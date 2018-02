Circa una settimana dopo un emozionante incontro a Bologna che cinque fratelli probabilmente aspettavano da decenni, per loro arriva un’altra buona notizia. Annalisa Pan, quarantaseienne di Cittadella (Padova), e i suoi fratelli ritrovati dopo oltre quaranta anni potranno riabbracciare un altro membro della loro famiglia. È stato infatti rintracciato il sesto fratello della famiglia Boschetto, Luca. A dare inizio a questa storia, che come abbiamo raccontato riguarda una famiglia originaria di Rovigo composta da sette fratelli separati da bambini, è stata Annalisa, una di loro. La donna, che era stata adottata quando aveva un anno e mezzo, prima ha potuto riabbracciare grazie a Facebook due delle due sorelle, Belinda e Monica, e successivamente ha trovato anche due fratelli, Marco e Mauro. In totale i fratelli erano sette quindi, oltre a Luca che è stato appena ritrovato, ne manca all’appello ancora uno: si tratta di Nerina, la più piccola di casa che ha preso il nome della loro mamma. Una mamma in difficoltà economiche che non sapeva come mantenere quei bambini, poi dati in adozione dopo un tentativo di suicidio. Era il 1973 e da allora, fino a qualche settimana fa, quei fratelli non si sono più visti né sentiti.

Come è stato ritrovato il sesto fratello – Anche per ritrovare Luca – che di cognome fa Manfron, ha quarantanove anni e vive a Schio – sono stati fondamentali i social network. Come ricostruito dai quotidiani locali, esattamente come accaduto per il ritrovamento di Mauro, i contatti sono giunti grazie alla pagina Facebook “Figli adottivi cercano genitori biologici”. È stata Belinda ad avere delle informazioni che l’hanno spinta a contattare Luca il quale, dopo un comprensibile momento di smarrimento ed emozione, ha confermato di essere il sesto fratello. All’appello, quindi, adesso manca solo Nerina, che in base a quanto ricorda il fratello maggiore sarebbe stata data in adozione appena nata. “Missione compiuta… ora inizio una nuova vita con la mia nuova famiglia allargata!”, ha intanto scritto qualche giorno fa su Facebook Annalisa.