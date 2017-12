Da settimane aveva iniziato a tempestare un suo alunno minorenne di messaggi provocanti e corteggiamento serrato, trascurando qualsiasi forma di prudenza tanto che quando ha organizzato un incontro per avere un rapporto sessuale col ragazzino 13enne è stata subito scoperta dal padre di lui che ha denunciato tutto alla polizia. Per questo una professoressa statunitense di 44 anni, Rachel Gonzalez, è stata arrestata dalla polizia in strada e accusata di adescamento e atti sessuali con minore. La donna e l'adolescente sono stati scoperti da una volante mentre erano intenti a consumare un rapporto sessuale nell'auto di lei, parcheggiata in una zona appartata di Bay City, cittadina dello stato del Texas.

La scoperta in pieno giorno, intorno all'una e trenta del pomeriggio, durante la pausa delle festività natalizie. A chiamare la polizia è stato il padre del ragazzo che aveva scoperto tutto leggendo i messaggi sul cellulare del figlio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto i due erano seminudi sui sedili posteriori dell'auto in atteggiamenti inequivocabili. Dai successi accertamenti sui telefoni della donna, gli inquirenti hanno trovato numerose prove della relazione impropri atra alunno e insegnante