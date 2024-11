Il Black Friday 2024 di Amazon è iniziato: le 30 migliori offerte selezionate da noi e i prodotti da non perdere

video suggerito

Alle 00:00 di oggi 29 novembre 2024 è cominciato il Black Friday 2024. Le offerte di cui approfittare online sono tante, individuare quelle giuste può essere più difficile del previsto. Vi segnaliamo, in particolare gli sconti vantaggiosi presenti su Amazon: sulla piattaforma e-commerce sono presenti prezzi vantaggiosi che coinvolgono tutte le categorie merceologiche già da qualche giorno e saranno disponibili, fino a esaurimento scorte, fino alle 23.59 di lunedì 2 dicembre, giorno in cui cade il Cyber Monday.

Le promozioni disponibili, come dicevamo, sono dedicate a tutte le categorie merceologiche presenti sul sito. Per esempio, potreste approfittarne per acquistare un nuovo smartphone, a marchio Apple e non solo, ma anche per scegliere il vostro nuovo epilatore o rasoio, una friggitrice ad aria, un robot aspirapolvere, dispositivi per rendere la casa smart come l'Echo Dot di Amazon e persino capi d'alta moda per essere sempre all'ultimo grido. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

I prodotti in offerta da non farsi scappare durante il Black Friday 2024

Ecco quali sono i 20 prodotti must have di questo Black Friday 2024, quelli che sono disponibili con scontistiche molto alte e che sono un vero e proprio affare. Vi ricordiamo che le offerte applicate sui prodotti valgono sì fino alla fine dell'evento, ma fino a esaurimento scorte: vi conviene affrettarvi per non perdere la possibilità di acquistare ciò che desiderate a prezzi vantaggiosi.

1. Robot aspirapolvere Lefant M210P

Per pulire la casa in modo efficiente, potete utilizzare il robot aspirapolvere Lefant M210P, un elettrodomestico smart che, grazie all'applicazione sul telefonino può essere gestito anche da remoto, indicandogli il percorso preciso da seguire e quando azionarsi.

Acquista il robot aspirapolvere Lefant M210P al 63% di sconto!

2. Citofono smart Ring Intercom

Avete mai sognato di aprire cancello e portone senza doverti avvicinare alla pulsantiera del citofono? Allora Ring Intercom di Amazon è il dispositivo che fa per voi. Installato accanto al citofono e collegato allo smartphone, risponde ai comandi da remoto, dispone di audio bidirezionale e permette di creare chiavi d'accesso virtuali, per permettere agli ospiti di entrare in casa anche in vostra assenza.

Acquista il citofono Ring Intercom al 55% di sconto!

3. Spazzolino elettrico Oral-B iO 3

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è un dispositivo per l'igiene orale smart e ideale anche per chi ha le gengive sensibili, perché, grazie ai sensori al suo interno, la pressione viene regolata automaticamente, evitando irritazioni e ferite. Nella confezione è compresa la custodia per il trasporto.

Acquista lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 al 50% di sconto!

4. Altoparlante Echo Show 8

Se volete rendere la vostra casa più smart, allora dovete assolutamente acquistare Echo Show 8, il dispositivo intelligente per fare liste della spesa, ascoltare musica, avere informazioni sul meteo, navigare su internet senza digitare e guardare serie tv.

Acquista l'altoparlante Echo Show 8 al 48% di sconto!

5. Scarpe Puma Carina

Le scarpe Puma Carina sono perfette sia per lui che per lei, sono sportive e possono essere indossate sotto diversi outfit. Grazie alla pianta larga e comoda, permettono di camminare anche a lungo senza rovinare i piedi. Sono disponibili in tutti i numeri e diversi colori.

Acquista le scarpe Puma Carina al 46% di sconto!

6. Tablet Samsung Tab A9

Tra i tablet in offerta vi segnaliamo invece il Samsung Tab A9, un modello base perfetto per chi è alle prime armi e non deve lavorarci. Ha una RAM da 64 giga, è leggero e di design. Lo schermo da 8,7 pollici permette di poterlo utilizzare a lungo senza stancare troppo gli occhi.

Acquista il tablet Samsung Tab A9 al 40% di sconto!

7. Gioco per Xbox Star Wars Outlaws Limited Edition

Se avete acquistato una Xbox, allora avete bisogno di tanti giochi. Vi interessa l'avventura? Allora provate a giocare a Star Wars Outlaws Limited Edition, perfetto dai 12 anni in su, dalla grafica eccezionale e la trama avvincente. Potete giocarci da soli o con i vostri amici.

Acquista il gioco per Xbox Star Wars Outlaws Limited Edition al 38% di sconto!

8. Lavatappeti Bissell SpotClean Pet Pro

Se avete animali domestici, sapete perfettamente che i peli si insidiano ovunque e possono essere difficili da rimuovere. Per questo, il lavatappeti Bissell SpotClean Pet Pro è indicato per voi, perché rimuove peli e aloni difficili da qualsiasi tipo di pavimento e anche dalla moquette.

