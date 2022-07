Le 10 migliori Smart TV in offerta da comprare durante l’Amazon Prime Day 2022 Prime Day 2022 di Amazon è iniziato: ecco le 10 migliori offerte su Smart TV Samsung, LG, Hisense e non solo, a prezzi imperdibili con sconti fino al 70%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalla mezzanotte di oggi 12 luglio è ufficialmente iniziato il Prime Day 2022, l'evento Amazon riservato agli iscritti al programma Prime che propone sconti imbattibili su prodotti di tantissime categorie.

Tra gli articoli in offerta non potevano mancare le Smart TV, le televisioni intelligenti che consentono non solo di guardare film e serie TV ma anche di navigare su Internet e scaricare le app delle tante piattaforme streaming che offrono servizi in abbonamento.

Abbiamo selezionato per voi le 10 migliori offerte con sconti fino al 70% tra cui potete scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Leggi anche Offerte Amazon Prime Day 2022: i migliori prodotti in sconto da non perdere

Prime Day 2022: le 10 migliori offerte su Smart TV

Ecco quali sono le promozioni imperdibili sulle Smart TV, a cui gli utenti Prime possono accedere approfittando degli sconti fino al 70%. Le offerte hanno una però validità limitata: in base alla richiesta, alcuni articoli potrebbero terminare velocemente, per cui è importante non indugiare troppo al momento dell'acquisto.

1. Smart TV LG 75QNED916PA

Uno dei modelli più recenti proposti da LG, con un ampio display LED da 75 pollici con risoluzione 4K e un potente processore integrato, questa Smart TV è perfetta non solo per vedere film come al cinema, ma anche per giocare ai videogiochi e godersi tutte le partite dei propri sport preferiti. La tecnologia AI ThinQ brevettata consente inoltre di gestire comodamente la TV tramite la propria voce utilizzando gli assistenti vocali.

70% di sconto (risparmi 2.400 euro) sulla Smart TV LG 75QNED916PA

2. Smart TV LG OLED65A16LA

Passiamo ora ad altro prodotto di punta LG, caratterizzato da un display OLED da 65 pollici con risoluzione 4K e tecnologia AI ThinQ, che permette il controllo a distanza tramite la propria voce. Perfetta per guardare film e serie TV sulle principali piattaforme streaming, la TV è adatta anche per godersi i migliori eventi sportivi propio come allo stadio.

61% di sconto (risparmi 1474 euro) sulla Smart TV LG OLED65A16LA

3. Smart TV Samsung The Frame QE43LS03AAUXZT

Il nome di questa Smart TV Samsung, The Frame, non è casuale: oltre che una televisione intelligente, infatti, questo modello si trasforma in un vero e proprio quadro grazie alla modalità Art Mode, con cui si può scegliere l'immagine da mostrare quando la TV è in stand-by. Non solo: la cornice esterna è disponibile in diversi colori, e la TV può essere appesa alla parete utilizzando il cavo One Invisible, diventando così un oggetto d'arredamento. Quella in promozione è la versione da 43 pollici dotata di processore Quantum 4K, che garantisce immagini dai colori brillanti e suoni nitidi e ottimizzati.

58% di sconto (risparmi 580 euro) sulla Smart TV Samsung The Frame QE43LS03AAUXZT

4. Smart TV Samsung Crystal HD AU9079

Grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color, questa Smart TV Samsung è in grado di proiettare sul display da 65 pollici immagini con una gamma di colori senza precedenti. L'Adaptive Sound, invece, regola il suono in base a ciò che si sta guardando, per un audio sempre ottimizzato e definito. Facile da collegare allo smartphone con un tocco, la TV può essere controllata anche tramite Alexa, Google Assistant o altri assistenti vocali.

52% di sconto (risparmi 620 euro) sulla Smart TV Samsung Crystal HD AU9079

5. Smart TV Hisense 43AE7000F

Anche la Smart TV proposta da Hisense ha un display da 43 pollici con risoluzione Ultra HD 4K che assicura una qualità d'immagine superiore rispetto ai modelli Full HD. Oltre ad app come Netflix, PrimeVideo e Dazn, sulla TV è disponibile anche Alexa, l'assistente vocale in grado di adattarsi alle esigenze di chi la utilizza offrendo funzionalità sempre nuove e aggiornate.

44% di sconto (risparmi 180 euro) sulla Smart TV Hisense 43AE7000F

6. Smart TV TLC 43C721

La nuova Serie C72 di TLC, di cui fa parte anche questo modello da 43 pollici, include Smart TV che combinano tre diverse tecnologie (Quantum Dot, 4K HDR Pro e Motion Clarity) per offrire prestazioni eccellenti. La TV si presta dunque ad essere utilizzata per vedere film, serie TV, assistere agli incontri sportivi e giocare ai videogiochi, poiché assicura immagini fluide e dettagliate. Anche in questo caso si tratta di una Android TV che può essere controllata tramite l'assistente vocale di Google.

37% di sconto (risparmi 164 euro) sulla Smart TV TLC 43C721

7. TV Philips 32PHS5525

Pur non essendo un modello smart, questa TV Philips garantisce ottime prestazioni. Punto di forza, in particolare, è la qualità dell'immagine, ottimizzata grazie al sistema Philips Pixel Plus HD che assicura colori luminosi ma allo stesso tempo definiti. Lo schermo è da 32 pollici, per cui le dimensioni sono ridotte e la tV è molto compatta e leggera, facile da spostare.

24% di sconto (risparmi 46 euro) sulla TV Philips 32PHS5525

8. Smart TV Sharp Aquos 32Di6E

Da 32 pollici è anche la Smart TV targata Sharp, uscita sul mercato da pochi mesi. Per la precisione, si tratta di una Android TV, che utilizza il sistema operativo Android 9.0 per cercare e scaricare app e altri contenuti di intrattenimento tra cui musica e giochi. Tramite Google Assistant è inoltre possibile controllare la TV con la propria voce, anche a distanza.

21% di sconto (risparmi 50 euro) sulla Smart TV Sharp Aquos 32Di6E

9. Smart TV LG OLED48C14LB

Questa Smart TV proposta da LG è dotata di tecnologia AI ThinkQ, che permette di selezionare cosa guardare, cambiare canale e molto altro utilizzando semplicemente la propria voce. Il display da 48 pollici, di tipo OLED con risoluzione 4K, rende la TV perfetta per svolgere diverse attività legate all'intrattenimento, compreso giocare ai videogiochi e seguire le più importanti competizioni sportive.

19% di sconto (risparmi 193 euro) sulla Smart TV LG OLED48C14LB

10. Smart TV Hisense 32AE5500F

I sistemi audio e video della Smart TV Hisense sono di ultima generazione, studiati per offrire la massima qualità di suoni e immagini. Con display HD da 32 pollici, la TV è dotata di sistema operativo Vidaa che rende facile navigare tra le app e personalizzare la home page, e può essere controllare anche tramite il proprio smartphone.

12% di sconto (risparmi 21 euro) sulla Smart TV Hisense 32AE5500F