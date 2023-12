I libri da regalare a Natale 2023: 14 idee per tutti i tipi di lettori I migliori libri da regalare a Natale 2023: abbiamo selezionato 14 titoli di 14 generi diversi che possono soddisfare tutti i tipi di lettori.

È finalmente arrivato il Natale e, se non l'avete ancora fatto, è arrivato anche il momento di scegliere i regali di Natale. Ogni persona è unica, quindi potrebbe richiedere dei regali molto particolari. C'è, però, un regalo con cui non si sbaglia mai: qualcosa personale, intimo ed unico. Si tratta di un libro. Al libro, poi, si possono anche integrare altri regali perfetti per chi ama la lettura.

In questa guida riportiamo 14 titoli che consideriamo davvero perfetti per un regalo di Natale. Non è una classifica, l'ordine sarà casuale. Abbiamo selezionato diverse categorie di libri, in modo da fornirvi un'idea per le più svariate tipologie di persone, grandi o piccole che siano. 14 libri per 14 regali.

1. Nulla sarà più come prima, Laura Nowlin

Per chi vuole piangere

Definito il romanzo più commovente dell'anno, "Nulla sarà più come prima" (titolo originale "If he had been with me") è stato pubblicato dalla Newton Compton Editori il 4 Luglio 2023, ed è perfetto per quelle persone che amano le storie d'amore ma a cui non dispiace anche un finale tragico che può portare alle lacrime.

«Il finale mi ha spezzato. Un libro crudo e reale» ha commentato un lettore a riguardo. Il libro ha anche accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni su TikTok, social media su cui è diventato virale grazie all'hashtag del #BookTok.

La trama: Per tutta l'infanzia, Finn e Autumn sono stati inseparabili. Ma poi qualcosa è cambiato. O forse sono cambiati loro. Finn è uno dei ragazzi più popolari della scuola, sempre al centro dell'attenzione, mentre Autumn ama circondarsi di pochi amici fidati e preferisce i libri ai festeggiamenti sfrenati. Sono diventati praticamente due estranei, e finché sono a scuola fanno del loro meglio per ignorarsi. Eppure, Autumn sente ancora una strana sensazione ogni volta che sono vicini. Una specie di formicolio che risveglia in lei una vocina insistente: le cose sarebbero diverse, oggi, se non si fossero mai allontanati? Autumn sa bene che Finn è impegnato. E con Jamie, il ragazzo con cui esce, va tutto a gonfie vele. Eppure non riesce a liberarsi di quella domanda insistente… Quando troverà la risposta che cerca, nulla sarà più come prima.

Il punteggio: 3,7 su 5, basato su 434 recensioni.

La lunghezza: 320 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

2. La portalettere, Francesca Giannone

Ispirato a una storia vera

Vincitore del Premio Bancarella 2023, "La portalettere" è stato pubblicato dalla Casa Editrice Nord il 6 Gennaio 2023. È un romanzo storico, una storia di coraggio e di emancipazione femminile che si svolge tutta sullo sfondo di un paesino del Sud Italia negli anni '30 del secolo scorso.

Ispirato alla storia vera di ‘Anna Allavena – Portalettere' il romanzo nasce da un biglietto da visita ritrovato dall'autrice, risalente a cento anni prima. La ricerca svolta sulla vita di questa donna ci regala le pagine di questo romanzo, adatto per gli amanti dei romanzi storici che restituiscono un pezzettino della vita di un tempo.

La trama: Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera si ferma nella piazza principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del Sud, ed è felice di essere tornato a casa; lei, Anna, sua moglie, è bella come una statua greca, ma triste e preoccupata: quale vita la attende in quella terra sconosciuta? Persino a trent’anni da quel giorno, Anna rimarrà per tutti «la forestiera», quella venuta dal Nord, quella diversa, che non va in chiesa, che dice sempre quello che pensa. E Anna, fiera e spigolosa, non si piegherà mai alle leggi non scritte che imprigionano le donne del Sud.

