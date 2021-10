I 12 migliori spazzolini elettrici per bambini: guida all’acquisto Curare fin da piccoli l’igiene orale è fondamentale per avere delle gengive e dei denti sani: per migliorare l’autonomia e facilitare le operazioni di pulizia dei bambini puoi utilizzare un modello di spazzolino elettrico dedicato proprio ai bambini. Ecco una guida per scegliere il miglior spazzolino elettrico per bambini, per imparare in modo divertente a prendersi cura dei dentini.

Le buone abitudini si coltivano fin da bambini: lo spazzolino elettrico per bambini è uno strumento molto importante per la corretta igiene orale dei più piccoli anche quando ci sono ancora i dentini da latte. Con lo spazzolino da denti elettrico i bambini imparano a lavare correttamente i denti autonomamente e, allo stesso tempo, si divertono perché vengono attratti dalla loro tecnologia, dai colori, dalle musiche.

Già dall'età di 3 anni i bambini possono iniziare a utilizzare lo spazzolino elettrico. In commercio, infatti, sono disponibili, oltre a quelli per i bambini di 3 anni, quelli utilizzabili dai 6 anni in su e quelli più indicati per gli adolescenti, a partire dai 10, 11 e 12 anni.

Gli spazzolini elettrici per bambini agiscono più delicatamente rispetto agli spazzolini elettrici per adulti, hanno dimensioni più contenute, sono più facili da maneggiare e hanno testine più piccole.

Ma perché preferire uno spazzolino elettrico rispetto ad uno spazzolino manuale per l'igiene orale dei più piccoli? Utilizzati con le giuste testine di ricambio che vanno periodicamente sostituite, gli spazzolini elettrici per bambini semplificano le operazioni di pulizia, agiscono fin dalla prima infanzia per la prevenzione dentale e contribuiscono a sviluppare l'autonomia dei più piccini grazie al divertimento e al gioco.

Oltre a essere molto efficaci, gli spazzolini elettrici per bambini sono anche divertenti e personalizzati: da Frozen a Spiderman, da Star Wars ai supereroi e alle Principesse Disney, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Ecco una guida per spiegare quale spazzolino elettrico per bambini scegliere, grazie a un confronto tra una selezione di spazzolini elettrici per bambini in vendita anche online, su Amazon. Segue poi una descrizione nel dettaglio delle caratteristiche da tenere d'occhio nella scelta del miglior spazzolino elettrico per bambini.

I migliori spazzolini elettrici per bambini

Qual è il miglior spazzolino elettrico per bambini? La scelta dipende da una serie di fattori: innanzitutto l'età, poi la capacità motoria e di coordinazione del bambino, infine la presenza di eventuali problemi di sensibilità gengivale.

Anche la struttura dello spazzolino elettrico, i programmi e il timer sono elementi da tenere in considerazione; non vanno infine sottovalutate le funzioni accessorie, utili per rendere divertente l'igiene orale, ed essenziali per sviluppare e migliorare l'autonomia dei bambini.

1. Philips Sonicare For Kids HX6322/04

Il migliore spazzolino elettrico per bambini in assoluto

Il primo modello di spazzolino elettrico per bambini che vi consigliamo è quello di Philips Sonicare for Kids HX6322/04 con tecnologia sonica: con 62mila movimenti al minuto consente di pulire efficacemente il cavo orale e semplificare le operazioni di pulizia di denti e gengive, grazie anche al manico ergonomico e antiscivolo.

Si può utilizzare a partire dai 3 anni, ma è pensato per durare a lungo: ha infatti due programmi di pulizia, uno per bambini più piccoli e l'altro fino ai 6 anni. All'interno della confezione sono poi incluse due testine, una standard una mini, proprio per accompagnare il bambino durante la crescita.

L'applicazione a corredo di questo spazzolino elettrico è collegabile via Bluetooth e segue il bambino durante le operazioni di pulizia, con un meccanismo di giochi a premi che stimola il bambino a lavare i denti più a lungo. Anche la funzione KidTimer permette di aumentare gradualmente il tempo della pulizia di denti e gengive nell'arco di 90 giorni, fino ad arrivare ai 2 minuti consigliati dai dentisti.

Adatto a: bambini dai 3 ai 7 anni

Pro: la tecnologia all'avanguardia e la possibilità di scegliere tra due programmi di pulizia consente di prolungare il ciclo di vita di questo prodotto

Contro: all'interno dell'app non è spiegato che bisogna risciacquare la bocca al termine dello spazzolamento, e questo può risultare disorientante per un bambino

2. FOREO ISSA Mikro

Il migliore spazzolino elettrico per bambini dai 2 ai 5 anni

Lo spazzolino elettrico utilizzabile anche dai bambini molto piccoli è targato FOREO ed è dedicato proprio alla fascia d'età che va da da 2 a 5 anni. Il tipo di movimento è sonico nonostante la testina sia tonda, ma alle vibrazioni si uniscono dei movimenti più lenti e delicati che servono a massaggiare denti e gengive.

Questo spazzolino elettrico FOREO ISSA Mikro per bambini è realizzato in silicone medico, privo di ftalati e BPA e 100% impermeabile; la testina non è rimovibile, e ciò assicura maggiore sicurezza soprattutto nel caso di neonati e bambini molto piccoli.

