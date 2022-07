10 tablet e pc in offerta da acquistare su Amazon per il Prime Day 2022 C’è ancora tempo per approfittare delle promozioni di Prime Day 2022 su Amazon: ecco le 10 migliori offerte su tablet e pc di marche come Lenovo, Huawei, Samsung e Asus con sconti fino al 50%.

Alle 23.59 di oggi 13 luglio finirà ufficialmente l'Amazon Prime Day 2022, uno degli eventi più attesi dell'anno. C'è dunque ancora un po' di tempo per approfittare delle tante promozioni riservate a chi ha sottoscritto un abbonamento Prime.

Tra le offerte più interessanti ci sono sicuramente quelle sugli articoli della categoria Elettronica: smartphone, pc, tablet, smartwatch e tanti altri device di ultima generazione sono proposti a prezzi davvero imperdibili.

Dopo aver raccolto le migliori offerte sugli smartphone, vogliamo ora concentrarci su pc e tablet, che si possono trovare con sconti fino al 50%.

1. Asus Chromebook C425

Ultra leggero e compatto, questo pc Asus è perfetto da portare sempre con sé. Il display è da 14 pollici, inclinabile fino a 180° e caratterizzato da sottili cornici laterali che consentono una visione immersiva. Le specifiche tecniche sono notevoli per la fascia di prezzo: il pc monta un processore Intel Celeron N4120 che garantisce ottime prestazioni, ha una memoria interna da 64 GB e una RAM da 4 GB. Trattandosi di un Chromebook, il sistema operativo è Chrome OS, veloce e facile da usare.

50% di sconto (risparmi 190 euro) su Asus Chromebook C425

2. Huawei MateBook D15

Il notebook Huawei ha un display antiriflesso da 15,6 pollici progettato per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'uso e un pulsante di accensione in grado di riconoscere l'impronta digitale per un accesso veloce e sicuro. Il processore AMD Ryzen 5 5500U lo rende altamente performante, mentre la funzione Huawei Share permette di sincronizzare pc e smartphone con un semplice tocco del trackpad, per trasferire o modificare file in modo ancora più rapido. La memoria interna è da 512 GB, la RAM da 8 GB, il sistema operativo Windows 11 Home.

44% di sconto (risparmi 350 euro) su Huawei MateBook D15

3. Lenovo IdeaPad Flex 5

A metà tra tablet e pc, quello proposto da Lenovo è un dispositivo estremamente versatile, adatto per lavorare o studiare ma perfetto anche da utilizzare nel tempo libero. Ha un display Full HD da 14 pollici progettato per piegarsi fino a 360° e utilizzabile in modalità touchscreen con la Digital Pen di Lenovo. La memoria da 256 GB permette di archiviare tutti i propri file in modo sicuro, il processore Intel Core i3 riduce i consumi assicurando al contempo prestazioni elevate. Anche in questo caso il sistema operativo è Windows 11 Home e la RAM è da 8 GB.

43% di sconto (risparmi 300 euro) su Lenovo IdeaPad Flex 5

4. Lenovo Smart Tab M10

Targato Lenovo è anche questo tablet con memoria espandibile da 64 GB nella versione con Alexa integrata: il tablet può essere fissato alla smart docking Alexa e utilizzato per far partire la musica, consultare news e meteo e controllare i dispositivi intelligenti presenti in casa esclusivamente tramite la propria voce. Il display Full HD è da 10,3 pollici, con cover sottile e controlli touch super reattivi. Veloce e potente grazie al processore MediaTek Helio P22T, ha una RAM da 4 GB e sistema operativo Android 9.0 Pie.

40% di sconto (risparmi 100 euro) su Lenovo Smart Tab M10

5. Samsung Galaxy Tab A8 LTE

La versione LTE di uno dei tablet più apprezzati di Samsung, migliorato rispetto ai modelli precedenti, consente di navigare su Internet e accedere ai social in tutta comodità, complice l'ampio display da 10,5 pollici con cornici sottili. Perfetto per svolgere diverse attività e adatto anche ai più piccoli grazie alla possibilità di attivare la Modalità bambino, il tablet ha un processore Unisoc Octa-core, memoria interna da 64 GB e RAM da 4 GB. Il sistema operativo è Android 11.

34% di sconto (risparmi 110 euro) su Samsung Galaxy Tab A8 LTE

6. Acer Aspire 3 serie A315-58-532H

Uscito sul mercato da pochi mesi, questo pc Acer di ultima generazione ha un potente processore Intel Core i5-1135G7, una memoria interna da 256 GB e una RAM da 8 GB. Il display ha una risoluzione Full HD ed è da 15,6 pollici, con tecnologia Acer BlueLightShield che protegge gli occhi dalla luce blu. Sottile e leggero, è comodo da portare con sé, ed ha una batteria che dura fino a 9 ore. La navigazione è resa facile dal sistema operativo Windows 11.

34% di sconto (risparmi 230 euro) su Acer Aspire 3 serie A315-58-532H

7. Huawei MatePad T 10s

Il display Full HD da 10,1 pollici e la possibilità di scegliere tra diverse modalità di retroilluminazione fanno di questo tablet il dispositivo ideale non solo per il proprio tempo libero ma anche per lo studio o il lavoro. È inoltre adatto anche ai bambini, che potranno accedervi in sicurezza tramite Kids Corner. Passando ai dati tecnici, la memoria è da 128 GB, la RAM da 8 GB e il processore è un octa-core HiSilicon che lo rende veloce ed affidabile. Huawei EMUI 10.1 è invece il sistema operativo.

32% di sconto (risparmi 81 euro) su Huawei MatePad T 10s

8. Realme Pad Wi-Fi

Una delle caratteristiche più interessanti del tablet Wi-Fi dell'azienda cinese Realme è la batteria da ben 7100 mAh che assicura 12 ore consecutive di riproduzione video e oltre due mesi di durata in stand-by. Ultra sottile, ha un display da 10,4 pollici ad alta definizione per un'esperienza immersiva. In questo caso il sistema operativo è Android 11, la memoria è da 64 GB e la RAM da 4 GB. Il processore è il MediaTek Helio G80.

31% di sconto (risparmi 80 euro) su Realme Pad Wi-Fi

9. HP Laptop 15s-fq0008sl

Il processore Intel Celeron N4120, veloce e potente, è adatto per svolgere diverse attività, dal navigare su Internet al guardare serie TV in streaming, rendendo questo notebook HP estremamente versatile. Dotato di display antiriflesso da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, il modello in promozione ha memoria interna da 128 GB e RAM da 4 GB. Anche l'autonomia della batteria è notevole, ed è inoltre possibile ricaricare il pc del 50% in soli 45 minuti. Come sistema operativo c'è Windows 11.

31% di sconto (risparmi 110 euro) su HP Laptop 15s-fq0008sl

10. Microsoft Surface Pro 8

Chiudiamo con un altro device ibrido, stavolta prodotto da Microsoft. Questo dispositivo da 256 GB è infatti al tempo stesso un tablet e un pc: lo schermo da 13 pollici è touchscreen, perfetto da utilizzare a diverse angolazioni, la tastiera, invece, è magnetica, per cui può essere collegata in pochi secondi quando si necessita di un notebook. Con una RAM da 16 GB, ha Windows 11 come sistema operativo e il processore Intel i7.

26% di sconto (risparmi 450 euro) su Microsoft Surface Pro 8