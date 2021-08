I 10 migliori libri per prepararsi al test di medicina: classifica e consigli Tra i migliori libri per il test di medicina e professioni sanitarie spuntano i classici Alpha Test o Artquiz Studio, ma non sono gli unici. Per affrontare la tanto temuta prova d’ingresso in medicina e prepararsi al meglio per i test, è necessario prendere in considerazione manuali, eserciziari e simulazioni. Abbiamo stilato una classifica dei 10 migliori libri del 2021 per superare i quiz di ammissione a medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie: vediamoli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I migliori libri per il test di medicina e professioni sanitarie sono dei veri e propri manuali teorici e pratici: infatti, comprendono sia le lezioni teoriche che degli esercizi e delle simulazioni della prova ministeriale. Ogni anno sono in migliaia gli studenti che in tutta Italia cercano di passare il tanto temuto test di medicina e molti sono anche coloro i quali ci riprovano più volte negli anni a venire.

Per la preparazione al test di ammissione alle professioni sanitarie, infatti, non serve solo studiare approfonditamente materie come biologia, chimica, fisica o matematica ma anche avere una buona cultura generale e fare pratica attraverso le simulazioni.

Una buona strategia per prepararsi ad affrontare il test di medicina è affidarsi a libri, manuali e eserciziari specifici, ideati allo scopo di supportare lo studente durante il processo di apprendimento e preparazione alla prova d'ingresso. Abbiamo selezionato diverse tipologie di libri per il test di medicina e professioni sanitarie, disponibili su Amazon e che sono tra i più apprezzati e recensiti dagli utenti, come i classici Alpha Test o Artquiz Studio.

Classifica dei 10 migliori libri per il test di medicina del 2021

Chimica, fisica, matematica, biologia, logica ma anche quiz, test e simulazioni con i risultati: questo e tanto altro comprendono i migliori libri per il test di medicina e professioni sanitarie che abbiamo scelto per la nostra classifica. Non solo Alpha Test, ma anche Artquiz Studio e altri manuali e eserciziari utili. Vediamoli nel dettaglio.

1. Alpha Test Medicina. Manuale di preparazione

Il primo volume della nostra classifica è l'Alpha test di medicina. Manuale di preparazione. Si tratta della 17esima edizione di uno dei libri più consultati per la preparazione all'ammissione a indirizzi universitari scientifici, in questo caso medicina, odontoiatria e veterinaria. Oltre 900 pagine aggiornate che si focalizzano non solo sugli aspetti teorici degli argomenti oggetto d'esame come biologia, fisica, chimica o matematica ma anche su esercizi pratici da svolgere. In particolare quelli proposti da questo manuale sono test rivisti e rielaborati sulle prove ufficiali degli anni passati con dei consigli pratici su come affrontare la prova.

2. Alpha Test Medicina. Kit completo di preparazione

Altro volume degli Alpha test è Alpha test medicina. Kit completo di preparazione. In questo caso, a differenza della proposta precedente, stiamo parlando di un vero e proprio corredo a disposizione dello studente che intende affrontare la prova per l'ammissione alle professioni sanitarie. Il kit comprende un manuale teorico sugli argomenti oggetto d'esame, un eserciziario con oltre 100 domande risolte e commentate, le prove di verifica con le simulazioni dei test e una raccolta che comprende diverse domande ufficiali divise per materia. In aggiunta troverete il software Alpha Test Player che permette di svolgere le simulazioni delle prove ufficiali con risultati immediatamente disponibili.

3. Alpha Test Plus Medicina con training online

Ultima proposta degli Alpha Test è il Kit completo con training online personalizzato Alpha Test Plus Medicina. Ideale per la preparazione all'ammissione a medicina, odontoiatria e veterinaria, il kit comprende un manuale teorico e un eserciziario su argomenti come ragionamento logico, cultura generale ma anche biologia, chimica, matematica e fisica; oltre alle prove di verifica con 10 simulazioni della prova d'esame e al software Alpha Test Player. La particolarità di questa proposta sta nella possibilità di accedere a Alpha Test Academy, una piattaforma di training online personalizzato per seguire lo studente passo passo nella preparazione.

4. Artquiz Studio

La tredicesima edizione di Artquiz Studio prende in esame oltre 13000 quiz per la preparazione al test per le professioni sanitarie: medicina e odontoiatria, veterinaria e biotecnologie. Anche in questo caso stiamo parlando di uno dei manuali più consultati sull'argomento, che permette allo studente di accedere gratuitamente anche al simulatore online. Il metodo Artquiz si pone l'obiettivo di accompagnare chi intende affrontare i test per accedere a medicina attraverso lo studio sistematico dei quesiti e la presentazione dei quiz ministeriali identificati.