Questo spazzolino elettrico comunica al genitore la frequenza di spazzolamento dei denti con la comparsa di una faccina felice o triste sul manico.

Adatto a: bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni.

Pro: è uno dei pochissimi modelli certificati per bambini a partire da pochi mesi

Contro: la testina non rimovibile comporta di dover cambiare lo spazzolino dopo circa un anno, una cosa spiacevole considerato il prezzo elevato.

3. Oral B Stages Power Disney Cars

Il migliore spazzolino elettrico per bambini di 3 anni

Pensato per bambini a partire da 3 anni, questo spazzolino elettrico Oral-B Stages Power Disney Cars con batteria ricaricabile è la novità di Braun in fatto di prodotti per bambini.

Il manico ergonomico e rivestito con materiale gommato rende questo spazzolino elettrico facile da maneggiare per un bambino; la piccola testina circolare è pensata appositamente per i dentini dei bimbi più piccoli, e la presenza di setole di colore blu permette di capire più facilmente quando è il momento di cambiarla.

Anche questo modello ha un'app dedicata, che si chiama MagicTimer e offre dei premi ai bambini: più tempo spazzolano i denti, più numerosi saranno i personaggi Disney che "guadagneranno" e collezioneranno nel loro album personale. I tempi dello spazzolamento vengono inoltre scanditi da musiche e melodie che divertono e intrattengono il bambino.

Oltre a Topolino, è disponibile in altre versioni: Frozen, Principesse, Star Wars e Cars, e per tutti sono disponibili le testine di ricambio per bambini.

Adatto a: bambini dai 3 anni in su

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo per un modello a cui non manca praticamente nulla

Contro: molti utenti segnalano che la musica che dovrebbe avvisare il bambino di cambiare arcata dentaria ha un volume molto basso e spesso non la si riesce a sentire

4. Philips Sonicare ForKids HX6311/07

Il migliore per bambini dai 4 ai 7 anni in su

Utilizzabile dai bambini di 4 anni fino a quando non raggiungono i 7 anni d'età, Philips Sonicare ForKids HX6311/07 è uno spazzolino elettrico per bambini dotato di Tecnologia Sonicare che, grazie ai 31.000 movimenti al minuto, riesce a rimuovere circa il 75% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale, riuscendo a raggiungere anche le zone più difficili. La testina, inoltre, è stata progettata per direzionare la schiuma non solo tra i denti e dietro di essi, ma anche al di sotto del bordo delle gengive, una parte del cavo orale che occorre tenere sempre pulita per evitare la formazione dei batteri della placca.

Si tratta di uno spazzolino elettrico che accompagna la crescita dei bambini perché dispone di due programmi di pulizia: una delicata, adatta ai bambini dai 4 ai 6 anni, e una più intensa, perfetta per i bambini dai 7 anni in su.

Anche questo spazzolino elettrico dispone di un'app dedicata, Brush Busters, che, tramite dei divertenti tutorial, insegna ai bambini come lavare correttamente i denti. Inoltre, sempre attraverso l'applicazione, i genitori possono monitorare l'igiene orale dei bambini tramite un diario che viene aggiornato dalla stessa applicazione ogni volta che il piccolo si lava i denti.

Dispone di timer incorporato che segnala il raggiungimento dei due minuti di spazzolamento raccomandato dai dentisti e della funzione KidPacer, che emette suoni e musiche divertenti che aiuta ulteriormente a rispettare i tempi di lavaggio dei denti.

Nella confezione sono inclusi: il manico, una testina standard, un caricabatterie e otto adesivi per personalizzare il manico.

Adatto a: bambini dai 4 ai 7 anni in su

Pro: come tutti gli spazzolini elettrici Philips Sonicare ForKids, può essere utilizzato anche dai bambini con apparecchi ortodontici. Il prezzo è ottimo considerando la qualità e i risultati che si ottengono utilizzandolo.

Contro: gli adesivi non sono intercambiabili ma vanno rimossi manualmente quando il bambino vuole sostituirli.

5. FOREO ISSA Mini2

Il migliore spazzolino elettrico per bambini dai 5 anni in su

FOREO è un marchio che si sta facendo strada nel settore dei prodotti per la cura degli adulti, e che sta creando anche una linea per bambini.

Questo spazzolino elettrico per bambini FOREO ISSA Mini2 realizzato in silicone ha delle setole ultra morbide che proteggono la salute di denti e gengive e al tempo stesso puliscono a fondo il cavo orale. Adatto per bambini a partire da 5 anni, non ha un'applicazione dedicata, ma permette comunque ai genitori di monitorare la frequenza con cui i bambini lavano i denti.

Quando lo spazzolino viene utilizzato per due minuti, sul manico compare una faccina felice; se invece lo spazzolino non viene utilizzato per più di dodici ore, la faccina diventa triste. La batteria ricaricabile tramite USB permette di caricare questo spazzolino anche quando si è in viaggio; in ogni caso la batteria ha circa 3 mesi di autonomia prima di dover essere ricaricata.