Acquista la lavatappeti Bissell SpotClean Pet Pro al 36% di sconto!

9. Felpa Adidas Essentials Fleece Hoodie

Il regalo adatto a un ragazzo sportivo è certamente la felpa con cappuccio Adidas Essentials Fleece Hoodie, disponibile in numerosi colori e in tutte le taglie. Realizzata quasi interamente in cotone, questa felpa è perfetta per le mezze stagioni.

Acquista la felpa Adidas Essentials Fleece Hoodie al 36% di sconto!

10. Smart tv Metz Serie MTC6020

Avete bisogno di una nuova smart tv, piccola, ma che faccia il suo dovere? Allora potrebbe fare al caso vostro il modello Metz Serie MTC6020, dotato di piedi antiscivolo che lo sostengono in modo salgo. Si tratta di una smart tv OLED da 24 pollici e con sistema Android.

Acquista la smart tv Metz Serie MTC6020 al 35% di sconto!

11. Ferro da stiro con caldaia Philips PerfectCare

Se state cercando un nuovo ferro da stiro, allora potreste orientarvi verso il Philips PerfectCare, un modello a vapore perfetto per rimuovere le pieghe anche sui tessuti più doppi. La temperatura si regola in automatico e, grazie allo spegnimento automatico, non si rischia che rimanga acceso a lungo dopo l'uso in maniera accidentale.

Acquista il ferro da stiro Philips PerfectCare al 34% di sconto!

12. Friggitrice ad aria Ninja Foodi Max Dual Zone

I cuochi provetti apprezzeranno certamente la friggitrice ad aria Ninja Foodi Max Dual Zone, un elettrodomestico che rivoluziona il modo di cucinare, perché dimezza i tempi di cottura e consente di essere attenti alla linea e alla salute. Questo modello è dotato di due cestelli, per una capacità massima di 9,5 litri.

Acquista la friggitrice ad aria Ninja Foodi Max Dual Zone al 33% di sconto!

13. Soundbar Bose Smart Ultra

Per ascoltare la musica ad alto volume avete bisogno di una soundbar come Bose Smart Ultra, che vi permetterà di ricreare un ambiente musicale di alto livello, rendendo migliore anche la visione di film, perché vi sembrerà di essere al cinema. Si tratta di un modello bluetooth controllabile da remoto.

Acquista la soundbar Bose Smart Ultra al 33% di sconto!

14. Rasoio elettrico Braun Series 9 PRO +

Il rasoio elettrico Braun Series 9 PRO + è ideale per un uomo che vuole sempre essere in ordine affidandosi a un dispositivo che non gli irriti la pelle e si muova delicatamente lungo il viso. Essendo senza fili e del tipo wet&dry, può essere utilizzato anche sotto la doccia.

Acquista il rasoio elettrico Braun Series 9 PRO + al 31% di sconto!

15. Forno a microonde Candy CMG2071M

A proposito di elettrodomestici da cucina in offerta, vi segnaliamo il forno a microonde a libera installazione Candy CMG2071M, ideale per cuocere, riscaldare e scongelare qualsiasi tipo di alimento. Ha una capienza di 20 litri e raggiunge i 700 watt di potenza.

Acquista il forno a microonde Candy CMG2071M al 30% di sconto!

16. Vaso in ceramica Thun Country

Perfetto accessorio per aggiungere un tocco elegante e semplice alla propria casa, il vaso Thun Country è realizzato in ceramica chiara abbellita da dettagli sempre in ceramica a tema floreale. Ha un diametro di 16 centimetri e può contenere anche un bouquet di fiori molto grande.

Acquista il vaso in ceramica Thun Country al 30% di sconto!

17. Macchina per il caffè De'Longhi Perfetto Dinamica Plus

Per gustare un caffè buono come quello del bar anche a casa c'è bisogno della macchinetta giusta, come la De'Longhi Perfetto Dinamica Plus. Si tratta di un modello automatico per caffè in chicchi con caraffa montalatte automatica e la possibilità di scegliere tra 24 bevande con un solo tasto.

Acquista la macchina per il caffè De'Longhi Perfetto Dinamica Plus al 29% di sconto!

18. E-book reader Kindle Scribe

Il Kindle Scribe è il dispositivo ideale per chi ama leggere e vuole poterlo fare ovunque, anche per strada. Questo modello è il top di gamma perché non solo permette di leggere regolando tutte le impostazioni, ma anche di scrivere e prendere appunti, sfruttandolo anche durante lo studio.

Acquista l'e-book reader Kindle Scribe al 28% di sconto!