Ci riuscirà anche grazie all’amore che la lega al marito, un amore la cui forza sarà dolorosamente chiara al fratello maggiore di Carlo, Antonio, che si è innamorato di Anna nell’istante in cui l’ha vista. Poi, nel 1935, Anna fa qualcosa di davvero rivoluzionario: si presenta a un concorso delle Poste, lo vince e diventa la prima portalettere di Lizzanello. La notizia fa storcere il naso alle donne e suscita risatine di scherno negli uomini. «Non durerà», maligna qualcuno.

E invece, per oltre vent’anni, Anna diventerà il filo invisibile che unisce gli abitanti del paese. Prima a piedi e poi in bicicletta, consegnerà le lettere dei ragazzi al fronte, le cartoline degli emigranti, le missive degli amanti segreti. Senza volerlo – ma soprattutto senza che il paese lo voglia – la portalettere cambierà molte cose, a Lizzanello. Quella di Anna è la storia di una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni ’30 fino agli anni ’50, passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe. Ed è la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la stessa donna.

Il punteggio: 4,3 su 5, basato su 7.744 recensioni.

La lunghezza: 464 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

3. Le otto montagne, Paolo Cognetti

Per le persone riflessive

Vincitore del Premio Strega del 2017, "Le otto montagne" è un romanzo di narrativa italiana contemporanea che oltre ad essere una narrazione del meraviglioso territorio delle Alpi italiane è anche un'esplorazione intensa e lirica dell'animo umano, grazie al viaggio che attraversa le complessità delle relazioni e la maestosità del mondo naturale. Perfetto per chi ama i romanzi brevi ma intensi e riflessivi, che colpiscono dritti al cuore.

Ripubblicato con una riedizione il 23 Ottobre del 2018, il romanzo è anche la base da cui parte la sceneggiatura dell'omonimo film, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e vincitore del premio della giuria al 75° Festival di Cannes.

La trama: Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di periferia, e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia.

Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento. E li, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche.

Iniziano così estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che abbia ricevuto da lui". Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio modo di respirare, e sarà il suo lascito più vero: "Eccola li, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". Un'eredità che dopo tanti anni lo riavvicinerà a Bruno.

Il punteggio: 4,3 su 5, basato su 14.431 recensioni.

La lunghezza: 200 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

4. L'educazione delle farfalle, Donato Carrisi

Il maestro italiano del thriller

Edito da Longanesi, "L'educazione delle farfalle" è il nuovo coinvolgente romanzo dell'autore di thriller più venduto al mondo, il maestro Donato Carrisi. Un libro da divorare tutto in una volta, che tiene con il fiato sospeso fino alla fine, senza mai lasciare che il lettore intuisca la verità.

Pubblicato il 7 Novembre 2023, è subito balzato nella top 3 dei libri più regalati di Amazon, ed è perfetto per tutti quei lettori che amano il genere thriller e le letture immersive da cui non puoi staccarti. Un viaggio che vuole scoprire gli angoli più nascosti del cuore e delle paure umane. Un romanzo che vuole cambiare il nostro modo di vedere il mondo.

La trama: La casa di legno brucia nel cuore della notte. Lingue di fuoco illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve che cade si sente solo il ruggito del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo. Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. I conti non tornano. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena.

Se c’è una parola con cui Serena non avrebbe mai pensato di identificarsi è proprio la parola «madre». Lei è lo «squalo biondo», una broker agguerrita e di successo nel mondo dell’alta finanza. Lei è padrona del suo destino, e nessuno è suo padrone.

Ma dopo l’incendio allo chalet tutto cambia, e Serena inizia a precipitare nel peggiore dei sogni. E se l’istinto materno che lei ha sempre negato fosse più forte del fuoco, del destino, di qualsiasi cosa nell’universo? E se davvero ci accorgessimo di amare profondamente qualcuno soltanto quando ci appare perduto per sempre?