Adatto a: bambini dai 5 anni in su

Pro: la batteria può durare per svariati mesi e le testine vanno cambiate solo una volta l'anno

Contro: il prezzo è molto alto considerata la media degli spazzolini elettrici per bambini, e inoltre la testina di ricambio non è inclusa

6. Oral-B Junior

Il migliore spazzolino elettrico per bambini dai 6 anni

Utilizzabile a partire da 6 anni, questo modello di spazzolino elettrico per bambini Oral-B Junior è disponibile in rosa e in verde ed è corredato da una testina extra morbida per prevenire danni a denti e gengive.

Il movimento della testina è di tipo oscillatorio-rotante, e il timer integrato consente di calcolare bene i tempi della pulizia del cavo orale. Questo spazzolino elettrico ha una batteria ricaricabile che può durare fino a 10 giorni; i colori vivaci e sgargianti lo rendono un oggetto bello da vedere, oltre che performante.

Dotato anche della funzione di pulsazione perché destinato a bambini più grandi, questo modello di spazzolino elettrico può essere acquistato insieme alle testine di ricambio.

Adatto a: bambini a partire dai 6 anni

Pro: il movimento pulsatorio fa sì che questo spazzolino elettrico possa essere usato anche quando si cambiano i denti da latte

Contro: ha un solo programma di pulizia e non ha un'applicazione dedicata

7. Oral-B Junior Star Wars

Il migliore spazzolino elettrico per bambini di 8 anni

Oral-B Junior Star Wars è uno spazzolino elettrico ricaricabile indicato per i bambini di 8 anni. Si tratta di un modello alimentato a batterie che, grazie al controllo della pressione di spazzolamento sulle gengive, avverte il bambino quando spazzola troppo forte, riducendo autonomamente la velocità. Si tratta di una funzione che, oltre a tutelare il benessere delle gengive del bambino, gli insegna anche a spazzolare correttamente i denti. La delicatezza sulle gengive, inoltre, viene garantita dalle setole extra-morbide e sottili delle testine che, nonostante riescano a rimuovere il 100% della placca rispetto ad un normale spazzolino manuale, agiscono senza aggredirle e senza causare fastidi.

Anche Oral-B Junior Star Wars ha l'app dedicata Disney Magic Timer utile per insegnare al bambino a lavarsi correttamente i denti divertendosi e, soprattutto, a rispettare i tempi giusti per la corretta igiene orale. Inoltre, grazie al comodo timer di due minuti incorporato e alle vibrazioni che vengono emesse ogni 30 secondi, il bambino non solo spazzolerà i denti per 2 minuti (il tempo indicato dai dentisti) ma, proprio grazie alle vibrazioni, capirà da solo quando è giunto il momento di cambiare l'area da spazzolare.

La batteria di questo spazzolino elettrico Oral-B dura ben due settimane e, grazie alla comoda base di ricarica inclusa, può essere comodamente tenuto in carica anche su un mobile o sul lavandino, per averlo pronto all'uso ogni volta che occorre.

Dispone di due velocità selezionabili, di indicatore di stato della batteria, di due programmi di pulizia (pulizia quotidiana e denti sensibili) e di tre movimenti della testina (pulsazione, oscillazione e rotazione).

La confezione include un manico, una testina Sensi Ultrathin e la base di ricarica.

Adatto a: bambini dai 6 anni in su

Pro: è leggero e l'impugnatura ergonomica aiuta i bambini a maneggiarlo con facilità. Molto apprezzata è la presenza del sensore di pressione utile per garantire benessere alle gengive delicate dei piccoli.

Contro: alcuni utenti Amazon ritengono che il tema Star Wars non sia perfettamente visibile.

8. Oral-B SmartSeries Teen

Il migliore spazzolino elettrico per adolescenti

Ideale per i teenager un'età compresa tra i 10 e gli 11 anni, lo spazzolino elettrico Oral-B SmartSeries Teen Sensi Ultrathin dispone di una testina dalla forma arrotondata pensata per "coprire" tutto il dente durante lo spazzolamento e, di conseguenza, per offrire una pulizia di denti e gengive molto più profonda ed accurata. Riesce, inoltre, a sbiancare delicatamente i denti, rimuovendo le macchie superficiali.

Tra le sue funzioni segnaliamo controllo della pressione, che riduce automaticamente la velocità per non risultare troppo aggressivo, e la presenza dello SmartRing, un segnale chi si attiva e che avverte visivamente quando si sta esercitando troppa pressione sulle gengive. Dispone di tre modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante) di timer integrato che aiuta a spazzolare i denti per due minuti, e di vibrazioni che vengono emesse ogni 30 secondi per avvertire che è giunto il momento di cambiare l'area da spazzolare.

Oral-B SmartSeries Teen Sensi Ultrathin dispone di una batteria al litio che ha un'autonomia di ben due settimane con una ricarica completa. Grazie alla connessione Bluetoooth è possibile collegare facilmente l'app allo smartphone, utile per avere consigli in tempo reale sulla corretta igiene orale e per monitorare i progressi.

La confezione include: manico con caricatore e due testine di ricambio.

Adatto a: teenager a partire dai 10/11 anni

Pro: il manico è sottile e facile da maneggiare. Molto apprezzata è la batteria agli ioni di litio che dura a lungo.

Contro: alcuni utenti Amazon segnalano che l'app ha poche funzioni, anche se risulta ugualmente utile per monitorare l'igiene orale e per avere utili consigli.

