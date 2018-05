Avrebbero sottoposto a umiliazioni e vessazioni continue gli anziani affidati alle loro cure in una casa di riposo che gestivano, arrivando infine a somministrare loro anche farmaci senza ricette mediche. Per questo quattro persone, tra responsabili e dipendenti di una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, nella città metropolitana di Bologna, sono finite nei guai a vario titolo con la pesante accusa di maltrattamenti su persone in difficoltà. Tra le quattro misure di custodia cautelare, firmate dal Giudice per le indagini preliminari di Bologna su richiesta della locale Procura della Repubblica, una è in carcere e due ai domiciliari mentre per un altro dei coinvolti, un medico, è scattata la misura dell'interdizione dalla professione medica. Nella casa famiglia coinvolta potevano essere ospitati fino a sei anziani. Come spiegano dall'Arma, i provvedimenti restrittivi firmati dall'autorità giudiziaria sono arrivati al termine di "una complessa ed articolata attività info-investigativa" svolta in collaborazione dai Nas e dai colleghi della compagnia dei carabinieri di Bologna centro . L'operazione, denominata "Fiore velenoso", ha permesso di "accertare i maltrattamenti subiti dagli anziani ospiti della struttura" che i militari definiscono "disumani". "Lo riduci come uno zombie e il problema è finito" oppure "Se campa campa, se muore arrivederci. Un rompic… di meno", sono le frasi che avrebbe riferito ai dipendenti il titolare della casa famiglia per anziani in una delle intercettazioni ambientali e telefoniche registrate dai carabinieri all'interno della struttura. Con lui, finito in carcere, coinvolti la coordinatrice e una collaboratrice, finite ai domiciliari. Per il medico invece l'accusa è di aver fornito, in cambio di denaro, i propri timbri e ricettari affinché il titolare della casa famiglia potesse approvvigionarsi di medicinali e cambiare arbitrariamente le terapie mediche degli ospiti.

Per gli inquirenti nella struttura c'era "terrorismo psicologico", "disumano cinismo" e "totale indifferenza alle letali conseguenze dei gesti". In particolare si denuncia l'uso di morfina e tranquillanti somministrati arbitrariamente per lasciar dormire gli operatori, campanelli di allarme dei letti disattivati e in alcuni casi ospiti legati al letto. Un anziano di 90 anni che era tra gli ospiti si trova ora ricoverato al policlinico Sant'Orsola in gravi condizioni di salute: a portarlo via sono stati i carabinieri che, ascoltando ciò che succedeva nella struttura, sabato scorso sono entrati nella casa famiglia dicendo di dover fare un controllo di routine. "L'operazione ci ha consentito di salvare la vita a due pazienti perché quello che è emerso dalle indagini è una gestione degli anziani inaccettabile, sicuramente con il contenimento fisico e la somministrazione di benzodiazepine. Le posizioni di alcuni indagati potrebbero aggravarsi e potrebbe essere ipotizzato il reato di tortura, visti i danni psichici e fisici provocati", ha detto il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato. La stessa attività investigativa, oltre agli arresti, ha portato anche a un'ordinanza di natura patrimoniale e al sequestro della struttura