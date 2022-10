Amazon Prime Day di ottobre 2022, 20 prodotti con le offerte migliori Parte oggi, 11 ottobre 2022 l’evento Offerte Esclusive Prime. Fino alle 23.59 del 12 ottobre, gli abbonati ad Amazon Prime possono approfittare dei numerosi sconti che saranno disponibili sulle più disparate categorie merceologiche, come accade durante il Prime Day.

Da oggi, 11 ottobre 2022, fino alle 23.59 di domani 12 ottobre 2022, su Amazon c'è una grande sorpresa: a tutti coloro che sono abbonati al servizio Prime sono riservati sconti su qualsiasi tipo di prodotto.

Che abbiate bisogno di rinnovare gli elettrodomestici della cucina e gli elettrodomestici per la pulizia della casa o di rendere più tecnologica la vostra casa e la vostra giornata, sulla piattaforma e-commerce potrete trovare tutto ciò che cercate a prezzi vantaggiosi e molto convenienti.

Se siete già abbonati al servizio Amazon Prime, non dovete fare altro che accedere al vostro account e procedere con lo shopping. Se, invece, non avete alcun abbonamento, potete procedere seguendo alcuni piccoli passi: tutto quello che dovete fare è accedere alla landing page dedicata e inserire i vostri dati; potete scegliere se sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di 49,50 euro o un abbonamento mensile da 4,90 euro. Se non siete ancora convinti di volervi iscrivere, potete sfruttare il mese di prova gratuito e valutare se è un servizio che può fare al caso vostro.

Ma torniamo alle offerte: ecco quali sono i prodotti che dovete assolutamente acquistare durante l'evento Offerte Esclusive Prime, tenendo conto del fatto che le offerte sono da considerarsi valide fino ad esaurimento scorta.

1. Braun Silk-épil Serie 9 Flex

Il Braun Silk-épil Flex della Serie 9 è il top gamma tra gli epilatori a luce pulsata. Si tratta di un modello impermeabile, utilizzabile in modalità wirless sia sulla pelle asciutta che sotto la doccia, a seconda delle necessità. Nella confezione sono presenti due testine, ciascuna con 40 pinzette, una che agisce più in profondità e una più morbida e superficiale, e anche un accessorio massaggiante, per preparare la pelle alla depilazione e per distenderla dopo aver terminato.

2. Braun Silk-expert Pro 5

Braun Silk–expert Pro 5

Il Braun Silk-expert Pro 5 è ideale per chi non vuole rinunciare ad essere sempre impeccabile anche in viaggio. Questo epilatore, infatti, è dotato di custodia da viaggio, che lo rende pratico da trasportare. Grazie alla sua tecnologia, si adatta automaticamente al tono della pelle e agisce su di essa in modo da non rovinarla. Nella confezione è presente anche un rasoio manuale Venus.

3. Braun MGK7220

Braun MGK7220

Il regolabarba Braun MGK7220 è un accessorio multiuso, utilizzabile anche come tagliacapelli e rifinitore. Questo è possibile grazie ai numerosi accessori compresi nella confezione, in totale otto. La batteria ricaricabile permette di utilizzarlo per 100 minuti consecutivi senza aver bisogno di corrente e di ricaricarlo completamente in un'ora.

4. Braun Series 9 9395cc

Il rasoio elettrico Braun Series 9 9395cc è un modello wireless venduto in confezione con la base di ricarica e una custodia che ne facilita il trasporto. Si tratta di un modello a lamina la cui batteria ha una durata di 60 minuti. Il rivestimento esterno è impermeabile, resistente e cromato: riesce a coniugare efficienza, ergonomicità e attenzione al design.

5. Samsung Galaxy Watch4

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è tra i migliori in circolazione, poiché multifunzione. Permette di contare i passi, controllare le calorie e sfruttare il GPS durante lo sport; inoltre, grazie al sensore BioActive, permette di tenere traccia dei valori della pressione e dell'attività cardiaca. Lo trovate disponibile in sei diversi colori e con tre grandezze di quadrante differenti.