9. Oral-B Kids Principesse Disney

Il migliore spazzolino elettrico per bambini con testina piccola

Pensato per i bambini dai 3 anni in su, lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Kids Principesse Disney è dotato di testina rotonda appositamente pensata per le bocche dei bambini e, di conseguenza, per agire delicatamente sui denti e sulle gengive dei piccoli. La testina rotonda, unitamente alle setole extra-morbide, infatti, garantisce un'igiene orale impeccabile senza risultare aggressiva.

Anche questo modello ha a corredo l'app Disney Magic Timer, utile per insegnare ai bambini come spazzolare correttamente i denti in autonomia, e il timer incorporato di due minuti che avverte quando è giunto il momento di terminare la pulizia dei denti. Dispone di due modalità di spazzolamento, di cui una delicata, la batteria ricaricabile garantisce un'autonomia di circa 8 giorni e la comoda base di ricarica permette di appoggiarlo comodamente ovunque. Il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo considerato il brand, le funzioni e i risultati che questo spazzolino elettrico è capace di garantire.

Adatto a: bambini a partire dai 3 anni

Pro: è possibile personalizzare il manico grazie ai quattro adesivi che arrivano in dotazione raffiguranti le principesse Disney. Risulta, inoltre, poco rumoroso.

Contro: non dispone di indicatore LED per segnalare lo stato di carica della batteria.

10. Oral-B Kids Frozen

Il migliore spazzolino elettrico per bambini con setole extra-morbide

Per chi cerca uno spazzolino elettrico pensato per i bambini di 3 anni, un altro ottimo prodotto è Oral-B Kids Frozen. Trattandosi di uno spazzolino elettrico per bambini, proprio come il modello Oral-B Kids Principesse Disney appena descritto, dispone di una testina di piccole dimensioni dotata di setole sottili extra-morbide, caratteristiche che lo rendono ideale per l'igiene orale dei più piccoli che deve necessariamente essere delicata ma efficace. Riesce, infatti, a rimuovere il 100% di placca in più rispetto ad un tradizionale spazzolino manuale.

Oral-B Kids Frozen dispone di timer incorporato che segnala il raggiungimento dei due minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, di modalità delicata e di una batteria che garantisce un utilizzo per ben 8 giorni. L'utilizzo dell'app Disney Magic Timer, anche in questo caso, invoglia i bambini a lavarsi i denti perché, lavando i denti per due minuti, ottengono degli adesivi virtuali raffiguranti i loro personaggi Disney preferiti.

Grazie ai quattro adesivi che arrivano in dotazione raffiguranti diversi personaggi di Frozen è possibile personalizzare il manico.

Adatto a: bambini dai 3 anni in su

Pro: ottimo il rapporto qualità/prezzo. Molti utenti Amazon segnalano che i bambini, grazie all'utilizzo di questo spazzolino, lavano i denti più volentieri, imparando ad essere autonomi.

Contro: anche questo modello non è provvisto di indicatore dello stato della batteria.

11. Oral-B Kids Spider-Man

Il migliore spazzolino elettrico per bambini per rapporto qualità/prezzo

Un altro articolo prodotto da Oral-B è questo spazzolino elettrico ricaricabile di Spiderman molto amato dai bambini. Può essere utilizzato dai bambini dai 3 anni in su: la testina è stata progettata proprio per una migliore pulizia individuale dei denti e le setole morbide per essere delicate sulle gengive. All'interno della confezione sono presenti 4 adesivi per personalizzare il manico dello spazzolino. Grazie al timer che suona dopo 2 minuti, i bambini sono stimolati a lavare i denti per tutto il tempo necessario.

Adatto a: bambini dai 3 anni in su

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo per uno spazzolino elettrico Disney con timer incorporato.

Contro: non ci sono state criticità lamentate da parte degli utenti.

12. Spazzolino elettrico per bambini Sonic Kids

Il migliore economico

Per chi cerca uno spazzolino elettrico per bambini economico suggeriamo, infine, il Sonic Kids di Proalpha, perfetto per i bambini a partire dai 3 anni di età. Si tratta di un prodotto che, nonostante sia economico, riesce a rimuovere il 99% in più di placca e macchie rispetto ad un tradizionale spazzolino manuale grazie alle vibrazioni emesse che, nonostante siano delicate, risultano molto efficaci. Dispone di testina 2 in 1: la parte anteriore è dotata di setole extra-morbide pensate per la pulizia dei denti. La parte posteriore, invece, può essere utilizzata per la pulizia della lingua.

Il funzionamento di questo spazzolino elettrico per bambini avviene tramite pila AAA (inclusa nella confezione) che garantisce un utilizzo di ben 45 giorni (se utilizzato due volte al giorno). In dotazione, infine, arriva anche una comoda base per riporlo verticalmente, in modo tale da evitare il contatto con le superfici e da garantire massima igiene.

Il design colorato e simpatico invoglia i bambini ad utilizzarlo e, di conseguenza, a lavarsi i denti senza fare i capricci.

Adatto a: bambini a partire dai 3 anni

Pro: il prezzo è sicuramente ottimo comparato alla qualità del prodotto e ai risultati che concede. Risulta molto facile da utilizzare.

Contro: tutti gli utenti Amazon risultano soddisfatti dell'acquisto.

Da che età i bambini possono utilizzare lo spazzolino elettrico?

