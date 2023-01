Dove comprare Le otto montagne, il libro da cui è tratto il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi Da quando la sua trasposizione cinematografica è arrivata al cinema, lo scorso 22 dicembre, si è riacceso l’interesse su Le otto montagne, il libro di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega nel 2017. La versione cartacea, la versione audiolibro e quella per Kindle sono acquistabili su Amazon.

Il 22 dicembre 2022 è uscito al cinema Le otto montagne, un film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi come protagonisti. Il film campione d'incassi è la trasposizione del libro scritto da Paolo Cognetti nel 2016 e vincitore del Premio Strega nel 2017.

Il film ha fatto sì che il libro suscitasse nuovamente interesse. La storia raccontata è quella di Pietro e Bruno, due amici d'infanzia che, ormai adulti, cercano di tracciare un cammino diverso da quello tracciato dai loro padri.

Se anche voi siete curiosi di recuperare quello che è stato un best seller letterario, potete scegliere di leggere Le otto montagne in versione cartacea o nella versione ebook per Kindle. Se, invece, avete l'abbonamento ad Audible o volete approfittare della prova gratuita, potete anche scegliere di ascoltarne la versione audiolibro. Le tre versioni sono acquistabili tutte su Amazon.

Di cosa parla Le otto montagne di Paolo Cognetti

Pietro e Bruno sono due ragazzini, quando si conoscono a Grana, un paesino ai piedi del monte Rosa. Il loro legame con la montagna ha origini che non hanno nulla in comune, ma entrambi lo sentono molto forte e, al tempo stesso, lo vivono con difficoltà.

Bruno è un pastore, vive da sempre in quel paesino e si occupa del pascolo. Pietro viene dalla città e trascorre lì solo le sue estati. Dopo essersi persi per qualche tempo, la montagna li rimetterà nuovamente l'uno sulla strada dell'altro, forse questa volta più consapevoli del proprio essere.

Le otto montagne è un libro che indaga le emozioni e i rapporti profondi, familiari e non, con un lessico ricercato, ma comunque alla portata di tutti.