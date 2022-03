Arriva su Amazon LOL, Chi ride è fuori Cult Book, il libro ufficiale dello show comico tutto da (non) ridere A partire da oggi 15 marzo 2022 è possibile acquistare su Amazon LOL, Chi ride è fuori Cult Book, il libro ufficiale del format comico edito da Fabbri Editori. Siete pronti a (non) ridere?

A partire dal 15 marzo 2022 uscirà, sia in libreria che negli store online, Lol! Chi ride è fuori Cult Book, il libro edito da Fabbri Editori e dedicato ai protagonisti, alle battute e alle gag del celebre comedy show, disponibile in due stagioni su Amazon Prime Video.

La serie, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, ha visto avvicendarsi scene esilaranti, messe in atto dai 10 concorrenti, per suscitare il riso dei compagni e portare a casa la vittoria e il titolo di "comico più serio", assegnato a Ciro Priello nella prima edizione e a Maccio Capatonda nella seconda.

Ma qual è il contenuto di Lol! Chi ride è fuori Cult Book? Si tratta di un libro interattivo, che racchiude giochi, quiz e curiosità ispirate al mondo e ai comici dello show condotto da Fedez, a cui il lettore prende parte cercando di non ridere fino all'ultima pagina. Riuscirete a resistere al travestimento di Elio, alle gag di Corrado Guzzanti e alle battute surreali di Maccio Capatonda?

Per scoprirlo, vi basterà armarvi di carta e penna, ordinarlo su Amazon e potrete cominciare a mettere alla prova la vostra verve comica.