L'età giusta per insegnare ai bambini ad usare lo spazzolino elettrico e a lavare i denti è dai 3 anni. Infatti, anche se i denti da latte cadranno, è importante curarli con la massima attenzione per assicurare alla mandibola e ai denti che cresceranno la giusta sanità. Inoltre, se si parte già da piccoli, sarà più facile abituarli alla routine di igiene orale, che seguiranno anche da grandi.

C'è comunque chi consiglia di iniziare ad usare uno spazzolino già dallo svezzamento ma, ovviamente, in questo caso è prematuro per il bambino e quindi sarebbe un compito che spetta ai genitori.

Per bambini così piccoli esistono spazzolini specifici con setole extra morbide e testine piccole per evitare di danneggiare le gengive o strofinare lo smalto in maniera eccessiva. Dopo i 6 anni, invece, si può utilizzare uno spazzolino, sempre morbido, ma che abbia una velocità ed una intensità maggiore. A partire dagli 11-12 anni, invece, i bambini hanno imparato a lavare i denti in maniera autonoma e possiamo escludere tutti gli spazzolini con i cartoni animati e le musiche. Ciò che è sempre importante, è la presenza del timer da 2 minuti e gli intervalli da 30 secondi. Anche le testine vanno cambiate ed è possibile iniziare ad usare quelle per adulti.

Spazzolino elettrico per bambini: pro e contro

Utilizzare lo spazzolino elettrico ha sicuramente numerosi vantaggi ma c'è anche chi afferma che, usarlo fin da subito, comporti poi dei problemi in età adulta. Vediamo quali sono i pro e i contro di uno spazzolino da denti elettrico per bambino e perché preferirlo ad uno spazzolino manuale.

Pro:

lo spazzolino elettrico è un ottimo modo per insegnare ai bambini a lavare i denti ed inculcargli delle buone abitudini fin da piccoli. Infatti, questi strumenti permettono di controllare il tempo di spazzolatura e verificare che sia adeguato: tramite le app che si connettono allo smartphone, è possibile anche verificare quale parte del cavo orale il bambino ha spazzolato e quale ha trascurato;

ed inculcargli delle fin da piccoli. Infatti, questi strumenti permettono di controllare il tempo di spazzolatura e verificare che sia adeguato: tramite le app che si connettono allo smartphone, è possibile anche verificare quale parte del cavo orale il bambino ha spazzolato e quale ha trascurato; la maggior parte dei bambini odia lavare i denti perché la ritiene un'operazione noiosa. Con lo spazzolino elettrico, invece, i piccoli sono invogliati a seguire la routine di pulizia perché sono incuriositi dagli strumenti tecnologici. Questo aspetto è ancora più in evidenza, se anche gli adulti utilizzano uno spazzolino elettronico perché i bambini vogliono a tutti i costi imitarli.

a seguire la routine di pulizia perché sono dagli strumenti tecnologici. Questo aspetto è ancora più in evidenza, se anche gli adulti utilizzano uno spazzolino elettronico perché i bambini vogliono a tutti i costi imitarli. i piccoli hanno difficoltà a maneggiare lo spazzolino manuale e questo comporta una pulizia superficiale del cavo orale. L'impugnatura comoda, la testina piccole e le setole morbide, contribuiscono ad una pulizia completa perché permettono al bambino di arrivare ovunque.

Contro:

un primo aspetto negativo, messo in risalto da alcuni esperti, è che i bambini che hanno utilizzato lo spazzolino elettrico fin da subito hanno poi avuto difficoltà da grandi ad utilizzare quello manuale. Ovviamente, si può evitare che ciò accada sostituendo lo spazzolino elettrico con quello manuale una volta che il bambino avrà raggiunto l'età per cui non sarà più necessario utilizzare uno strumento accattivante per convincerlo a lavare i denti;

da grandi ad utilizzare quello manuale. Ovviamente, si può evitare che ciò accada sostituendo lo spazzolino elettrico con quello manuale una volta che il bambino avrà raggiunto l'età per cui non sarà più necessario utilizzare uno strumento accattivante per convincerlo a lavare i denti; lo spazzolino elettrico non è sempre pronto all'uso come quello manuale perché bisogna ricordarsi di ricaricarlo. Fortunatamente, molti modelli moderni hanno delle basi d'appoggio che ricaricano lo spazzolino e quindi, non è necessario ricordarsi di cambiare le pile.

Come scegliere lo spazzolino elettrico per bambini

Quali sono le caratteristiche che uno spazzolino elettrico per bambini deve avere?

Innanzitutto è necessario fare attenzione all'età a partire dalla quale si può usare un certo modello di spazzolino elettrico per bambini: come abbiamo visto, le maggiori case produttrici indicano chiaramente nella confezione qual è l'età consigliata per i vari modelli, dunque è innanzitutto necessario fare attenzione a questa avvertenza.

Vediamo insieme quali sono le altre caratteristiche da tenere d'occhio per scegliere il miglior spazzolino elettrico per bambini.

Dimensioni e struttura

Le dimensioni di uno spazzolino elettrico per bambini sono ovviamente inferiori rispetto ai modelli per adulti, perché devono adattarsi alle manine e ai dentini dei più piccoli, tenendo conto che il cavo orale dei bimbi è di molto inferiore rispetto a quello degli adulti.

