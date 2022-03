Il Visconte che mi amava, il libro da cui è tratta la serie Bridgerton 2 è disponibile su Amazon Il Visconte che mi amava è il libro che ha ispirato Bridgerton 2, la seconda stagione dell’amatissima serie Netflix ambientata nell’Inghilterra dell’800. Scopriamo insieme la trama del romanzo disponibile su Amazon.

Bridgerton, la serie originale Netflix ambientata nell'Inghilterra dell'epoca regency che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, è ispirata ai romanzi della scrittrice statunitense Julia Quinn: la seconda stagione è tratta dal libro Il Visconte che mi amava, disponibile su Amazon in doppia versione: in formato Kindle e con copertina flessibile.

Ognuno dei romanzi, così come ciascuna stagione della serie, ha per protagonista uno degli otto fratelli Bridgerton: se il primo ha narrato la storia d'amore tra la quartogenita Daphne e il Duca di Hastings, il secondo libro è invece incentrato sulle vicende del primogenito Anthony, visconte e capofamiglia dopo la prematura scomparsa del padre.

Per avere una piccola anteprima di Bridgerton 2, ecco per voi la trama del secondo volume di una delle serie letterarie di maggior successo degli ultimi anni.

Il Visconte che mi amava: la trama del libro da cui è tratta Bridgerton 2

Londra, 1814. Il visconte Anthony Bridgerton è lo scapolo più ambito della stagione, nonché notoriamente un libertino, come vengono definiti gli uomini poco propensi al matrimonio e più inclini a intrattenersi con le fanciulle. Contrariamente a quanto gli altri si aspettano da lui, però, il visconte è intenzionato a sposarsi proprio quell'anno. Non solo, ha già individuato in Edwina Sheffield la moglie ideale: di bell'aspetto, di buona famiglia e con modi affabili e garbati.

C'è solo un problema: prima di accettare qualsiasi proposta di matrimonio la ragazza vuole l'approvazione della sorella Kate, più grande di qualche anno ma già considerata zitella secondo i rigidi criteri dell'alta società. Anthony, sicuro di sé e del suo noto ascendente sulle donne, la ritiene un'impresa alla sua portata, ma il carattere forte di Kate lo costringerà a rivedere le proprie certezze, fino ad arrivare ad un risvolto decisamente inaspettato.