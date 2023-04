Gadget e giochi per i fan di Super Mario: le 20 idee regalo da non perdere Sta avendo grande successo nelle sale “Super Mario Bros.”, il film dedicato ad uno dei personaggi dei videogiochi più amati di sempre. In questo articolo, vi segnaliamo quali sono i gadget, gli accessori e i giochi a tema che i fan più accaniti non possono assolutamente perdere.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando è arrivato nelle sale, "Super Mario Bros.", il film dedicato all'idraulico con la tuta blu e il cappellino rosso, sta riscuotendo grande successo. Super Mario e i suoi amici, infatti, riscuotono da sempre grande successo e sono apprezzati da diverse generazioni.

Se state pensando di acquistare qualcosa a tema da allegare al biglietto del cinema per far felice qualcuno che è da sempre un grande fan, di seguito puoi trovare alcune tra le migliori idee regalo a tema Super Mario del momento: videogiochi, ma anche pupazzi, peluche, Lego e tanto altro.

Mario Party Superstars e Super Mario Party

Un vero amante di Super Mario non può non avere con sé tutti i videogiochi a tema creati. Tra i più belli c'è senza dubbio Mario Party Superstars e Super Mario Party, compatibili con la Nintendo Switch. Sono disponibili tutte le location più famose del mondo di Super Mario, oltre a quelle a tema "festa di compleanno". Disponibile la modalità multiplayer animerà le serate tra amici o in famiglia con una miriade di battaglie all'ultimo power-up!

Videogioco Super Mario Odyssey

Galasse e pianeti sconosciuti: nel videogioco Super Mario Odyssey, il nostro idraulico del cuore sarà impegnato a destreggiarsi con nuovi segreti da svelare e tante sorprese inaspettate. Questa versione del gioco è perfetta per chi ha già esplorato le ambientazioni più classiche, ma non vuole rinunciare alla compagnia di Super Mario e dei suoi amici.

Luigi's Mansion 3

Dedicato a Luigi il fratello minore di Mario, il videogioco Luigi's Mansion 3 vi farà vivere un'incredibile avventura da brividi in cui, questa volta, sarà il fratello minore e fifone a dover salvare Mario e i suoi amici. Superate i vari piani uno alla volta, risolvendo enigmi e affrontando fantasmi dispettosi. Molto divertente e perfetto per una sfida tra amici grazie anche alla modalità multiplayer disponibile anche online. Compatibile con Nintendo Switch e Nintendo Lite.

Super Mario Maker 2

Se invece siete affezionati agli scenari più classici, amerete sicuramente il videogio Super Mario Maker 2, ancora una volta compatibile con la Nintendo Switch e con la sua versione Lite. Questo gioco consente di avere accesso a tante funzioni aggiuntive nella versione Online.

Peluche Super Mario

Un grande classico tra i gadget è certamente il peluche: non passa mai di moda ed è perfetto per grandi e piccini. In particolare, vi proponiamo il peluche di Super Mario, perché la collezione non può che essere cominciata a partire dal protagonista della storia. I più grandi potranno posizionarlo sulla libreria o sulla scrivania, i più piccoli potranno dormirci assieme.

Lego 71411 Il Potente Bowser

I collezionisti di Lego apprezzeranno sicuramente il modellino da collezione del Potente Bowser , il più acerrimo nemico di Super Mario. Il risultato finale, in 3D, sarà ricco di dettagli – come gli occhi rotanti e il lanciafiamme da posizionare in bocca – e completamente aderente all'originale; è venduto completo di base su cui posizionarlo.

Lego 71418 Super Mario Toolbox Creativa

Più generico è il set Lego 71418 Super Mario Toolbox Creativa. Comprende tre personaggi ed elementi utili a ricreare i paesaggi tipici della storia, come il deserto, il bosco e le grotte vulcaniche. In questo modo, verrà sviluppata la fantasia e il gioco non diventerà mai noioso.

UNO Versione Super Mario Bros

Conoscete il famoso gioco di carte UNO? La Mattel ne ha rilasciato una versione dedicata a Super Mario Bros. Il funzionamento del gioco è sempre lo stesso, ma lo sfondo delle carte è dedicato ai personaggi della serie. Pronti a sfidare i tuoi amici a colpi di +2 e +4?