Mentre negli spazzolini elettrici standard l'impugnatura ha un'importanza marginale, negli spazzolini elettrici per bambini questa è una caratteristica molto importante. Il manico dello spazzolino deve infatti essere robusto e facile da utilizzare: l'ideale è un'impugnatura ergonomica, rivestita con un materiale antiscivolo, per evitare che il bambino abbia difficoltà a tenere la presa.

Anche il design è un aspetto che negli spazzolini per adulti è molto relativo, mentre negli spazzolini elettrici per bambini diviene fondamentale: i bambini non comprendono fino in fondo l'importanza di lavare i denti, quindi devono essere invogliati a farlo grazie innanzitutto a un oggetto accattivante, che abbia colori e fantasie vivaci e sembri apparentemente un giocattolo.

Un altro fattore da tenere a mente nella scelta del migliore spazzolino elettrico per bambini è che il manico sia totalmente impermeabile, quindi che possa bagnarsi senza che ciò provochi problemi o guasti al motore. Si tratta di una caratteristica quasi superflua per gli adulti, ma nel caso dei più piccoli l'ideale sarebbe avere uno spazzolino elettrico totalmente impermeabile: con i bambini non si sa mai, e un cortocircuito elettrico potrebbe costringervi a buttare lo spazzolino, ma soprattutto potrebbe provocare spavento o problemi più gravi per il bambino.

Testine

La differenza principale tra uno spazzolino elettrico per adulti e uno per bambini sta nella forma, nelle dimensioni e nella composizione della testina, che deve ovviamente adattarsi alla dimensione dei dentini dei più piccoli.

Mentre le testine degli spazzolini elettrici per adulti sono abbastanza grandi e con setole spesse, le testine degli spazzolini elettrici per bambini sono molto più piccole, hanno una forma che si adatta alla bocca del bambino e sono formate da setole molto morbide, simili per consistenza a quelle utilizzate nelle testine per denti e gengive sensibili.

Nella scelta della testina bisogna dunque tenere d'occhio le dimensioni e la morbidezza delle setole; sarebbe preferibile scegliere una testina con elementi colorati, in modo da capire quando è necessario cambiarla: il tipico colore blu delle testine per adulti, infatti, sbiadisce con il tempo e ci fa capire quando è il momento di sostituire la testina.

Setole

Le setole degli spazzolini per bambini devono essere morbide o extra-morbide per evitare di danneggiare le gengive e lo smalto sui denti. Inoltre, le setole hanno sempre colori e dimensioni differenti per adattarsi alla forma dei denti e alle gengive e raggiungere anche gli spazi più difficili. In alcuni modelli le setole sbiadiscono con l'usura, che dovrebbe coincidere con il tempo medio previsto sulla confezione.

È importante spiegare ai bambini che lo spazzolino elettrico va appoggiato sui denti e non strofinato, altrimenti la pulizia potrebbe essere troppo aggressiva e rivelarsi controproducente.

Modalità di pulizia

Gli spazzolini elettrici per bambini sembrano tutti uguali, ma in realtà non si muovono tutti allo stesso modo: le maggiori marche produttrici di spazzolini elettrici, ovvero Oral-B e Philips, utilizzano due sistemi diversi di movimento automatico delle testine. Vediamo nel dettaglio quanti e quali sono i tipi di movimenti automatici che le testine degli spazzolini elettrici possono riprodurre:

Movimento oscillatorio-rotante : è tipico degli spazzolini elettrici con testina tonda – quindi principalmente quelli di Oral-B – e consiste nella rotazione della testina attorno a se stessa e attorno al dente, portando avanti un'azione efficace contro il tartaro e la placca e prevenendo le carie.

: è tipico degli spazzolini elettrici con testina tonda – quindi principalmente – e consiste nella rotazione della testina attorno a se stessa e attorno al dente, portando avanti un'azione efficace contro il tartaro e la placca e prevenendo le carie. Movimento sonico : è tipico degli spazzolini elettrici con testina rettangolare – quindi principalmente quelli di Philips – e consiste nella vibrazione della testina: grazie al movimento intenso e veloce assicura una pulizia profonda dei denti e di tutto il cavo orale.

: è tipico degli spazzolini elettrici con testina rettangolare – quindi principalmente – e consiste nella vibrazione della testina: grazie al movimento intenso e veloce assicura una pulizia profonda dei denti e di tutto il cavo orale. Movimento ultrasonico: è una tipologia di movimento che sfrutta delle microvibrazioni, le quali si susseguono a velocità e frequenza elevata (circa due milioni di microvibrazioni al minuto)

Tutte queste tipologie di movimento sono poi combinate con le pulsazioni, ovvero movimenti che avvengono in contemporanea e che permettono allo spazzolino di toccare ripetutamente il dente e picchiettarlo, proprio come accade dal dentista.

Alcuni modelli di spazzolini elettrici, come abbiamo visto, hanno introdotto la possibilità di scegliere tra programmi diversi anche nel caso degli spazzolini elettrici per bambini. Si tratta principalmente di un'innovazione che riguarda soprattutto la velocità e intensità del movimento delle testine, utile anche per prolungare la vita dello spazzolino e far sì che continui a essere utilizzabile anche quando il bambino cresce.

