I 10 migliori libri di anatomia umana: atlanti, manuali e trattati L’anatomia è un ramo della biologia che studia la morfologia del corpo umano. Per aiutare studenti, universitari ma anche a scopi di consultazione e aggiornamento, i libri di anatomia diventano degli strumenti fondamentali. Non solo manuali, ma anche atlanti, trattati o enciclopedie: scopriamo i migliori libri di anatomia umana da acquistare per arricchire la propria libreria personale o per preparare gli esami universitari.

Tra i libri di anatomia umana si trovano manuali, trattati, saggi ma anche atlanti ricchi di immagini, fotografie e disegni per l'apprendimento puntuale degli organi e apparati del corpo umano. L'anatomia, infatti, è quella branca della biologia che studia la struttura e la conformazione degli esseri viventi ed è una materia di studio importante per chi intende intraprendere un percorso universitario verso indirizzi scientifici.

Per studenti, docenti o professionisti in medicina, ma anche per appassionati, scultori, artisti e disegnatori, approfondire la morfologia umana è indispensabile. Per farlo ci vengono in aiuto dei libri pensati appositamente per facilitare l'apprendimento della materia, da utilizzare anche come strumenti di supporto durante i corsi di laurea e per la preparazione degli esami universitari.

Non solo per chi studia medicina, ma anche per chi è alle prese con infermieristica, fisioterapia o per chi studia alle accademie d'arte, quelli che abbiamo scelto per la nostra classifica sono tra i migliori libri di anatomia sul mercato e rispondono alle esigenze più disparate.

Classifica dei 10 migliori libri di anatomia umana tra atlanti, trattati e manuali

Che sia per preparare un esame universitario o per la consultazione professionale, libri, trattati, manuali o atlanti di anatomia diventano indispensabili. Abbiamo stilato una classifica dei migliori volumi in commercio, disponibili su Amazon, scegliendoli anche in relazione all'ambito di studio specifico: per la pratica clinica, per gli studi infermieristici o di fisioterapia, ma anche quelli relativi all'anatomia artistica o descrittiva. Vediamoli nel dettaglio.

1. Anatomia del Gray per la pratica clinica

Tra i pilastri dei testi sull'anatomia umana troviamo Anatomia del Gray edito Edra – o Gray's Anatomy – che racchiude tutte le basi anatomiche per la pratica clinica. Si tratta della 41esima edizione di uno dei testi fondamentali della trattazione anatomica, utile per l'apprendimento puntuale della materia. A 150 anni dalla prima pubblicazione, infatti, Anatomia del Gray rimane uno dei testi più approfonditi e pratici, ideale non solo per studenti di medicina o specializzandi ma anche per medici e specialisti.

Comprende riferimenti all'anatomia comparata, anatomia micro e macroscopica, riferimenti organogenetici con oltre 1600 immagini. Questa nuova edizione, inoltre, è arricchita anche con numerose immagini relative alle nuove tecniche di imaging (Raggi X, TC, RM e ultrasuoni).

2. L'Anatomia di Netter Gray

Edito Edra, L'Anatomia di Netter Gray si compone di 3 volumi indivisibili, a cura di Frank H. Netter e Susan Standring. Si tratta di un cofanetto completo, particolarmente utile non solo per chi è alle prime armi e per la preparazione degli esami universitari, ma anche per medici e specialisti del settore.

Questa edizione, infatti, nasce dalla volontà della casa editrice di presentare un'edizione completa sulla materia: il cofanetto comprende, infatti, l'atlante di anatomia umana e due volumi sull'anatomia del Gray di cui abbiamo parlato sopra. Più di 2000 pagine di ricerche, studi, tavole anatomiche e immagini radiologiche con video, casi clinici e test di autovalutazione.