Il punteggio: 4,4 su 5, basato su 1.358 recensioni.

La lunghezza: 432 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per ora è disponibile solo l'edizione in copertina rigida.

5. Una di famiglia, Freida McFadden

Per chi ama la suspense

Un thriller di successo mondiale, che ha trascorso più di un anno nella classifica dei libri più venduti (con 400.000 copie), pubblicato in 36 paesi e bestseller per USA Today, il Wall Street Journal e Publishers Weekly, "Una di famiglia" è un romanzo dal ritmo incalzante, giunto già alla sua settimana edizione – pubblicata il 30 maggio 2023.

Una storia perfetta per chi ama i thriller che non si lasciano risolvere facilmente, o per chi ama essere sorpreso dalle soluzioni. Diventerà presto anche un film per Lionsgate, quindi è bene prepararsi leggendo il libro. È il thriller straniero più regalato su Amazon.

La trama: Millie è in cerca di un lavoro per ricominciare una nuova vita. Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come governante nella lussuosa villa dei Winchester. Non è esattamente il lavoro dei suoi sogni: polvere e cattivo odore invadono le stanze, e la padrona di casa, Nina, è una donna annoiata e instabile, che sembra godere nel vederla faticare dalla mattina alla sera. Però, quantomeno, Millie qui può fingere di essere un’altra e sentirsi al sicuro dalle ombre che la tormentano.

Ma qualcosa non quadra in casa Winchester: la porta della sua stanza si chiude solo dall’esterno, e il giardiniere, Enzo, fa di tutto pur di metterla in guardia… ma da cosa, esattamente? Nonostante i presagi siano sempre più inquietanti, Millie deve resistere, non ha altra scelta. Quando conosce Andrew, l’affascinante marito di Nina, ha una ragione per restare e sentirsi al sicuro. Il passato non può raggiungerla. Ma Millie ancora non sa che i segreti della famiglia Winchester sono molto più pericolosi dei suoi…

Il punteggio: 4,1 su 5, basato su 1.920 voti.

La lunghezza: 320 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per ora è disponibile solo in copertina rigida.

6. Il libro d'oro. Tutte le mie ricette più amate, Benedetta Rossi

La cuoca più amata d'Italia

Edito da Mondadori Electa e pubblicato il 31 Ottobre 2023, "Il libro d'oro" è il manuale di cucina perfetto sia per gli amanti di Benedetta Rossi sia per chi vuole approcciarsi al mondo della cucina iniziando da tutte le ricette più famose (e qualche inedito) di una personalità televisiva molto conosciuta, beneficiando di tutti i suoi consigli e dei segreti del mestiere.

La trama: Le ricette più famose e più amate di Benedetta (e tanti piatti inediti) per la prima volta in un unico volume. «Mi avete spesso chiesto: qual è la ricetta che porti nel cuore? Oppure: dove possiamo trovare le preparazioni trasmesse in tv? O ancora: qual è la ricetta più virale? Così ho scorso tutto ciò che ho condiviso con voi dal 2011 a oggi. È stato difficilissimo fare la selezione delle ricette, perché se fosse stato per me le avrei messe tutte… ma alla fine ho scelto le migliori aggiungendone, come sempre, di nuove. Scrivere questo libro-racconto della mia storia sui social è stato un viaggio sorprendente, emozionante e pieno di ricordi! Non posso quindi che ringraziarvi per avermi sempre seguita e sostenuta e per avermi permesso di realizzare questa bellissima avventura!» (Benedetta)

Il punteggio: 4,6 su 5, basato su 137 recensioni.

La lunghezza: 504 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, è disponibile solo in copertina rigida.

7. Five nights at Freddy's. The silver eyes, Scott Cawthon e Kira Breed-Wrisley

La graphic novel ispirata al film

Ispirato al videogioco che ha ispirato il film horror omonimo uscito quest'autunno nelle sale, con protagonista Josh Hutcherson, "Five nights at Freddy's" è un graphic novel che è svettato subito in cima alle classifiche di Amazon come fumetto più regalato per gli adolescenti dai 12 anni in su.