Gli spazzolini elettrici per bambini sfruttano il movimento oscillatorio-rotante e quello sonico, mentre non utilizzano le pulsazioni. La velocità di rotazione e la frequenza del movimento è inferiore negli spazzolini elettrici per bambini, in quanto le gengive e i dentini sono più delicati e c'è il rischio di danneggiarli. Più il bambino è piccolo, più le vibrazioni saranno inferiori sia in termini di frequenza che di intensità.

Timer, luci e suoni

Anche negli spazzolini elettrici standard il timer di due minuti e l'intervallo di trenta secondi per arcata è importante, ma nel caso degli spazzolini elettrici questa caratteristica diventa fondamentale. I bambini, infatti, non hanno una grande cognizione del tempo soprattutto quando sono molto piccoli, quindi hanno bisogno di uno strumento che li aiuti e che, grazie a luci e suoni, faccia capire quando è il momento di cambiare area della bocca o quando si può smettere di spazzolarsi i denti.

L'elemento della luce e del suono rappresenta inoltre un'opportunità di divertimento per i bambini: alcuni modelli possono riprodurre canzoncine e brevi melodie musicali, per stimolare il bambino e permettergli di percepire il momento di spazzolatura dei denti come un gioco divertente. Anche le luci colorate sono un modo per intrattenere il bambino e divertirlo mentre utilizza lo spazzolino elettrico.

Un altro modo per intrattenere i piccoli e al tempo stesso guidarli nella pulizia del cavo orale è l'app disponibile con l'acquisto degli spazzolini elettrici per bambini.

Design

Per la scelta dello spazzolino elettrico per bambini è importante considerare che l'articolo deve attirare l'attenzione dei bambini e incuriosirli. Quindi, bisogna coinvolgere il piccolo nella scelta dello spazzolino e cercare di assecondare i suoi interessi e i suoi gusti. Molte aziende propongono spazzolini a tema con i cartoni animati, i supereroi e tanti personaggi fantastici. Se il momento di lavare i denti verrà inteso come un momento anche divertente, allora, il gioco è fatto.

App collegata

L'app collegata allo spazzolino elettrico e scaricabile su tablet o smartphone è una funzione aggiuntiva presente anche nei modelli per adulti, ma è negli spazzolini elettrici per bambini che essa diventa una caratteristica quasi fondamentale per far sì che, dopo l'acquisto, lo spazzolino sia effettivamente utilizzato dai bambini.

I bambini non hanno consapevolezza di avere bisogno dello spazzolino e di dover per forza impiegare del tempo a spazzolare i denti, e un'imposizione da parte dei genitori non può che peggiorare la situazione. Per cercare di rendere il momento quotidiano di igiene orale divertente oltre che necessario ed educativo, le maggiori case produttrici di spazzolini elettrici hanno messo a punto delle app molto simpatiche, quasi tutte funzionanti grazie al Bluetooth e scaricabili su più dispositivi.

Grazie a queste app spazzolare i denti diventa lo strumento che permette ai bambini di raggiungere un obiettivo o vincere un premio: corredate da tutorial su come pulire bene denti e gengive, contenuti informativi e aree dedicate ai genitori, queste app hanno il grande vantaggio di essere davvero divertenti e al tempo stesso di guidare il bambino e insegnargli come spazzolare i dentini nel modo giusto.

Alimentazione

Come per gli spazzolini elettrici per adulti, anche i modelli per bambini si possono dividere in due categorie a seconda della modalità di alimentazione, quindi banalmente del modo in cui vengono caricati per essere utilizzabili.

La prima categoria è formata dagli spazzolini elettrici per bambini a batterie sostituibili, quindi che funzionano con le pile stilo: si tratta di modelli più economici, che non prevedono funzioni aggiuntive ma soltanto che la testina si muova.

La pila infatti non riesce ad avere abbastanza carica da sostenere programmi aggiuntivi, luci a led o musica, quindi questi spazzolini elettrici per bambini saranno davvero essenziali; bisognerà poi tenere a mente di avere sempre in casa delle stilo nuove, in modo da non restare mai con lo spazzolino scarico e quindi inutilizzabile.

La seconda categoria comprende invece gli spazzolini elettrici per bambini a batteria ricaricabile: si tratta di modelli che prevedono una base collegata in corrente, e quando lo spazzolino viene inserito sulla base la batteria si carica.

In base alla marca e alla tipologia di batteria, gli spazzolini elettrici hanno una durata differente: per durata si intende il tempo di autonomia dello spazzolino dal momento in cui è completamente carico finchè è completamente scarico.

Come per tutti i dispositivi a batteria ricaricabile, anche l'autonomia degli spazzolini elettrici dipende dalla qualità della batteria, che come sappiamo con il tempo può rovinarsi: la tipologia di batteria più "vecchia" è quella Ni-MH, che è abbastanza performante ma con il tempo tende a deteriorarsi.

Le batterie di nuova generazione, a litio, sono invece più durevoli e affidabili, ma sono tipiche dei modelli di spazzolini elettrici per bambini un po' più costosi.

Accessori

Come per i programmi di pulizia, anche gli accessori degli spazzolini elettrici per bambini sono più scarni rispetto ai modelli per adulti. Nonostante ciò i modelli top di gamma possono prevedere una custodia protettiva, utile per portare lo spazzolino anche in viaggio, e una o due testine di ricambio. Alcuni modelli danno in dotazione due testine di dimensioni diverse, in relazione all'età del bambino.