3. Netter, atlante di anatomia umana per infermieristica

Altro testo particolarmente apprezzato edito Edra è l'atlante di anatomia umana per infermieristica di Netter, edizione 2019. Ancora una volta stiamo parlando di un volume che riprende le tavole di Frank. H. Netter, tra i disegnatori e anatomici più influenti del XX secolo. In questo caso, però, quella proposta da Edra è un'edizione specifica, che si rivolge agli studenti in corso di laurea in infermieristica. Difatti, l'atlante è corredato di oltre 270 immagini e tavole sugli argomenti che si trattano durante i corsi.

4. Netter, atlante di anatomia umana scienze motorie e fisioterapia

Ultima proposta della serie Netter è l'atlante di anatomia umana per scienze motorie e fisioterapia di Edra Edizioni. Per gli universitari che si occupano dello studio di tutte quelle discipline legate alle attività sportive o per gli studenti che studiano la prevenzione e la cura dei problemi dell'apparato muscolo-scheletrico, neurologico o viscerale, questo atlante è tra i migliori attualmente in commercio. Al suo interno, infatti, si troverà una selezione puntuale di oltre 200 tavole relative a tutti quegli argomenti effettivamente trattati durante i corsi di laurea.

5. Anatomia umana, Martini

Edito EdiSES, la settima edizione di Anatomia Umana di Frederic H. Martini a cura di L. Cocco, E. Gaudio, L. Manzoli e G. Zummo, è un testo con una struttura didattica agevole e immediata. Difatti è indicato per facilitare la comprensione della materia e per supportare studenti e universitari nel percorso di comprensione, interpretazione e memorizzazione dell'anatomia umana.

Grazie all'inserimento di nuovi casi clinici, concetti di base fondamentali, note cliniche, riquadri di suggerimenti, immagini e figure a corredo del testo, questo libro è in grado di stimolare l'interesse degli studenti con un linguaggio conciso e esempi chiari. Oltre 800 pagine di argomenti pertinenti ai corsi di laurea, di interesse fisio-patologico e professionale.

6. Anatomia umana, Saladin

Edito Piccin, la seconda edizione italiana di Anatomia Umana di Kenneth S. Saladin è a cura di Raffaele De Caro e basata sulla quinta edizione americana. Si tratta di un testo molto apprezzato per semplicità e chiarezza della trattazione, che si focalizza non solo sulla storia di questa branca della medicina ma anche su applicazioni cliniche e scienze di base. Tra i contenuti si rintracciano anche approfondimenti sulle scansioni MRI e PET, sulla biomeccanica, sull'embolia gassosa e catetere venoso centrale; oltre a tabelle con focus sui muscoli e sulla terminologia anatomica.

A corredo del testo, inoltre, sono presenti immagini e fotografie dal forte impatto visivo e pagine illustrate che riguardano la gerarchia strutturale del muscolo scheletrico, la distrubuzione dei nervi cranici ecc. Anche i test di autovalutazione con guida allo studio sono tra i punti forti di questa edizione.

7. Trattato di anatomia umana, Anastasi

Anche in questo caso ci troviamo di fronte uno dei testi più completi sulla materia: il trattato di anatomia umana di Anastasi, conosciuto anche semplicemente come l'Anastasi, è tra i più consultati e utilizzati, non solo da studenti e universitari ma anche da professionisti. Edito Edi. Ermes, il testo è disponibile in tre volumi e raccoglie le esperienze e le conoscenze di numerosi docenti appartenenti alle più svariate università italiane. Viene presentato, infatti, come un vero e proprio manuale unitario, indispensabile per lo studente ma utile anche come strumento di aggiornamento per gli specialisti della Sanità.

I tre volumi comprendono approfondimenti sull'anatomia umana generale, con focus sugli apparati circolatori, tegumentario, locomotore, digerente, respiratorio ecc. ma anche sul sistema nervoso centrale e periferico. La quarta edizione dell'Anastasi è rivista nell'iconografia e nella veste grafica.