Scorrevole, corto, adrenalinico, colorato è il primo di una serie di cinque volumi perfetti da collezionare e rileggere più volte per i vostri ragazzi.

La trama: Sono passati dieci anni dai terribili rapimenti avvenuti al Freddy Fazbear, il ristorante del padre di Charlie. Eppure lei e i suoi amici – John, Carlton, Jessica, Marla e Lamar – non sono mai riusciti a superare veramente la scomparsa di Michael. Ora che sono di nuovo tutti riuniti in citta per commemorare l’anniversario della tragedia, decidono di tornare a vedere che fine ha fatto il vecchio ristorante, chiuso e abbandonato da anni. Quando i ragazzi trovano un modo per entrare, si rendono conto che le cose non sono rimaste quelle di un tempo. I quattro animatroni che una volta intrattenevano i clienti, ora sono programmati per uccidere.

Il punteggio: 4,6 su 5, basato su 68 recensioni.

La lunghezza: 192 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

8. Cose che non abbiamo mai superato, Lucy Score

Per gli inguaribili romantici

Edito da Newton Compton Editori, "Cose che non abbiamo mai superato" (titolo originale è "Things we never got over") è definibile come il fenomeno romantico di TikTok di quest'anno, nonché il romanzo più venduto nella sezione "Storie d'amore" di Amazon. Bestseller nella classifica del New York Times, il romanzo è diventato virale su TikTok, accumulando più di 100 milioni di visualizzazioni.

Primo di una duologia, è il regalo perfetto per gli inguaribili romantici, ed è una lettura scorrevole adatta a chi sta iniziando ad approcciarsi al mondo della letteratura per la prima volta.

La trama: Naomi farebbe qualunque cosa pur di non pensare ossessivamente al fallimento del suo matrimonio. E così, quando la sorella le chiede di raggiungerla dall'altra parte del Paese, coglie al volo l'occasione e parte. Il problema è che Tina è sempre stata una ragazza particolare… e negli anni non è cambiata di una virgola. Infatti, non solo lascia Naomi al verde, ma le soffia anche la macchina, incastrandola in compagnia di un'adorabile… undicenne: la nipote che Naomi non sospettava di avere!

Ben presto Naomi si rende conto di essere precipitata in un incubo: è bloccata senza possibilità di fuga in una cittadina sperduta di un non ben precisato angolo della Virginia, dove le questioni vengono risolte a suon di pugni. In una parola: l'inferno in terra.

Ma c'è invece chi, contrariamente a lei, considera quel luogo un vero e proprio paradiso. Knox ama trascorrere le giornate allo stesso modo in cui gusta ogni mattina il caffè: in completa solitudine. Grazie a un look da cattivo ragazzo, il fisico scolpito e un'impressionante collezione di forbici e rasoi – strumenti, in verità, necessari alla sua professione di barbiere – l'impresa di tenere le persone a distanza non è mai stata troppo ardua… almeno fino all'arrivo in città di un terremoto chiamato Naomi.

Il punteggio: 4,3 su 5, basato su 1.012 recensioni.

La lunghezza: 480 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

9. Resisti, cuore. L'odissea e l'arte di essere mortali, Alessandro D'Avenia

Il viaggio omerico in chiave moderna

Edito da Mondadori e pubblicato il 19 Settembre 2023, "Resisti, cuore" è un viaggio all'interno del pensiero mitico, quello che sta alla base degli eroi omerici, quello che ha portato alla nascita dei viaggi e delle storie d'amore che sono passate alla storia della letteratura.

Un'analisi psicologica al tempo stesso moderna ma fedele ai personaggi originali di Omero. Un regalo perfetto per le persone introspettive e appassionate di mitologia greca e del testo originale di Omero.