Un accessorio molto carino e simpatico per i modelli di spazzolini elettrici per bambini è un foglio con stickers adesivi e altri elementi per personalizzare lo spazzolino: si tratta di un'idea semplice ma molto bella, perchè permette al bambino di familiarizzare con questo strumento e renderlo più personale, come se si trattasse di un giocattolo.

Marca

Proprio come accade per tutti i prodotti destinati ai più piccoli, è importante affidarsi ad aziende serie e conosciute. Infatti, in questo modo avremo la sicurezza che i prodotti che stiamo acquistando sono sicuri e realizzati con materiali di alta qualità. Inoltre, le grandi aziende, in genere, offrono un servizio di post-vendita affidabile che assiste i clienti per qualsiasi necessità o informazione.

Prezzo

Il prezzo di uno spazzolino può variare notevolmente in base alle funzioni, agli accessori e alla marca. Ci sono modelli base che svolgono la loro funzione perfettamente ma non sono dotati di testine di ricambio che costano dai 15 euro ai 30 euro. Al contrario, ci sono modelli realizzati con tecnologie avanzate che possono costare oltre i 200 euro. La scelta di un modello, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dal budget che si ha a disposizione.

Come usare lo spazzolino elettrico per bambini?

L'importanza dell'igiene orale fin dai primi mesi di vita si rivela fondamentale per la prevenzione dentale e la cura del cavo orale. I bambini vanno quindi educati fin da subito all'importanza di lavare i denti, preferibilmente con uno spazzolino elettrico.

Perchè lo spazzolino elettrico? In molti hanno usato per tanto tempo gli spazzolini manuali senza riscontrare particolari problemi. Appartengono però a una categoria di fortunati: lo spazzolino manuale non permette di arrivare negli spazi più irraggiungibili del cavo orale, permettendo alla placca e al tartaro di sedimentarsi.

Lo spazzolino elettrico, grazie alle dimensioni della testina e soprattutto alla qualità e quantità di movimenti, garantisce una pulizia più completa ed efficace di denti e gengive; ovviamente ciò è possibile solo se lo spazzolino elettrico viene utilizzato correttamente. Vediamo nel dettaglio come utilizzare lo spazzolino elettrico per bambini con l'obiettivo di avere denti e gengive più sane:

Innanzitutto è necessario accertarsi di aver scelto il modello giusto per l'età del bambino: non tutti gli spazzolini elettrici per bambini sono infatti adatti a tutte le età. Sulle confezioni degli spazzolini prodotti dai marchi top è indicata chiaramente l'età consigliata per i vari modelli: è molto importante tenere conto di questa informazione, per evitare di scegliere un modello inadatto all'età del bambino e rischiare così di provocare danni a denti e gengive. Che si scelga uno spazzolino elettrico o manuale – anche se noi consigliamo ovviamente un modello elettrico per la maggiore efficacia – le setole devono necessariamente essere molto soffici. Questa caratteristica si rivela fondamentale, perchè delle setole meno morbide possono sicuramente compromettere la salute del cavo orale dei più piccoli. Come abbiamo visto, tutti i modelli di spazzolini elettrici per bambini in commercio sono dotati di testine con setole molto morbide, meglio se colorate per capire quando è necessario sostituirle. Lo spazzolino elettrico per bambini deve essere innanzitutto a misura di bambino: bisogna perciò controllare bene le dimensioni e la forma dell'impugnatura, in modo da capire se le manine di un bambino sono in grado di reggere l'oggetto in tutta sicurezza. Il manico degli spazzolini elettrici per bambini deve essere ergonomico, preferibilmente impermeabile e soprattutto rivestito da un materiale gommato per evitare che scivoli. Dal momento che ai bambini può capitare di farlo finire a terra o nel lavandino, sarà preferibile un modello di spazzolino elettrico per bambini robusto e resistente agli urti. Quando il bambino è piccolo anche la scelta del dentifricio è importante: bisogna infatti sceglierne uno che non contenga fluoro, ma se il vostro bambino non ha ancora imparato a sputare potete anche fare a meno del dentifricio per i primi tempi. Che si utilizzi o meno il dentifricio, durante le operazioni di pulizia di denti e gengive lo spazzolino elettrico va inclinato di circa 45 gradi, per permettere alla testina di coprire tutta la superficie del dente. È inoltre fondamentale rispettare i tempi di pulizia consigliati dai dentisti, mai inferiori a 2 minuti.

Il miglior spazzolino elettrico per bambini da comprare su Amazon

Lo spazzolino elettrico per bambini è uno strumento importante ma delicato, perché la scelta di un modello inadatto ai dentini e alle gengive dei più piccoli può finire per danneggiarli. Si tratta di prodotti difficili da trovare negli store fisici, mentre online si può accedere a una vasta scelta di spazzolini elettrici per bambini tra cui poter selezionare il migliore.

Frozen, Spiderman, Topolino, Star Wars, i supereroi o le principesse: il tuo bambino impazzirà per uno spazzolino elettrico con i suoi personaggi preferiti, e tu sarai tranquilla del fatto di aver affidato la sua igiene orale a un valido aiutante.