Memory Pocket Super Mario

A proposito di giochi famosi realizzati a tema, ti segnaliamo anche il Memory Pocket Super Mario, perfetto per i fan più piccoli o per divertirsi con tutta la famiglia. Il regolamento è quello classico: vince chi riesce a trovare il maggior numero di coppie di carte. Allena la memoria!

Gioco di abilità Super Mario Blow Up! Shaky Tower

Per gli amanti dei giochi di abilità è perfetto Super Mario Blow Up! Shaky Tower: costruisci la torre, posiziona la palla in cima e poi cerca di far scalare la tua pedina senza farla cadere. Vince chi arriva prima alla meta mantenendo tutto in piedi. Questo gioco è perfetto dai 4 anni in su.

Super Mario Adventure Game DX

Molto simpatico è anche il gioco Super Mario Adventure Game DX. La struttura ha le sembianze di un labirinto, simile a quello che si vede nelle ambientazioni del videogioco. Lo scopo del gioco è quello di guidare una biglia fino alla fine del percorso, arrivando alla fine senza uscire fuori strada.

Lampada da notte di Toad

Tra i personaggi più famosi di Super Mario c'è Toad, il simpatico funghetto. Chi ama questo personaggio, apprezzerà sicuramente la lucina da notte o da scrivania che ne riprende le sembianze: è un'idea regalo simpatica ed economica, che strapperà sicuramente un sorriso.

Lampada Led Super Mario Bros e Yoshi

Una valida alternativa è la lampada led che riprende le sembianze di Super Mario e Yoshi: le due figure sono interscambiabili, in base ai gusti e agli umori. Il pannello è realizzato in acrilico e la luce rimandata è soffusa, perfetta da lasciare accesa tutta la notte.

Set di personaggi giocattolo

Se il regalo è destinato ai bambini, potrebbe essere perfetto il set di sei personaggi giocattolo, che comprende Mario, Principessa Peach, Donkey Kong, Luigi, Yoshi e Toad. I tuoi figli si divertiranno a creare storie divertenti, da soli o in compagnia.

Pigiama per ragazzi

Se quella per Super Mario è una vera e propria mania, sarà molto apprezzato anche il pigiama a maniche lunghe ispirato, realizzato con maglia giallo fluo e pantalone a fondo nero e stampe dei personaggi. Lo si trova disponibile in numerose taglie, da 3 a 12 anni.

Borraccia da 410 ml

Molto originale è anche la borraccia di Super Mario. Ha una capienza di 410 ml ed è dotata di cannuccia e chiusura di sicurezza. Leggera e lavabile in lavastoviglie, è perfetta da mettere nello zaino assieme alla merenda, per sfoggiarla a ricreazione.

Sveglia digitale

Particolare è la sveglia di Super Mario, perfetta da regalare ad un bambino. Il display lcd è retroilluminato e la sveglia può essere impostata con musiche sempre diverse, tutte a tema, di cui è possibile regolare anche il volume, tramite i tastini laterali.

Cuffie da bambino

Che si usi la PlayStation o che si usi la Nintendo Switch, un paio di cuffie per non disturbare chi è nella stanza possono far comodo: le cuffie per bambini a tema Super Mario sono colorate, dall'aspetto divertente e molto funzionali. Essendo cuffie per bambini, raggiungono un massimo di 85 db.

Puzzle Odyssey

Gli amanti dei puzzle apprezzeranno, invece, il Puzzle Odyssey. Cinquecento pezzi da mettere insieme per ricostruire una delle scene più viste nel videogioco del famoso idraulico. All'interno della scatola è presente anche un puzzle a tema da appendere in camera.

Set copripiumino con federa

Un vero fan vorrà assolutamente avere anche il set da letto a tema. Nella confezione che ti proponiamo noi troverai un copripiumino e una federa associata. Dello stesso marchio sono disponibili diverse fantasie e diverse misure; puoi acquistarlo, infatti, sia per un letto matrimoniale che per un letto singolo.