8. Atlante di anatomia umana descrittiva, Farina

L'editore Piccin presenta l'atlante di anatomia umana descrittiva di Angelo Farina come un sussidio fondamentale per lo studio della materia. Pubblicato per la prima volta nel 1956, con gli anni si sono susseguite numerose edizioni rinnovate, con l'integrazione di dispense, esempi, tavole, schemi e disegni del prof. Angelo Farina, Chirurgo dell’Ospedale Maggiore di Milano. Si tratta, infatti, di uno degli atlanti di anatomia umana più intuitivi e di facile consultazione, che offre immagini chiare e dettagliate di ossa, articolazioni, muscoli, sistema nervoso centrale ecc.

Le tavole e gli schemi, inoltre, si abbinano ai trattati di anatomia descrittiva e topografica, in modo da rendere questo atlante un valido strumento per la memorizzazione dei concetti base e delle descrizioni analitiche. Ideale per la verifica e l'aggiornamento delle informazioni sulla semeiotica, sulla pratica medico-chirurgica ma anche per consentire ricerche a livello sistematico, topografico, micro e macroscopico.

9. Struttura uomo, manuale di anatomia artistica

Distribuito da Angelo Colla Editore, il manuale di anatomia artistica Struttura Uomo è tra i migliori testi per imparare a disegnare il corpo umano nella sua complessità. Indicato per artisti, scultori, disegnatori ma anche per studenti, universitari o per le accademie d'arte, questo manuale, arrivato alla sua terza edizione, è un valido supporto per la rappresentazione grafica di tutte le forme del corpo umano, nelle sue proporzioni più puntuali.

L'originalità di questo manuale si rintraccia nella capacità di delineare la figura umana come fosse una vera e propria opera architettonica, con l'integrazione di oltre 1000 immagini e disegni realizzati a mano dagli autori. Questo testo di anatomia artistica, infatti, insegna l'anatomia umana tenendo conto soprattutto delle misure reali, della profondità e della tridimensionalità.

10. Enciclopedia di anatomia umana, Testut – Latarjet

Concludiamo la nostra classifica con una vera e propria enciclopedia di anatomia umana, quella di Léo Testut e André Latarjet edita Edra. Si tratta di un'opera da collezione in 7 volumi e divisa in due cofanetti che approfondisce l'anatomia umana, servendosi anche di immagini e fotografie a corredo del testo. È la quinta edizione italiana basata sulla nona francese che adatta tutti i contenuti a quello che è il contesto didattico della Medicina Italiana.

Ideale da tenere in casa come supporto non solo a studenti e universitari ma anche a professionisti e specialisti del settore, questa enciclopedia è ormai diventata un punto di riferimento anche per consultazioni, aggiornamenti e ricerche. Oltre 5000 pagine rendono questa edizione tra i testi più completi e approfonditi per conoscere l'anatomia umana.

Come scegliere un libro di anatomia umana: guida all'acquisto

Scegliere un libro di anatomia umana e districarsi tra atlanti, trattati, saggi o manuali non è sempre facile. Questo perché, anche in base alle nostre esigenze, se ad esempio intendiamo acquistare un testo per superare gli esami universitari, oppure una vera e propria enciclopedia da tenere in casa, si potrebbe optare per un'edizione piuttosto che l'altra. Capiamo insieme di quali criteri tenere conto per la scelta di un buon libro di anatomia.

Tipologia di testo

La tipologia di testo è il fattore principale da tenere in considerazione nella scelta del miglior libro di anatomia umana, anche in base alle esigenze personali.

Libro-manuale : questo testo si contraddistingue per dare informazioni esaurienti e complete sull'argomento, principalmente a scopi didattici e divulgativi. Solitamente è indicato per gli studenti che necessitano di un volume da consultare facilmente e da tenere a portata di mano secondo bisogno.

: questo testo si contraddistingue per dare informazioni esaurienti e complete sull'argomento, principalmente a scopi didattici e divulgativi. Solitamente è indicato per gli studenti che necessitano di un volume da consultare facilmente e da tenere a portata di mano secondo bisogno. Atlante : in questo caso ci troviamo di fronte a una raccolta sistematica di tavole, immagini, schemi, disegni o esempi che riguardano l'anatomia umana. Si tratta di un volume pensato per la consultazione e lo studio, sia per studenti sia per professionisti o specialisti.