La trama: Odissea: è il titolo del poema epico forse più noto e amato della nostra civiltà ed è anche il termine a cui si ricorre per definire un'esperienza travagliata e, in taluni casi, la vita tout court. Perché soltanto al titolo di quest'opera concediamo di essere sinonimo di vita? Ulisse è un eroe nuovo: avrebbe la possibilità di diventare immortale rimanendo con la bellissima Calipso, ma vuole tornare a Itaca da Penelope e Telemaco, e compiere il proprio destino mortale, paradossale destino di gioia. Proprio perdendo tutto, persino la propria identità, da re a mendicante, rinasce grazie a chi lo sa riconoscere e amare.

Se Achille è l'eroe che sovrasta il mondo, Ulisse ne è invece sovrastato. Il suo multiforme ingegno scaturisce dalla necessità di difendersi dai colpi della storia. La sua è una vicenda di resistenza, che culmina nei dieci anni necessari per tornare a casa, dopo i dieci trascorsi a combattere una guerra non sua: a quanti è accaduto qualcosa di simile? E quanto abbiamo sofferto, quanti compagni abbiamo perduto, quante volte abbiamo fatto naufragio, prima di capire che l'unica cura per l'invincibile nostalgia di futuro che ci affliggeva era tornare nella nostra Itaca, non quella del passato ma quella ancora da fare rimanendo fedeli al nostro destino?

Alessandro D'Avenia ripercorre i ventiquattro canti del poema come un'arte di vivere, e lo fa risplendere di tutta la sua luce. Ci accompagna attraverso l'opera come studioso di Lettere classiche che l'ha eletta a suo principale ambito d'interesse, come insegnante che da anni ne promuove la lettura integrale ad alta voce, come intellettuale abilissimo nell'interpretare lo spirito del tempo. E nel raccontarci le peripezie di Ulisse vi ritrova la propria esperienza personale e il percorso di ogni uomo verso il proprio originale compimento esistenziale. Se abbiamo perso la gioia della nostra odissea, rileggere l'Odissea è il modo migliore per "fare ritorno". Allora resistere non è rimanere fermi, ma ri-esistere: nascere. Questa è l'arte di essere mortali.

Il punteggio: 4,2 su 5, basato su 167 recensioni.

La lunghezza: 420 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? No, per ora è disponibile solo in copertina rigida.

10. «Friends», amanti e la Cosa Terribile, Matthew Perry

L'autobiografia dell'iconico interprete di Chandler

Edito da La Nave di Teseo e pubblicato lo scorso anno in data 8 Novembre, "«Friends», amanti e la Cosa Terribile" è l'autobiografia scritta da Matthew Perry, attore conosciutissimo per il suo ruolo nella serie "Friends", scomparso tragicamente lo scorso Ottobre.

A seguito della sua scomparsa, il libro ha conosciuto una nuova rinascita grazie all'incremento delle vendite. Un'autobiografia che esplora tutti gli aspetti della vita dell'attore, dai momenti più belli ai momenti più "oscuri" (come suggerisce anche il titolo). Un regalo perfetto per gli amanti del telefilm o per chiunque voglia conoscere uno degli attori che ha segnato una generazione, servendosi proprio delle sue parole.

La trama: “Salve, il mio nome è Matthew, anche se potreste conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto.” Inizia così l’avvincente storia dell’acclamato attore Matthew Perry, che ci accompagna in un viaggio che va dalla sua infanzia, segnata dal desiderio di emergere, al raggiungimento della fama e poi alla dipendenza e al recupero, dopo essere stato in fin di vita.

Prima delle frequenti visite in ospedale e dei periodi di disintossicazione, c’è stato un Matthew di cinque anni, che viaggiava da Montreal a Los Angeles dividendosi tra i genitori separati; un Matthew di quattordici anni, stella del tennis canadese; un altro Matthew ancora, che a ventiquattro anni ha ottenuto l’ambitissimo ruolo da co-protagonista nel cast della serie più attesa del momento, allora chiamata Friends like us (divenuta poi famosa in tutto il mondo col titolo di Friends)… e molti altri ancora.

