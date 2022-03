Come utilizzare il Bonus Cultura su Amazon e cosa comprare con 18app A partire dal 17 marzo 2022 e fino al 31 agosto 2022, coloro che sono nati nel 2003 e che, quindi, hanno compiuto 18 anni nel 2021, potranno usufruire del Bonus cultura 2022. Ecco come utilizzarlo su Amazon e cosa si può comprare con 18app sul marketplace americano.

Dal 17 marzo 2022 fino al 31 agosto 2022, tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2021 potranno richiedere il Bonus Cultura 2022. Si tratta di un contributo di 500 euro, elargito dal Governo ai nati nel 2003, da utilizzare entro il 28 febbraio 2023 per acquistare prodotti utili ad accrescere il proprio bagaglio culturale, come libri, CD e DVD, ma anche per visitare musei, partecipare a concerti o sottoscrivere abbonamenti a periodici.

Il Bonus diciottenni, inoltre, può essere speso anche su Amazon, per comprare libri, vinili, DVD, Blu-ray ed eBook Kindle.

Ecco come utilizzare il Bonus Cultura su Amazon e cosa è possibile comprare con 18app sul noto e-commerce.

Come si usa il Bonus Cultura su Amazon?

Per utilizzare su Amazon il Bonus Cultura 2022, la procedura da seguire è semplice e intuitiva. Vi basterà andare sul sito 18app.it o scaricare l'omonima applicazione per iOs e Android, e creare un buono con importo esatto. Ad esempio, se l'articolo da comprare costa 19,30€ dovrete selezionare un voucher da 20€. A questo punto, sarà necessario visitare il sito www.amazon.bonus18.it e convertire il buono 18app in un codice promozionale Amazon.

Il Bonus cultura consente di acquistare libri, vinili, DVD, Blu-ray, eBook Kindle e tutti quei prodotti contrassegnati con il bollino 18app.

Qualora decideste di non voler più utilizzare il codice promozionale su Amazon infine, potrete sempre richiedere la riconversione, compilando l'apposito modulo e ottenendo un riaccredito in breve tempo.

Cosa si può comprare su Amazon con 18app?

Come abbiamo già anticipato, il Bonus Cultura può essere utilizzato soltanto su determinate categorie di prodotti, ovvero quelli utili ai diciottenni per accrescere il loro bagaglio culturale.

Coloro che decidono di utilizzare il buono su Amazon, però, hanno la possibilità di comprare con 18app una vasta gamma di articoli: per gli amanti dell'informazione e della lettura, ad esempio, l'e-commerce offre una sezione dedicata ai libri: saggi, manuali, romanzi, biografie, raccolte e tanto altro, sia in formato cartaceo che in formato eBook Kindle.

Ma possibilità sono molteplici. Su Amazon, infatti, possono essere acquistati anche CD e dischi in vinile, oltre a tantissimi titoli di film e serie tv, in DVD e Blu-Ray.