6. Philips 2200 Series

La macchina da caffè automatica Philips 2200 Series, disponibile in due colori, permette di preparare due caffè contemporaneamente, rivelandosi adatta per una famiglia. Grazie al display touch e particolarmente intuitivo, selezionare la bevanda desiderata è molto semplice. Permette di regolare sia l'intensità dell'aroma che la quantità di bevanda erogare. Inoltre, è dotata di accessorio montalatte e di opzione autopulente che vi garantisce di rallentare la formazione del calcare.

7. Samsung UE43AU7190UXZT

La smart tv Samsung TV UE43AU7190UXZT da 43″ è perfetta per chi ha una parete vuota abbastanza ampia ed è un appassionato di cinema, perché rimanda immagini particolarmente nitide, grazie alla tecnologia Crystal UHD 4K con cui è realizzato. Compatibile con Alexa, può essere comandato a distanza e permette di accedere velocemente a tutte le più famose piattaforme di streaming a pagamento.

8. Lenovo IdeaPad Flex 5

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un notebook convertibile, che, all'occorrenza, può essere piegato al contrario e utilizzato anche semplicemente come tablet su cui digitare tramite pennino compatibile o con le dita, sfruttando il sistema touch. Il display da 14″ è del tipo Full HD con risoluzione da 1920×1080 pixel. Il processore è del tipo Intel Core i3-1115G4 ed ha una RAM da 8 giga e una scheda grafica Intel UHD Graphics.

9. Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe

La friggitrice ad aria Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe ha una capienza di 4,2 litri, ideale per preparare fino a sei porzioni di cibo contemporaneamente. Potete scegliere di selezionare i parametri che vi occorrono manualmente o di affidarvi ad uno degli otto programmi preimpostati di cui dispone. La temperatura può essere fatta variare tra gli 80° e i 200°. Nonostante la sua capacità, ha un design compatto; inoltre, è molto facile da pulire.

10. Xiaomi Vacuum-Mop 2S

Se state cercando un robot aspirapolvere e lavapavimenti, che vi permetta di velocizzare i mestieri di casa e di poter dedicare più tempo alle vostre attività preferite, vi consigliamo di dare un'occhiata al modello Vacuum-Mop 2S di Xiaomi, con navigazione Navigazione LDS e potenza d'aspirazione di 2.200Pa. Potete scegliere se attivare solo una delle due modalità o se attivarle in sequenza; inoltre, potete scegliere la quantità d'acqua da erogare e selezionare una tra quatto modalità d'aspirazione.

11. Hoover H-Free 100 HF122GPT

L'aspirapolvere Hoover H-Free 100 HF122GPT è del tipo senza fili e funzionante tramite tecnologia ciclonica. La spazzola in setole permette di rimuovere anche i peli di animali e la polvere che rimane incastrata tra le maglie dei tappetti. La batteria, molto potente, ha quaranta minuti di autonomia, un tempo sufficiente per pulire tutte le superfici della casa. Le luci a led di cui dispone rendono facile individuare anche i granelli di polvere più impercettibili.

12. Ghd Gold Styler

Chi ama avere i capelli sempre a posto troverà un ottimo alleato nella piastra professionale Ghd Gold Styler, il top di gamma del settore. La tecnologia Dual-zone fa sì che il dispositivo, a contatto con la ciocca, imposti automaticamente la temperatura di styling ottimale per ottenere dei risultati impeccabili. Le lamelle sagomate e basculanti, invece, assicurano che l'acconciatura sarà portata a termine in pochi minuti.

13. Bosch HBA534BS0

Il forno elettrico da incasso Bosch HBA534BS0 appartiene alla serie 4 e misura 58 x 56 x 55 cm, ideale per gli ambienti poco spaziosi. Dispone di 7 programmi di cottura ed è realizzato interamente in acciaio inossidabile. Si tratta di un forno ventilato, la cui temperatura è regolabile tra 50º e 275º. Tra le funzioni più utili e innovative, c'è la funzione pizza, che permette di ottenere un risultato simile a quello che si otterrebbe con il forno a legna.