Nelle pieghe di una storia straordinaria che solo lui poteva scrivere – e con la voce appassionata, esilarante e calorosamente familiare che lo caratterizza –, Matthew Perry racconta senza reticenze la famiglia che lo ha cresciuto (e che lo ha anche lasciato a se stesso), il desiderio di riconoscimento che lo ha spinto verso la fama e il vuoto interiore, che non poteva essere colmato nemmeno dalla realizzazione dei suoi sogni più grandi. Ma racconta anche la pace che ha trovato nella sobrietà, e come ha vissuto l’immenso successo di Friends, condividendo aneddoti sui suoi compagni di cast e sulle altre star che ha incontrato lungo il cammino.

Schietto, consapevole e venato dall’umorismo che abbiamo imparato a conoscere, Perry descrive in modo vivido la sua battaglia contro la dipendenza da alcol e droghe e il motivo per cui, nonostante avesse apparentemente tutto,, nulla riusciva a renderlo felice. “Friends, amanti e la Cosa Terribile” è un memoir intimo e illuminante, che offre una mano tesa a chiunque stia lottando per la sobrietà. Brutalmente sincero, divertente e a tratti tragico…

Il punteggio: 4,4, su 5, basato su 564 recensioni.

La lunghezza: 336 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

11. Oppenheimer. Trionfo e caduta dell'inventore della bomba atomica, Kay Bird e Martin J. Sherwin

L'uomo che ha cambiato il secolo breve

Un mattone edito da Garzanti, ri-uscito il 20 Giugno di quest'anno, "Oppenheimer. Trionfo e caduta dell'inventore della bomba atomica" è il premio Pulitzer e base della sceneggiatura dell'omonimo film di Christopher Nolan che tornerà al cinema in occasione della campagna di promozione per gli Oscar – in cui il film è finalista per almeno 8 nomination – a partire dal prossimo 5 Gennaio.

Un libro impegnativo e ricco di dettagli, che descrive sia la vita sia l'epoca storica in cui lo scienziato si trovava ad operare. Il regalo perfetto per gli amanti della storia, della fisica e delle grandi personalità che hanno cambiato e definito il secolo scorso. Ma anche per chi vuole approfondire le sue conoscenze dopo aver visto il film. O per chi vuole prepararsi alla visione di questo colossal.

La trama: Considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi e un autentico prodigio della fisica, Robert Oppenheimer coordinò il leggendario progetto Manhattan che nel 1945 produsse la prima bomba atomica, consacrando la sua carriera. Di fronte all'esito devastante dei bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki, tuttavia, il «distruttore di mondi» avanzò una radicale proposta per il controllo internazionale dei materiali nucleari e si oppose con fermezza alla realizzazione della bomba all'idrogeno.

A questa figura tragica ed eroica Kai Bird e Martin J. Sherwin hanno dedicato una monumentale biografia che nel 2006 ha ricevuto il premio Pulitzer: Oppenheimer ripercorre la parabola di una vera icona dell'America degli anni Quaranta, dall'oscurità alla fama che lo portò a partecipare alle grandi sfide e ai grandi trionfi del XX secolo, fino all'umiliazione di trovarsi coinvolto, nel 1954, in una terribile inchiesta che avrebbe compromesso per sempre la sua reputazione.

Riflessione profonda sul rapporto tra scienza e potere, questo magistrale racconto proietta, attraverso la vita di un uomo, nuove luci e nuove ombre sulla storia di tutti noi.

Il punteggio: 4,3 su 5, basato su 305 recensioni.

La lunghezza: 896 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

12. Storie di Natale magiche per bambini, Lukas Hoffmann

Per i più piccoli

Un piccolo libro per i piccoli lettori, di età compresa tra i 3 e i 7 anni, accompagnati nella lettura dai loro genitori. "Storie di Natale magiche per bambini" è un libro semplice ma ben scritto, con storie piene di colpi di scena e di facile comprensione, ognuna con un messaggio sul finale per insegnare ai bambini la gentilezza e scaldare anche il cuore dei più grandi.