5. EdiTEST Medicina, odontoiatria e veterinaria

La decima edizione EdiTEST Medicina Odontoiatria e Veterinaria è aggiornata al 2021-22 con la presenza di 12.000 quiz per la preparazione all'ammissione alle professioni sanitarie. La raccolta di quesiti è suddivisa per materia specifica sulla base del programma ministeriale. Questa suddivisione è pensata proprio per l'individuazione degli argomenti che risultano più ostici allo studente in modo da abbinare al test anche un ripasso della parte teorica. Insieme al volume EdiTEST arriveranno a casa anche video-lezioni e software per le simulazioni online.

6. Kit completo EdiTEST

Più di 2000 pagine per il Kit completo EdiTEST per la preparazione all'ammissione a medicina, odontoiatria e veterinaria. Si tratta di un kit che comprende un manuale di teoria utile per il ripasso quotidiano degli argomenti d'esame, un eserciziario e una raccolta di 12.000 quiz per la simulazione del test ufficiale. Essendo un insieme di volumi a supporto di chi intende iniziare la propria carriera universitaria nell'ambito delle professioni sanitarie, è completo e facile da consultare. A corredo è possibile trovare anche un e-book con le prove ufficiali che vanno dal 2002 al 2020.

7. Unitutor medicina

Edito Zanichelli, Unitutor Medicina a cura di Fatima Longo e Alessandro Iannucci è un volume che si pone l'obiettivo di supportare lo studente per la preparazione ai test di ammissione alle professioni sanitarie: medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria. Con oltre 198 lezioni, 2900 quiz su carta e più di 5000 quiz online da svolgere in tutta comodità dal proprio smartphone, Unitutor di Zanichelli prevede anche la possibilità di studiare attraverso video online dedicati agli argomenti d'esame. In aggiunta al volume cartaceo anche un e-book.

8. Hoepli Test Medicina, odontoiatria e veterinaria

I due volumi da oltre 1000 pagine Hoepli Test per la preparazione ai test ministeriali in medicina, odontoiatria e veterinaria rappresentano dei supporti puntuali per gli studenti che vogliono esercitarsi sulle prove d'esame e allo stesso tempo ripassare la teoria. Difatti, la proposta di Hoepli riguarda un manuale di teoria su tutti gli argomenti del programma ministeriale con esempi svolti e un eserciziario con le simulazioni, ideale per mettere in pratica le nozioni apprese.

9. Manuale di simulazioni per i test di ammissione medico-sanitari

Questo Manuale di simulazioni per i test di ammissione medico-sanitari proposta da Edizioni Simone & Wau! è ideale per la preparazione al test di ammissione a medicina, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie e biotecnologie. Nasce dalla collaborazione di Edizioni Simone che lavora da oltre 50 anni nel settore dei concorsi e WAUniversity, un'accademia digitale che aiuta lo studente a prepararsi anche attraverso simulazioni alla prova d'esame. Contiene 20 simulazioni, ciascuna delle quali comprende 60 domande sulle materie dei quiz d'ammissione: in tutto, dunque, sono 1200 domande commentate e inedite con un modulo di risposte per ciascuna simulazione.

10. Grey Test. Manuale di preparazione

Ultima proposta della nostra classifica è il Grey Test. Manuale di preparazione che risponde alle esigenze di chi desidera superare il quiz ufficiale per l'ammissione a medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie. Si tratta di un eserciziario completo e pratico, che contiene 6 simulazioni aggiornate all'ultimo decreto con una sezione successiva di esercizi svolti e commentati su argomenti come matematica, fisica, chimica, biologia e cultura generale. Inoltre, la sezione dell'eserciziario contiene dei test a livello crescente per esercitarsi su domande sempre più complesse e affrontare con sicurezza il test d'ingresso alle professioni sanitarie.

Consigli utili per prepararsi ai test di ammissione a medicina

Per prepararsi al meglio ai test di ammissione a medicina e professioni sanitarie, è sempre utile far riferimento a manuali e eserciziari che si rivelano validi supporti per per gli studenti che intendono affrontare la tanto temuta prova d'ingresso. Ma a volte, questi strumenti da soli non bastano. Questo perché bisogna tenere in considerazione anche altri fattori, come il tempo a disposizione, il linguaggio dei test e capire come gestire l'ansia.

Bisogna iniziare subito con l'impostazione di un metodo di studio, quindi:

Analizzare tutti gli argomenti del test

Dividere gli argomenti del test e realizzare una mappa di studio con i giorni dedicati alle varie materie

Affiancare la teoria alla pratica, quindi esercitarsi sui manuali e le simulazioni

Partecipare a simulazioni collettive

Fare pratica analizzando i test ufficiali delle scorse prove d'ingresso

Considera, infine, come si calcola il punteggio nel test di medicina:

+ 1,5 punti per risposta corretta

0 punti per risposta non data

– 0,4 per risposta sbagliata