: in questo caso ci troviamo di fronte a una raccolta sistematica di tavole, immagini, schemi, disegni o esempi che riguardano l'anatomia umana. Si tratta di un volume pensato per la consultazione e lo studio, sia per studenti sia per professionisti o specialisti. Trattato : questa tipologia di testo, invece, è quello più approfondito, puntuale e ricercato su un determinato argomento; in questo caso l'anatomia umana. Comprende non solo tavole, immagini e schemi, ma anche definizioni, una terminologia specifica e, in generale, tutte le informazioni che ruotano attorno all'argomento, trattate in maniera sistematica.

: questa tipologia di testo, invece, è quello più approfondito, puntuale e ricercato su un determinato argomento; in questo caso l'anatomia umana. Comprende non solo tavole, immagini e schemi, ma anche definizioni, una terminologia specifica e, in generale, tutte le informazioni che ruotano attorno all'argomento, trattate in maniera sistematica. Saggio : diversamente dal trattato, il saggio si focalizza su un tema, uno studio o una ricerca specifica che riguarda, in questo caso, l'anatomia umana. Si tratta di un testo argomentativo che ruota attorno a una tesi centrale.

: diversamente dal trattato, il saggio si focalizza su un tema, uno studio o una ricerca specifica che riguarda, in questo caso, l'anatomia umana. Si tratta di un testo argomentativo che ruota attorno a una tesi centrale. Testo enciclopedico: da tenere a casa o in libreria a scopi di consultazione, questo tipo di testo è solitamente molto ampio, dal momento che raccoglie tutte le nozioni riguardanti un particolare argomento, in questo caso l'anatomia umana.

Suddivisioni degli ambiti di studio dell'anatomia umana

Quando si ha a che fare con l'anatomia è bene suddividere anche gli ambiti di studio a cui fare riferimento per la scelta del miglior libro sull'argomento.

Anatomia sistematica o descrittiva : branca dell'anatomia che studia la conformazione, la struttura e lo sviluppo degli organi, suddivisa in macroscopica e microscopica.

: branca dell'anatomia che studia la conformazione, la struttura e lo sviluppo degli organi, suddivisa in macroscopica e microscopica. Anatomia patologica : lo scopo di questa branca dell'anatomia è lo studio delle malattie e alterazioni che si verificano nei singoli organi.

: lo scopo di questa branca dell'anatomia è lo studio delle malattie e alterazioni che si verificano nei singoli organi. Anatomia chirurgica : studia le malattie e i relativi interventi chirurgici possibili sugli organi del corpo umano.

: studia le malattie e i relativi interventi chirurgici possibili sugli organi del corpo umano. Anatomia topografica : in questo caso l'ambito di studio riguarda l'approfondimento delle sedi che occupano i vari organi del corpo umano.

: in questo caso l'ambito di studio riguarda l'approfondimento delle sedi che occupano i vari organi del corpo umano. Anatomia radiografica : si occupa di suggerire la nomenclatura specifica delle parti del corpo che possono apparire durante esami radiografici o radioscopici.

: si occupa di suggerire la nomenclatura specifica delle parti del corpo che possono apparire durante esami radiografici o radioscopici. Anatomia artistica: in questo caso l'ambito di applicazione è quello artistico ed è collegato allo studio delle forme, delle proporzioni e dei movimenti del corpo e degli organi visibili.

Destinazione d'uso

Premettendo che chi intende acquistare un libro, un manuale o un atlante di anatomia sia interessato specificatamente all'argomento, è possibile acquistare un volume differente anche in base alla destinazione d'uso. Ad esempio, esistono manuali specifici per gli studenti o universitari, così come volumi pensati appositamente per la consultazione e l'aggiornamento, indicati per insegnanti, docenti e professionisti. Enciclopedie e trattati possono essere utili sia per studenti sia per professionisti, da tenere a casa per eventuali ricerche o riferimenti.