnia per mettersi in contatto con i potenziali clienti.

Cosa copre e cosa non copre l'assicurazione auto online

L'assicurazione online copre i danni fisici a terzi, che interessano persone, animali e cose. Ci sono dei casi, però, in cui pur essendo stata stipulata una polizza, la compagnia assicurativa non è tenuta a risarcire i danni.

Innanzitutto, non è dovuto nessun indennizzo nel caso di danni dolosi, provocati volontariamente dall'assicurato, e nei casi di lesioni fisiche subite dal conducente responsabile del sinistro. Un altro caso in cui l'assicurazione online non è tenuta a pagare i danni è quello in cui l'auto sia senza copertura assicurativa da oltre sedici giorni dalla scadenza del contratto.

Esistono poi i casi di rivalsa, in cui la compagnia assicurativa risarcisce i terzi per i danni subiti, ma poi chiede al danneggiante assicurato di rimborsarla delle spese. I casi di rivalsa più comuni sono la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, la guida di auto con fermo amministrativo e la guida senza patente (se la validità è scaduta da meno di dodici mesi e viene rinnovata entro quarantacinque giorni dal sinistro, l'assicurazione può rinunciare alla rivalsa).

Per tutelarsi almeno in parte dalle azioni di rivalsa, l'assicurato può acquistare al momento della stipula della polizza la Rinuncia alla rivalsa. Con questa garanzia accessoria, la compagnia assicurativa, solo per il primo sinistro, rinuncia alla rivalsa se il conducente aveva un tasso alcolemico non superiore al minimo di legge maggiorato di 0,3 gr/l, se il trasporto dei passeggeri non era conforme alle leggi vigenti (ad esempio se non erano allacciate le cinture di sicurezza) e se il veicolo non era in regola con la revisione.

In ogni caso, vi ricordiamo che è necessario segnalare il sinistro all'assicurazione entro tre giorni, pena la riduzione o la perdita totale del risarcimento.

Le garanzie accessorie

Oltre alla RCA, obbligatoria per legge, anche stipulando un'assicurazione online è possibile associare delle garanzie aggiuntive, ad un costo che va ad aggiungersi a quello di . Vediamo quali sono.

Kasco: a differenza della RCA, la Kasko risarcisce l'assicurato per tutti i tipi di danni subiti dalla propria auto. Mentre la RC Auto copre solo i danni causati a terzi, la Kasko copre anche i danni causati dal conducente alla sua stessa auto ed è quindi indipendente dalla responsabilità del conducente: ad esempio, i danni legati al ribaltamento, all'uscita di strada e a tutti i tipi di collisione che l'auto può subire. Ovviamente, la Kasko è molto costosa, quindi vale la pena farla solo per auto di grande valore o se si vive in zone a rischio;

subiti dalla propria auto. Mentre la RC Auto copre solo i danni causati a terzi, la Kasko copre anche i danni causati dal conducente alla sua stessa auto ed è quindi indipendente dalla responsabilità del conducente: ad esempio, i danni legati al ribaltamento, all'uscita di strada e a tutti i tipi di collisione che l'auto può subire. Ovviamente, la Kasko è molto costosa, quindi vale la pena farla solo per auto di grande valore o se si vive in zone a rischio; mini kasko: la Mini Kasko, invece, copre solo i danni dovuti a incidenti dimostrabili in cui sono coinvolti anche altri veicoli , non quelli che si verificano al veicolo da solo, come, ad esempio, un ribaltamento dovuto all'uscita di strada;

, non quelli che si verificano al veicolo da solo, come, ad esempio, un ribaltamento dovuto all'uscita di strada; furto e incendio: la copertura furto e incendio è una polizza che garantisce copertura assicurativa in caso di due eventi imprevedibili come, appunto, il furto dell'automobile, totale, parziale o tentato, rapina, scoppio, incendi o esplosioni;

come, appunto, il furto dell'automobile, totale, parziale o tentato, rapina, scoppio, incendi o esplosioni; tutela legale: con la polizza tutela legale la compagnia assicurativa, in caso di incidente, garantisce e sostiene le spese legali , compresa l'assistenza di un Avvocato. Al cliente, quindi, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, verrà garantito il sostentamento di tutte le spese dell'iter giuridico;

