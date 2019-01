in foto: Foto: Twitter–Sea Watch3

I migranti a bordo di Sea Watch 3 sono ormai al limite della sopportazione: 17 giorni in mare hanno fiaccato menti e corpi di persone che nella loro vita hanno già dovuto tollerare ingiustizie e soprusi di ogni tipo. Alcuni profughi, tra i 32 che si trovano a bordo della nave dell'ong Sea Watch, hanno iniziato a rifiutare il cibo. Lo fa sapere la stessa organizzazione umanitaria tedesca in un tweet, ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente".

Non sono più rassicuranti le notizie che arrivano dalla ‘Professor Albrecht Penck', della ong Sea Eye, con a bordo 17 migranti, tra i quali anche una donna e due bambini: le scorte di acqua stanno per finire e sono razionate. "I 17 sopravvissuti dormono in infermeria, in un container sul ponte, e condividono solo un bagno. Non esistono materassi e abiti per cambiarsi, perché la nave non è adatta per i trasporti passeggeri più lunghi", ha raccontato l'equipaggio della nave. "Se continua così – ha detto Jan Ribbeck, capo delle operazioni a bordo – dovremo presto chiedere a Malta il sostegno e il rifornimento delle nostre forniture. Anche i nostri rifornimenti di carburante sono finiti. Speriamo che questa situazione trovi una conclusione rapida e positiva".

"A bordo di SeaWatch stiamo registrando episodi di persone che rifiutano il cibo – ha scritto l'organizzazione – Non possiamo credere che tutto questo stia accadendo a poche miglia dalle coste europee".

"Le persone resistono, come noi non saremmo in grado di fare, aiutandosi le une con le altre, anche se le condizioni meteorologiche sono in peggioramento e molti sono allo stremo delle forze", ha detto Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, a Radio radicale. I 32 migranti soccorsi lo scorso 22 dicembre si trovano in attesa dell'indicazione di un porto sicuro in acque territoriali maltesi, per concessione di La Valletta. Una concessione che però include anche il categorico ‘no' allo sbarco.

Sulle accuse arrivate dall'Italia, a proposito del mancato rispetto delle leggi durante l'intervento di salvataggio, la portavoce ha replicato così: "Nessuno dei rilievi che ci sono stati fatti dal Governo italiano rappresenta una violazione del diritto internazionale: il barcone su cui si trovavano i migranti non era già affondato e questo è un bene, ma non presentava le condizioni di navigabilità che un natante deve avere, come specificato dal regolamento di Frontex agli articoli 9 e 10".

"Il soccorso in acque Sar libiche, area di responsabilità, non di giurisdizione libica – ha affermato Linardi – è obbligatorio, come in qualsiasi altro tratto di mare per qualunque natante si trovi vicino al luogo da dove è partita la richiesta di aiuto. Se il comandante della nave dell'ong si fosse rifiutato di soccorrere, avrebbe commesso reato, secondo il diritto internazionale che noi stiamo cercando di rispettare alla lettera".

Sul caso dei 49 migranti nel Mediterraneo – se consideriamo anche i 17 recuperati lo scorso 29 dicembre dalla nave di Sea Eye – il ministro degli Interni appare irremovibile. Fonti di governo della Lega hanno fatto sapere che Matteo Salvini ribadisce la contrarietà a qualsiasi arrivo via mare in Italia, per contrastare il traffico di esseri umani che arricchisce scafisti, mafiosi e trafficanti. La soluzione, per il titolare del Viminale, sono i corridoi umanitari via aereo per chi scappa davvero dalla guerra.

A livello europeo una soluzione per accogliere queste persone ancora non c'è. A Bruxelles si lavora senza sosta. "Stiamo consumando i telefoni. Ci sono stati intensi contatti anche durante il fine settimana", ha assicurato il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. "Nel pomeriggio la Commissione Ue informerà gli Stati sulla situazione, durante la riunione degli ambasciatori dei 28. Il commissario Avramopoulos sollecita maggiore solidarietà degli Stati membri", ha aggiunto il portavoce.

Il governo tedesco ha reso nota la sua disponibilità a partecipare alla suddivisione dei migranti delle due navi, purché siano coinvolti anche gli altri Stati Ue, "nell'ambito di una soluzione solidale europea", ha sottolineato il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert.