10 libri da leggere ad Halloween: letture da brividi per la notte delle streghe Tutto pronto per celebrare la notte più paurosa dell’anno? Avete organizzato la festa, scelto i film giusti e trovato il costume ideale? Allora, quello che manca, sono i libri a tema. Ecco, quindi, quali sono i titoli che renderanno perfetta la vostra festa di Halloween 2022.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa non può mancare ad una festa di Halloween che si rispetti? Non solo maschere, cibo, giochi e festoni, ma anche letture a tema. Una volta finiti i giochi, infatti, la conclusione perfetta della serata potrebbe essere quella di mettersi tutti in cerchio in salotto e, a turno, leggere alcune pagine di un libro molto spaventoso. Cosa c'è di meglio per ricreare un atmosfera terrificante?

Di seguito, quindi, trovate alcuni suggerimenti su libri da avere a portata di mano durante la notte del 31 ottobre.

Casa di foglie

Casa di foglie

Certamente, in una notte come questa, non potete non avere con voi una copia di Casa di foglie, il libro di Danielewski che ha trovato i favori anche di Stephen King. Al centro della trama c'è un misterioso manoscritto ritrovato in un baule: lo scritto racconta nel dettaglio di un film girato in una casa stregata capace di infliggere dolore chiunque le si avvicini.

Leggi anche Trucco Halloween per bambini 2022: foto e idee da cui prendere spunto

Gideon. La nona

Gideon. La nona

Il destino di Gideon è già scritto, la sua vita procede tra non-morti e vicende macabre. Così, quando, le si palesa l'opportunità di essere al servizio dell'imperatore come spadaccina del negromante, non vede l'ora di fuggire. Ma non potrà non fare i conti con la sua nemesi. Gideon. La nona è una storia ricca di mistero e suspance, perfetta per gli impavidi del 31 ottobre.

Frankenstein

Frankenstein

Se, invece, per questo Halloween 2022 volete affidarvi ad un grande classico, la risposta giusta è Frankenstein, il libro di Mary Shelley che fa da apripista all'horror e al fantascientifico. La storia non ha bisogno di molte presentazioni: uno scienziato, un esperimento non riuscito e un mostro che vaga nel mondo alla ricerca di se stesso, seminando panico e terrore.

Dracula

Dracula

A proposito di grandi classici adatti a questa notte, vi suggeriamo anche Dracula, la storia di Bram Stoker che racconta del Conte Dracula, un misterioso personaggio dal passato oscuro. Sul suo conto si sa ben poco e la sua storia ha del fascino da brividi.

Halloween e i misteri di Samhain

Halloween e i misteri di Samhain

Halloween e i misteri di Samhain. Un viaggio alla scoperta delle antichissime radici europee di questa celebrazione e, con esse, delle nostre stesse radici non è un romanzo, ma un libro che racconta le radici di questa festa e ne esplora tutti gli aspetti, andando oltre i travestimenti, le maschere e l'alone di mistero e paura che ne conseguono.

Diary

Diary

Un diario personale, racconti di vita quotidiana con tinte scure e trame inquietanti: questo è Diary, il libro di Chuck Palahniuck che ha al centro Misty e Peter, una coppia molto innamorata la cui vita viene stravolta da un tragico incidente a causa del quale l'uomo finisce in coma, lasciando la donna nella disperazione più totale, con l'unica compagnia del suo diario.

L'incubo di Hill House

L’incubo di Hill House

Uscire da una casa infestata è semplice, di solito. Ma quando Eleanor Vance si imbatte in Hill House non ha scampo: è la casa ad aver scelto lei, ogni avvenimento è indipendente dalla sua volontà. L'incubo di Hill House è quello che ci vuole per ricreare un'atmosfera sinistra e far sembrare non sicuro anche un posto come casa propria.

Il figlio del cimitero

Il figlio del cimitero

Se la festa che state organizzando è per i vostri figli e i loro amici, i racconti che vale la pena avere a portata di mano devono essere adeguati all'età. A tal proposito, vi segnaliamo Il figlio del cimitero. Al centro della storia c'è Bob, un bambino all'apparenza normale che ha scelto come compagna di giochi Liza, una strega sepolta in un campo sconsacrato.

Il piccolo libro delle streghe. Piccoli libri mostruosi

Il piccolo libro delle streghe. Piccoli libri mostruosi

Un'altra ottima lettura a tema streghe e gatti neri è Il piccolo libro delle streghe. Piccoli libri mostruosi, un libro illustrato perfetto per i bambini di 5-6 anni che permette di scoprirne tutti i segreti e tutte le storie a loro collegate.

Il libro delle storie di fantasmi

Il libro delle storie di fantasmi

Infine, vi consigliamo anche Il libro delle storie di fantasmi di Roald Dahl, il famoso scrittore per bambini e ragazzi. Questo libro è una raccolta di 14 racconti tra i più belli sui fantasmi e su quello che la loro presenza, seppur "trasparente", implica.