, compresa l'assistenza di un Avvocato. Al cliente, quindi, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, verrà garantito il sostentamento di tutte le spese dell'iter giuridico; assistenza stradale: in caso di incidente o guasto, con la garanzia aggiuntiva assistenza stradale la compagnia assicurativa si impegna a recuperare il veicolo del cliente, evitandogli di sostenere ulteriori spese come, ad esempio, la richiesta di intervento da parte di un carro attrezzi;

infortunio al conducente: in caso di incidente con colpa, la garanzia aggiuntiva infortunio al conducente garantisce al solo conducente dell'auto la copertura di tutti i danni fisici;

cristalli: in caso di rottura o danneggiamento, la compagnia assicurativa ripara o sostituisce il parabrezza della vettura;

eventi naturali: se l'automobile dovesse danneggiarsi a causa di eventi naturali come, ad esempio, alluvioni, inondazioni, forti grandinate, frane ecc., la compagnia assicurativa coprirà danni materiali e diretti;

atti vandalici: la compagnia assicurativa risarcirà il cliente nel caso in cui l'automobile dovesse danneggiarsi o rompersi a causa di atti vandalici.

Quali sono i massimali?

I massimali dell'assicurazione indicano la cifra massima che la compagnia assicurativa paga come risarcimento del danno alle vetture e alle persone coinvolte nel sinistro. A partire dal giugno 2022, la normativa di riferimento RC Auto ha stabilito che la soglia minima del massimale di Responsabilità Civile ammonta a 6.450.000 milioni di Euro per lesioni fisiche alle persone e a 1.300.000 milioni di Euro per i danni alle cose.

Gli elementi che entrano in gioco nel calcolo del risarcimento in caso di incidente sono numerosi, tra cui il reddito della vittima, ma anche fattori biologici, fisici e morali. Una volta calcolato, solo se l'importo è inferiore al massimale la compagnia pagherà per intero il risarcimento.

Per questo è bene controllare bene i massimali previsti dalla polizza, prima di firmare qualsiasi contratto. Quale massimale scegliere, allora? L'ideale per tutelarsi sarebbe almeno raddoppiare il massimale minimo previsto dalla legge, anche se ciò comporta un aumento del premio annuale. Questo vale soprattutto per i neopatentati e per chi appartiene a una classe di merito alta, dovuta all'elevata sinistrosità. Non è possibile, invece, scendere sotto i massimali minimi stabiliti dalla legge.

Quando scade l'assicurazione auto online?

L'assicurazione ha una validità di 12 mesi, ma è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni entro cui pagare il rinnovo. In questi 15 giorni si è ancora coperti. Di solito, le compagnie assicurative mandano un avviso per ricordare dell'imminente scadenza, via e-mail o sms, circa un mese prima.

È assolutamente vietato, oltre che sconsigliabile, usare l'auto con l'assicurazione scaduta, innanzitutto perché, in caso di incidenti, non si avrebbe nessun tipo di copertura, e poi perché si va in contro a gravi sanzioni, che possono arrivare a multe di 3000 euro più il sequestro del veicolo.

Alcuni consigli per trovare la migliore assicurazione auto online

Se volete stipulare un’assicurazione online per la vostra auto, ma non sapete da dove cominciare, qualche consiglio può tornarvi utile.

Il metodo più veloce è quello di affidarsi ad un sito di comparazione, evitando file agli sportelli; per poter stipulare un’assicurazione auto online, però, si deve essere ben informati e bisogna prestare attenzione.

Per avere una controprova, vi consigliamo di effettuare delle ricerche ulteriori sulla compagnia assicurativa che vi è stata indicata: assicuratevi che sia affidabile e che offra tutti i servizi di cui necessiti anche online. Entrando sul sito della compagnia e inserendo nuovamente i propri dati, infatti, è possibile richiedere un preventivo, da confrontare da quello ottenuto in precedenza.

Una volta certificata la serietà della compagnia individuata, esaminate attentamente il contratto che andresti a stipulare, analizzando una ad una le clausole, i danni coperti e le garanzie che offre. Se anche un solo punto del contratto non vi convince, fermatevi e provate a valutare altre opzioni. Tra le voci più importanti da controllare in un contratto assicurativo c’è la franchigia, ossia la parte di spesa che, in caso di danno, spetta all’assicurato: se troppo alta, potrebbe non essere alla vostra portata, in caso di incidente. Ma non è tutto: accertatevi anche che nel costo della polizza sia compreso un dispositivo satellitare gps - conosciuto anche come scatola nera -: in caso di incidente, renderà molto semplice la ricostruzione della dinamica e, quindi, vi darà maggiori opportunità di avere ragione.