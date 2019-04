Aveva scoperto che sua moglie lo tradiva ed era in possesso di una pistola, così lei ha chiesto aiuto ai carabinieri e loro hanno deciso di sequestrare l'arma. È accaduto a Civitanova, in provincia di Macerata, nelle Marche, dove a un duro scontro tra marito e moglie è seguito un provvedimento di sequestro dell'arma, legalmente detenuta, in possesso del marito. Una misura seguita alla denuncia della donna, che, l'indomani dei fatti, si è presentata dai carabinieri per raccontare l'episodio, facendo presente anche i propri timori riguardo alle intenzioni del consorte.

La donna, infatti, era convinta che dopo aver scoperto i messaggi sul telefono, suo marito quella mattina fosse andato ad affrontare il rivale in amore, armato di pistola. Così non era, invece, perché l'uomo, rintracciato poi dai carabinieri, ha spiegato di essersi allontanato e di aver saltato il lavoro semplicemente perché ancora scosso da quanto accaduto la sera prima. Al cospetto di tale situazione, dunque, i militari hanno ritenuto, comunque, a scopo preventivo, di sequestrare l’arma che l’uomo teneva in casa. L'allarme nella donna è stato scatenato sicuramente dalla presenza dell'arma in casa ed è indicativo, con il conseguente provvedimento dei militari, del clima di violenza che si respira nelle case e del ragionevole terrore che uno sconvolgimento emotivo all'interno di una coppia possa corrispondere un atto violento.