Un regalo perfetto per i propri bambini, per passare del tempo con loro e insegnargli lezioni importanti su amore, gentilezza, condivisione e il significato più profondo del Natale. Ma anche per assaporare un pizzico della magia che caratterizza questa festa.

La trama: Ogni pagina di questo libro è una porta verso mondi magici e avventure straordinarie. I bambini saranno trasportati in luoghi incantati, in compagnia di personaggi affascinanti, come elfi, stelle cadenti e animali parlanti.

Ma c'è di più: alla fine di ogni storia, scoprirete una frase incantata che si ancorerà nei cuori dei vostri piccoli lettori, insegnando loro il potere della gentilezza, della speranza e della gioia. Queste frasi sono come incantesimi che catturano la luce delle stelle per diffondere amore e felicità.

Il punteggio: 4,9 su 5, basato su 40 recensioni.

La lunghezza: 60 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

13. L'amico ritrovato, Fred Uhlman

Il classico intramontabile

Ricordate che una delle caratteristiche principali di un libro è il fatto che non passa mai di moda? Ecco, questo è proprio uno di quei casi: "L'amico ritrovato", in questa riedizione edita da Feltrinelli per la collana della Biblioteca Universale Economica, ristampata nel 2012 è in cima alle classifiche dei libri più venduti.

Una storia senza tempo, che narra di amicizia, lealtà, coraggio e forza, la forza di resistere a un regime propagandistico e dittatoriale e pensare con la propria testa. Un romanzo di formazione, primo di una trilogia – La Trilogia del Ritorno – adatto per persone di tutte le età, grandi e piccine, da leggere con attenzione.

La trama: Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. L'uno è figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato. "L'amico ritrovato" è apparso nel 1971 negli Stati Uniti ed è poi stato pubblicato in Inghilterra, Francia, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Germania, Israele, Portogallo. Introduzione di Arthur Koestler.

Il punteggio: 4,5 su 5, basato su 6.080 recensioni.

La lunghezza: 96 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

14. Lovelight. L'amore al primo posto, B. K. Borison

La commedia romantica natalizia

Ci sono poi quelle persone che adorano fare letture tematiche, in base al periodo dell'anno. Ecco quindi la soluzione: edito da Newton Compton Editori, "Lovelight. L'amore al primo posto" è uno dei romanzi di uscita più recente in questa lista: 26 settembre 2023, proprio in preparazione del periodo natalizio.

Primo di una tetralogia – gli ultimi due romanzi usciranno prossimamente in Italia – è la classica commedia romantica ambientata nel periodo di Natale, con tutti quegli elementi che caratterizzano questa festività e la rendono così magica e amata. Un regalo perfetto per gli amanti delle commedie natalizie di Hallmark o LifetimeTV e anche per tutte quelle persone che si immergono nello spirito natalizio a partire dal 1 di Novembre.

La trama: Stella Bloom sa bene che non basta servire tazze di cioccolata calda fumante e accendere lucine scintillanti per salvare dal fallimento la sua piccola fattoria di alberi di Natale. Così, decide di partecipare al contest indetto dalla famosa influencer Evelyn St James. Oltre alla visibilità e alla pubblicità gratuita, in palio ci sono ben centomila dollari, che potrebbero risanare le malridotte finanze della fattoria Lovelight.

C'è solo un problema: nel tentativo di far sembrare la fattoria una meta romantica perfetta per le vacanze di Natale e assicurarsi così il primo premio, Stella ha falsificato la domanda di partecipazione, dichiarando di gestirla con il fidanzato… che però non esiste. L'unica speranza, per lei, è il suo migliore amico Luka, che fortunatamente non sembra avere alcun problema a prestarsi al gioco. In fondo, si tratta di fingere soltanto per il periodo delle feste. Niente di troppo difficile. Riusciranno a interpretare una deliziosa coppia di innamorati senza rovinare la loro splendida amicizia? Questo Natale, per Stella, la posta in gioco potrebbe essere ben più alta dei soldi in palio.

