Harry Potter, i gadget per festeggiare i 20 anni dall’uscita del film Il 1 dicembre 2021 è il ventesimo anniversario dall’uscita di Harry Potter e la pietra filosofale, il primo film della saga del maghetto più famoso al mondo.Per celebrare questa ricorrenza abbiamo scelto 13 gadget tematici per i fan della serie.

Oggi è il 1° dicembre 2021 e i fan di Harry Potter sapranno già che è un giorno speciale.

Proprio in questa data, infatti, 20 anni fa, usciva nelle sale il primo film della saga: Harry Potter e la pietra filosofale.

Per festeggiare questa ricorrenza abbiamo selezionato 13 gadget imperdibili da regalare ai fan del maghetto più noto sul grande schermo, una lista di oggetti a cui un Potterhead non potrà rinunciare.

1. Harry Potter Hogwarts Express Blu-Ray

Il cofanetto Harry Potter Hogwarts Express è un oggetto di culto per gli amanti della saga. Non solo 25 dischi con gli 8 film in 4K e in Blu-ray e contenuti video inediti, racchiusi in un cofanetto a forma di espresso per Hogwarts, ma anche oggetti da collezione aggiuntivi tra cui una replica del biglietto del treno per Hogwarts e un mini poster, oltre a 2 libretti di 32 pagine ciascuno, uno per festeggiare il ventesimo anniversario del primo film e l'altro per svelare tutte le curiosità dei "dietro le quinte".

2. Harry Potter e La Pietra Filosofale – 20th Ann Steelbook

Il prodotto ideale per iniziare un neofita al magico mondo di Harry è senza dubbio questo steelbook di "Harry Potter e la pietra filosofale", sia in versione 4K Ultra HD che in Blu-Ray, un'edizione esclusiva che include anche il disco interattivo Magical Movie Mode, per rivivere l'inizio di una storia che ha appassionato e appassiona generazioni di lettori e fan della saga cinematografica.

3. Harry Potter Complete Collection – Limited Edition

Se invece la vostra intenzione è quella di organizzare una maratona della saga dei film, dovrete aspettare fino al 9 dicembre, data di uscita del cofanetto di DVD in 4K Ultra Hd e Blu Ray, contenente la collezione completa degli otto film, da Harry Potter e la pietra filosofale a I doni della morte, tutti racchiusi in un elegante scrigno nero.

4. Playset LEGO di Harry Potter

È una minuziosa riproduzione in miniatura di un'aula di Hogwarts quella progettata da Lego per ricreare l'atmosfera delle lezioni di trasfigurazione della prof.ssa McGranitt e la scena del film in cui Ron Weasley tenta disperatamente, ma senza successo, di trasformare il suo topo in calice. Il playset comprende, oltre ai personaggi principali, anche una lavagna, 2 banchi, 2 sedie, un forziere, un armadietto, un libro degli incantesimi e divertenti accessori, tra cui una tazza di tè, un calice d’argento e una rana per gli esercizi di trasfigurazione, oltre a Crosta, il topo (forse non troppo topo) di Ron.

5. Portachiavi da collezione Harry Potter

Fantastici per rendere riconoscibili le proprie chiavi o le cerniere di borse e zaini, questi portachiavi da collezione di Harry Potter rappresentano cinque personaggi della saga – i tre maghi protagonisti, Voldemort e Silente – realizzati in gomma e dai colori vivaci.

6. Bacchetta di Harry Potter con lo stemma di Grifondoro

Ogni mago che si rispetti possiede la propria bacchetta, e per avere quella di Harry Potter non c'è alcun bisogno di recarsi da Olivander.

Questa bacchetta con stemma di Grifondoro, riposta in un'elegante scatola marrone, è un oggetto da collezione essenziale, anche solo per provare a far levitare una piuma con l'incantesimo wingardium leviòsa.

7. Scarabeo Harry Potter

Scrabble di Harry Potter è il gioco da tavolo ideato per ravvivare una serata magica.

Simile alle parole crociate, ma con un twist tematico, in Scrabble ogni giocatore utilizza 7 tessere, combinandole e posizionandole in modo tale da sfruttare al meglio i vantaggi forniti dalle caselle premio presenti sul tabellone. Tuttavia il glossario del gioco è quello fantasy della serie di film e di libri, e le caselle speciali sono quelle con lo stemma di Hogwarts.

8. Lampada da Notte Potion Bottle

Se la formula magica lumos non dovesse funzionare, la lampada da notte a forma di bottiglia con una pozione verde smeraldo al suo interno (alimentata con cavo USB incluso) rappresenta l'alternativa migliore per illuminare una stanza.

Misura: ca. 20 cm (H) x 7,8 cm

9. Calendario dell'Avvento 2021 di Harry Potter

Il Natale è alle porte, e i fan di Harry Potter sarebbero entusiasti di ricevere il calendario dell'Avvento 2021 della saga: un box nero a forma di cubo con le quattro facce laterali che raffigurano gli stemmi delle quattro case di Hogwarts e 24 caselle contenenti altrettanti gadget esclusivi. Chi resisterà fino alla vigilia per aprirle tutte?

10. Tazza in ceramica con stemma di Hogwarts

Questa tazza di ceramica con lo stemma dorato di Grifondoro su sfondo rosso scuro è tra i gadget immancabili per ogni cultore della saga di Harry Potter. Non è adatta al microonde, ma è ideale per bevande calde come tè, tisane, cappuccino e cioccolata calda o, perché no?, per una dissetante burrobirra.

11. Il beauty case di Harry Potter

Capelli e make up saranno in ordine come per magia grazie al beauty case di Harry Potter, che comprende, oltre a una comoda pochette da viaggio, nera e dorata, una spazzola per capelli con stemma di Hogwarts sul dorso e quattro pennelli (da fondotinta, per blush, da ombretto e con setole a ventaglio per illuminante).

12. Quaderno di Harry Potter con penna

Prendere appunti non sarà più lo stesso con il taccuino di Harry Potter – in formato A5 (148X210 mm), con copertina rigida di PU con chiusura a scatto e fogli puntinati – e la penna blu a forma di bacchetta magica. Vi sembrerà di scrivere e aggiungere note come il Principe Mezzosangue sul suo libro di pozioni.

13. Sciarpa ufficiale di Harry Potter lo stemma di Grifondoro

L'accessorio preferito di Harry, Ron ed Hermione per affrontare i rigidi inverni al castello di Hogwarts, la morbida sciarpa di Grifondoro, lunga circa 170 cm, in 100% acrilico, di colore rosso scuro con strisce gialle, è indispensabile per ripararsi dal freddo e indossare sempre un po' di magia.