19. Giradischi Mersoco

Se amate la musica, ma apprezzate gli strumenti di qualche tempo fa, potete acquistare in offerta il giradischi di Mersoco, comodo e pratico, perché inserito in una valigetta facile da richiudere e trasportare ovunque. Ha gli altoparlanti incorporati e il jack per le cuffie.

Acquista il giradischi Mersoco al 28% di sconto!

20. Apple Pencil

Se avete acquistato un iPad, allora potreste dover acquistare l'Apple Pencil, per digitare sulla tastiera virtuale più velocemente. Ergonomica e leggera, risponde ai comandi già con un tocco leggero, non è necessario premere troppo sullo schermo, rischiando di rovinarlo.

Acquista l'Apple Pencil al 27% di sconto!

21. Giacca trapuntata da uomo Tommy Hilfiger

Molto alla moda è la giacca trapuntata da uomo Tommy Hilfiger, calda abbastanza da essere indossata durante le mezze stagioni, pratica e lavabile anche in lavatrice. La si trova disponibile in numeri colori, ma il blu si presta sia a outfit eleganti che a outfit sportivi.

Acquista la giacca trapuntata da uomo Tommy Hilfiger al 26% di sconto!

22. Aspirapolvere senza fili Dreame R10 Pro

Chi è alla ricerca di una nuova aspirapolvere senza fili può valutare l'acquisto della Dreame R10 Pro, venduta in confezione con numerosi accessori che permettono di passarla anche su divani, tappeti e angoli difficili da raggiungere. Le luci a LED permettono di individuare velocemente il punto in cui si trovano polvere e briciole.

Acquista l'aspirapolvere senza fili Dreame R10 Pro al 24% di sconto!

23. Braun Silk-épil 9

Per prendervi cura di voi al meglio, avete bisogno di un buon alleato, come il Braun Silk-épil 9, un modello semplice e intuitivo, ma che offre ottimi risultati; è venduto con una testina di ricambio e una custodia per il trasporto, in modo da averlo sempre con voi.

Acquista il Braun Silk-épil 9 al 24% di sconto!

24. Lavavetri elettrico Bosch 600

Le vetrate sono belle e permettono a una casa di essere molto luminosa, ma come sono difficili da pulire! Un buon aiuto è il lavavetri elettrico Bosch 600, dotato di tutti gli accessori utili a utilizzarlo anche nei punti più difficili da raggiungere. Il serbatoio è capiente e la sua potenza è adeguata allo scopo.

Acquista il lavavetri Bosch 600 al 23% di sconto!

25. Frigorifero a libera installazione Hisense MTM55205SE

Il frigorifero a libera installazione Hisense MTM55205SE è a doppia porta ed ha ben divisi lo scomparto frigo e lo scomparto freezer, per un totale di 206 litri di capienza. Gli scomparti al suo interno sono ben suddivisi e permettono di tenere in piedi anche bottiglie da 2 litri.

Acquista il frigorifero a libera installazione Hisense MTM55205SE al 23% di sconto!

26. Cuffie Sony WH-1000XM4

Gli amanti della tecnologia apprezzeranno le cuffie wireless Sony WH-1000XM4, funzionali e di design. La batteria si ricarica velocemente e permette alle cuffie di avere un'autonomia di 30 ore con utilizzo continuativo. La cancellazione del rumore permette di vivere un'esperienza d'ascolto unica.

Acquista le cuffie Sony WH-1000XM4 al 22% di sconto!

27. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7

E perché non uno smartwatch come il Samsung Galaxy Watch 7, utile non solo per monitorare i parametri vitali, ma anche per leggere notifiche. Lo si trova disponibile in diversi colori, tutti eleganti; è compatibile con il sistema operativo Android.

Acquista lo smartwatch Samsung Galaxy Watch7 al 22% di sconto!

28. Apple iPhone 15

L'iPhone 15 di Apple è uno degli smartphone top di gamma venduti sul mercato. Disponibile in diversi colori, è in sconto nella versione dal 128 giga; dispone di una fotocamera principale da 48 megapixel e teleobiettivo 2X, caratteristiche ideali per immortale anche in modalità ritratto.

Acquista l'Apple iPhone 15 al 21% di sconto!

29. LEGO Icons Piante Grasse Artificiali

Collezionisti LEGO, non fatevi scappare la versione Icons Piante Grasse Artificiali, per aggiungere al vostro salotto un tocco floreale poco impegnativo. Con i 771 pezzi inclusi nella confezione si potrà costruire una struttura con 9 vasi pieni di fiori colorati.

Acquista LEGO Icons Piante Grasse Artificiali al 20% di sconto!

30. Visore VR DESTEK V5

Se volete esplorare nuove tecnologie e nuovi mondi, allora potreste provare il visore VR DESTEK V5 nella versione per smartphone: piccolo, leggero, ma prestante, vi permetterà di immergervi in mondi virtuali divertenti e magici, da soli o in compagnia.

Acquista il visore VR DESTEK V5 al 20% di sconto!

