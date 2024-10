Festa delle Offerte Prime: i prodotti più richiesti di oggi con sconti fino al 60%

video suggerito

La Festa delle Offerte Prime è finalmente iniziata: durerà per tutta la giornata di oggi, 8 ottobre 2024, e fino alle 23.59 di domani 9 ottobre 2024. Gli sconti dei quali potrete approfittare, se in possesso di un abbonamento Amazon Prime sono davvero tantissimi, e coinvolgono tutte le categorie di prodotto presenti sulla piattaforma: da prodotti tech per una casa smart a elettrodomestici da cucina, accessori alla moda, prodotti per la cura del corpo e dell'igiene personale.

Di seguito trovate i prodotti più cercati ed acquistati, con gli sconti migliori, in tutte le principali categorie!

I prodotti tech più richiesti

– Cuffie Sennheiser HD 599 in sconto al 53%: dal design ergonomico per incanalare al meglio il suono, queste cuffie sono ottime per lunghe sessioni di ascolto!

– Echo Show 8 (3° gen.) in sconto al 35%: il dispositivo fondamentale per rendere la casa ancora più intelligente e digitalizzata.

I prodotti fashion più richiesti

– Swarovski Collana Angelic in sconto al 45%: uno scintillio a 360 gradi con placcature in oro rosa e un design senza tempo, facile da abbinare!

– Orologio Michael Kors Parker in sconto al 41%: in acciaio inossidabile e resistente all'acqua, questo orologio offre anche la funzione di cronometro.

I prodotti beauty più richiesti

– Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 in sconto al 53%: grazie alla sua testina rotonda e alle setole morbide, questo spazzolino garantisce una pulizia dei denti profonda, ma allo stesso tempo delicata.

– Philips OneBlade rifinitore barba in sconto al 44%: con la sua lama dai movimenti rapidi, questo rifinitore è efficace su peli lunghi e corti, per una barba sempre in ordine e alla moda.

I prodotti home più richiesti

– Robot aspirapolvere Lefant in sconto al 59%: questo robot, anche se dal diametro molto piccolo, riesce a garantire una pulizia della casa anche negli angoli più difficili da raggiungere.

– Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max in sconto al 22%: perfetta per famiglie numerose con la sua capacità di 5L, offre 10 programmi di cottura preimpostati ed ha un utilizzo intuitivo e semplice.

