FantaSanremo: dove comprare i gadget a tema per rendere il festival ancora più divertente

Il FantaSanremo è il gioco ufficiale del Festival di Sanremo. Ispirato al Fantacalcio, consiste nel creare le proprie squadre con i cantanti in gara nell'edizione del Festival in corso e fare attenzione ai bonus e ai malus, grazie ai quali ciascun concorrente in gara accumula o perde punti; vince il giocatore che accumula più punti con la propria squadra entro la fine della kermesse canora.

Da qualche anno ormai questo gioco è sulla bocca di tutti, sono tantissime le persone che si organizzano in gruppi, creano leghe e si sfidano con amici e parenti, tra una canzone e l'altra. E se anche voi vi siete appassionati e aspettate il Festival della canzone italiana per poter giocare, vi farà sapere piacere che potete farlo anche con i gadget a tema FantaSanremo che trovate su Amazon.

Felpe, magliette, cover e poptop: tutti i gadget a tema FantaSanremo disponibili su Amazon

Per entrare nel vivo del Festival e farsi pervadere dallo spirito competitivo del FantaSanremo, dopo aver composto la propria squadra e aver scelto la lega in cui inserirsi, scegliete su Amazon uno o più gadget a tema da indossare o da portare con voi. Se volete qualcosa da indossare, scegliete tra la t-shirt, la felpa con o senza cappuccio e la canotta; in alternativa, potete scegliere tra una cover o un poptop per il cellulare. Gli abiti sono disponibili in tutte le taglie e in numerosi colori, mentre gli accessori per smartphone sono compatibili con diversi modelli.

Al momento, le stampe tra cui poter scegliere sono quattro: "Shut up and take my Baudi", "Invasione di palco non programmata + 30", "FantaSanremo Arcade" e "Standing Ovation + 20".

