L’Amazon Prime Day 2022 sta per terminare: le migliori offerte last minute da non perdere Siete ancora indecisi su come sfruttare gli sconti del Prime Day? Nessun problema, avete ancora qualche ora a disposizione. DI seguito trovate le offerte più convenienti ancora attive, delle quali potete approfittare fino a mezzanotte.

Mancano poche ore alla fine del Prime Day 2022: se ancora non avete approfittato delle offerte, è il caso di sbrigarvi. Avete tempo fino alle 23.59 di oggi per acquistare ciò che vi occorre. Gli sconti riguardano tutti i tipi di prodotto: dagli elettrodomestici per la pulizia ai dispositivi tecnologici, passando per gli elettrodomestici per la cucina, gli accessori per il fitness e per il gaming.

Fate una lista di ciò che vi occorre e poi confrontate i vari modelli disponibili nella pagina dedicata all'evento, per scegliere ciò che è meglio per voi e risponde alle vostre esigenze.

Di seguito trovate le offerte last minute che non potete assolutamente perdervi.

Braun Silk-épil 9 Flex

Prendersi cura di se stesse è sempre importante. Le donne apprezzeranno il Braun Silk-épil 9 Flex, disponibile al 52% di sconto fino alla mezzanotte di oggi. La testina flessibile rende più facile la rimozione dei peli, poiché permette di arrivare anche nei punti più difficili. Tra gli accessori è presente anche una testina massaggiante, per lenire il rossore della pelle dopo il trattamento. Inoltre, la testina dell'epilatore può essere sostituita con quella del rasoio elettrico, da utilizzare nelle zone più sensibili.

Imetec Salon Expert P2 2200

Prendersi cura di sé significa anche prendersi cura dei propri capelli. A tal proposito, vi consigliamo l'asciugacapelli professionale Imetec Salon Expert P2 2200. La tecnologia agli ioni e il rivestimento in ceramica e tormalina consentono di ottenere un'asciugatura rapida e una piega morbida e luminosa. Nella confezione è presente anche un diffusore, ideale per mantenere i vostri capelli ricci o mossi più a lungo.

Moulinex EZ4018

Stare tanto tempo fuori casa implica anche non avere molto tempo per stare ai fornelli? Una buona soluzione potrebbe essere la friggitrice ad aria Moulinex EZ4018, perfetta per preparare piatti gustosi in poco tempo. Si tratta di un modello multifunzione con cestello da 4,2 Litri, ideale per cucinare per 6 persone, e potenza massima di 1500W. Potete scegliere tra otto modalità preimpostate e regolare la temperatura da 80° a 200° C. La trovate disponibile al 46% di sconto.

Rowenta RR7267 X-Plorer

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta RR7267 X-Plorer è tra gli ultimi ritrovati tecnologici per la pulizia domestica, in grado di velocizzare l'igienizzazione delle superfici e permettervi di dedicare più tempo a quello che più vi piace. Ha un'autonomia di 2 ore e mezza ed è dotato di tre diverse modalità di pulizia. Questo modello è compatibile con tutti gli assistenti vocali ed è dotato anche della spazzola adeguata per la pulizia dei peli di animali. Lo trovate in vendita al 44% di sconto.

‎Russel Hobbs 19750-56

Se vi piace pasticciare in cucina, non dovreste perdervi nemmeno il cuociriso Russel Hobbs 19750-56, un contenitore antiaderente con vassoio removibile ideale per la cottura a vapore di pesce e verdura e con la capacità di 1,8 litri. Nella confezione sono incluse una spatola e un misurino. A fine cottura, l'elettrodomestico si spegne automaticamente. Oltre ad essere molto intuitivo, si pulisce facilmente ed è facile da spostare. Lo trovate disponibile, per ora, al 40% di sconto.

Electrolux ESB2500

Il minifrullatore Electrolux ESB2500 è pensato per chi vive solo, ma non vuole rinunciare a fare una colazione e/o una merenda sani e gustosi. Inoltre, impostando la funzione frappé, potrete preparare un'altra bevanda e variare. Nella confezione sono comprese due bottiglie, per conservare la bevanda in frigo senza sporcare altri contenitori. Lavora ad una potenza di 300 watt. Anche questo prodotto è venduto al 40% di sconto fino alla fine del Prime Day.

MSI GF63

Gli appassionati di gaming apprezzeranno il notebook MSI GF63, un modello da 15,6″ FHD, del tipo Intel I7-11800H, con scheda video Nvidia GTX 1650, 8 giga di RAM e una memoria interna da 512 giga. Il sistema operativo di cui si avvale è il Windows 10. Leggero e ultrasottile, questo computer è perfetto per coloro che amano dedicare ai videogiochi per molte ore ed è dotato di tutte le uscite necessarie per collegare gli accessori utili. In occasione del Prime Day, lo trovate disponibile al 32% di sconto.

LG 75UQ81006LB

Se, invece, avete voglia di acquistare un televisore nuovo, vi segnaliamo che lo smart tv LG 75UQ81006LB è disponibile al 25% di sconto. Si tratta di un modello 4K con schermo Ultra HD da 75 pollici. Dispone di un processore α5 Gen 5. Nelle impostazioni trovate il Filmmaker Mode, il Game Optimizer e la connessione Wi-Fi. Il Google Assistant e Alexa sono integrati. Nella confezione è presente anche un telecomando puntatore.

Apple MagSafe Battery Pack

Gli amanti della Apple possono approfittare per acquistare con il 22% di sconto il MagSafe Battery Pack, una saponetta che, attaccata al retro del cellulare ricarica automaticamente la batteria. Questo dispositivo è compatibile con tutte le versioni dell'iphone 12 e dell'iphone 13. Inoltre, se collegato ad un cavo usb, può essere utilizzato anche come caricatore wirless. Essendo leggero e di piccole dimensioni, può essere portato in borsa senza troppo sforzo.

Samsung Galaxy S22

Il Samsung Galaxy S22 è uno degli smartphone più apprezzati, perché tecnologico, leggero e con fotocamera ad alta risoluzione. In occasione del Prime Day, lo trovate in vendita al 20% di sconto. Si tratta di un modello con 256 giga di momoria, un display da 6,8’’ del tipo Dynamic AMOLED 2X e cinque fotocamere da 108 megapixel ciascuna. Nella confezione è inclusa anche la penna touch per digitare sullo schermo.