14. Honor Magicbook X15

L'Honor Magicbook X15 è un pc portatile con schermo da 15,6" pollici del tipo Full View 1080P FHD, che garantisce una ridotta emissione di luce blu. Ha 8 GB di RAM e una SSD da 256 GB. Funziona tramite sistema operativo Windows 10. La scocca in alluminio rendere questo laptop leggero e accattivante dal punto di vista estetico.

15. Rowenta DW6030 Eco Intelligence

Il ferro da stiro Rowenta DW6030 Eco Intelligence è ergonomico e garantisce una stiratura perfetta in pochi minuti e senza troppo sforzo. Lavora ad una potenza massima di 2500W e il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 0,3 litri. La modalità eco permette di risparmiare consumi senza ridurre la resa, mentre il sistema anticalcare ne evita la formazione, proteggendo i tessuti.

16. Lagostina Ingenio Mineralis

Una buona batteria di pentole può avere un costo medio-alto. Per questo, acquistarne una in sconto può fare la differenza. A tal proposito, vi segnaliamo la Lagostina Ingenio Mineralis, che si compone di pentole e padelle in alluminio antiaderente e compatibile con i fornelli ad induzione. Si compone di 10 pezzi: casseruola fonda, padella, tegame, wok, 4 coperchi e 2 manici amovibili.

17. Foppapedretti Iturn Duofix

Il seggiolino auto Foppapedretti Iturn Duofix è raccomandato da tutti i genitori ed è tra i più sicuri in vendita; è adatto ai bambini da 0 a 3 anni e supporta fino ad un massimo di 36 chili. Lo trovate disponibile i quattro colori differenti. Può essere agganciato sia mediante il sistema isofix che attraverso la cintura a 3 punti. Per i bambini appena nati, è presente il riduttore, facile da fissare.

18. Hisense 50A6FG

La smart tv Hisense 50A6FG di ultima generazione ha un display da 50 pollici ed è realizzato con tecnologia HDR Dolby Vision. Compatibile con Alexa e Google Assistant, può essere gestito tramite comandi vocali, rimanendo comodamente seduti sul divano. Il telecomando permette l'accesso diretto alle principali piattaforme di streaming.

19. Polti Vaporella 2H Pro Kalstop

Tra i prodotti con lo sconto più vantaggioso c'è anche il ferro da stiro a vapore con caldaia Polti Vaporella 2H Pro Kalstop. Nella confezione sono incluse anche 20 fiale di prodotto anticalcare, che vi consentono di prendervi cura dell'elettrodomestico e permettergli di durare più a lungo. Lavora ad una potenza massima di 1750 watt. Si compone di piastra in alluminio con fori concentrati in punta e ha l'impugnatura in sughero traspirante.

20. Kenwood Chopper CHP61

Il tritatutto Kenwood Chopper CHP61 lavora ad una potenza massima di 500W e ha una ciotola con capienza 0,5 litri e un corpo macchina con quattro lame. Potete scegliere tra due velocità d'azione e potete contare sull'anello antiscivolo posto al bordo della base per la sua stabilità mentre è accesso. Può essere lavato anche in lavastoviglie. Lo trovate disponibile in colore bianco o argento.

Gli altri prodotti in sconto in occasione delle Offerte Esclusive Amazon 2022

Quelle appena visto sono certamente le offerte da non lasciarsi assolutamente scappare in questa due giorni di sconti. Ma non sono le uniche presenti sul sito. Come abbiamo già detto, le categorie merceologiche coinvolte sono veramente tante, trovate anche giocattoli per bambini, vestiti e accessori all'ultima moda, videogiochi e consolle.

Giochi e giocattoli per bambini

Ecco quali sono i giochi per bambini in sconto. Potete acquistarli per portarvi avanti con i regali di Natale o per un'occasione speciale che è alle porte.

Vestiti e accessori

Chi ama essere sempre al passo con i tempi e non uscirebbe mai di casa senza essersi vestito di tutto punto apprezzerà, invece, gli sconti dedicati all'abbigliamento e agli accessori.

Videogiochi e accessori per gli amanti del gaming

Ma Amazon ha pensato anche agli amanti del gaming, una passione che, proprio come le altre, per quanto piacevole, può avere dei costi non sempre sostenibili.