Il punteggio: 3,9 su 5, basato su 113 recensioni.

La lunghezza: 320 pagine.

È disponibile in copertina flessibile? Si!

Perché regalare un libro a Natale?

Un libro è un ottimo regalo per tantissimi motivi. Il più importante, forse, è quello che sentiamo ripetere sempre, così tanto da poter risultare banale: un libro ci apre la mente (bello o brutto che sia, a nostro parere). Ci mette in contatto con storie, personaggi, persone, luoghi, epoche e vicende molto lontane da noi. Ci apre a culture e idee che non ci appartengono. Ci offre un luogo in cui rifugiarsi durante la giornata. Un buon libro può diventare un compagno di vita fidato, un amico da cui tornare e prendere conforto quando viviamo momenti tristi o difficili.

In più una caratteristica intrinseca dei libri è che non vanno mai fuori moda, non hanno una data di scadenza; al massimo possono diventare dei classici della letteratura. Magari un giorno il libro che abbiamo regalato sarà ritrovato dai figli, nipoti e pronipoti del destinatario che leggendolo si appassioneranno al mondo della letteratura proprio grazie al nostro regalo.

Sapevate, poi, che i libri nascondono anche dei significati simbolici? Anzitutto, regalare un libro è una forma d'amore e di custodia da parte di coloro che lo regalano. I libri, poi, sono sinonimi di libertà e democrazia. Infine, regalando un libro diamo anche un'immagine di noi, della nostra persona, del nostro mondo interiore e anche dell'attenzione che abbiamo nei riguardi degli altri.

Come scegliere il libro da regalare a Natale?

Forse, la difficoltà che si può presentare, quando ci si accinge a scegliere un libro da regalare è la scelta stessa. Al mondo ci sono così tanti libri che secondo una stima approssimativa il numero è di 129.864.880. Il campo, quindi, è molto ampio.

Ci sono, però, delle semplicissime regole base da tenere in considerazione quando si deve scegliere un libro da regalare.

Anzitutto la prima regola è conoscere la persona a cui facciamo il regalo: che tipo è? Quali sono i suoi argomenti preferiti? Qual è il suo carattere? Ama un genere in particolare? È un lettore accanito? Preferisce graphic novel o saggi? È curioso? Preferisce romanzi di finzione o romanzi non-fiction? Quali sono i suoi autori preferiti? Quali sono alcuni dei suoi film o delle sue serie preferite?

Rispondere ad alcune di queste domande – se si conosce la risposta a tutte le domande è ancora meglio – aiuterà a gettare le basi per la scelta del libro perfetto per il destinatario.

Quando si regalano dei romanzi o dei manuali molto tecnici – guide di viaggio, manuali di cucina, di sport, libri storici o di settore – un aiuto possono anche essere le recensioni di altri utenti che hanno già letto il libro o di critici letterari accreditati. Queste recensioni possono essere trovate su social media dedicati alla lettura (come Goodreads o Storygraph), così come sui siti in cui vengono venduti i libri (come per esempio Amazon), o infine, su giornali di settore.

Quando invece si tratta di un romanzo fittizio, qualsiasi sia il genere, è bene leggere attentamente la trama oltre che le recensioni, perché le opinioni possono essere tra le più varie (basti guardare le recensioni diametralmente opposte per uno stesso romanzo). Non lasciatevi trarre in inganno da quarte di copertina, recensioni fittizie o frasi sensazionali stampate sul retro di un libro. Leggete attentamente la trama e poi confrontatela con quello che sapete della persona a cui state per fare il regalo.

Non disperate: il mondo dei libri è così ampio che, sicuramente, c'è il libro perfetto per ognuno di noi!

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.