Una donna avrebbe tagliato il pene e i testicoli del marito dopo averlo accusato di averla tradita. Sukhwant Kaur è accusato di aver aspettato fino a quando l’uomo, Azad Singh, si è addormentato prima di colpirlo con un'asta di metallo e poi di recidere il suo organo genitale con un coltello Secondo quanto scrivono i media locali, lo avrebbe poi gettalo nella toilette, tirando lo sciacquone, prima che il marito fosse ricoverato in ospedale. I fatti sono avvenuti nella casa di famiglia a Joginder Nagar, nel nord dell'India. Azaz Singh è attualmente in gravi condizioni a causa della grave emorragia. Gli investigatori hanno rivelato che Sukhwant ha aggredito il marito a casa loro dopo averlo accusato di tradimento. "Ha prima colpito il marito con una bastone mentre dormiva, facendogli perdere conoscenza. Dopo gli ha tagliato le sue parti intime con un coltello e poi le buttate in una toilette" ha spiegato il commissario di polizia Jalandhar, Satinder Kumar. L’uomo è ancora in pericolo di vita e la polizia sta indagando dopo che suo padre ha presentato una denuncia.

Non è certo il primo episodio di questo tipo che arriva dall’India. A ottobre, un uomo di 26 anni si è visto riattaccare il proprio pene a Kattipuram, in India. Anche in quel caso la sua virilità era stata recisa dopo che sua moglie aveva scoperto che stava per sposare un'altra donna. L'uomo ferito, Irshad, avrebbe poi spiegato di non voler convolare a nozze “con una sposa scelta per lui dai suoi genitori”. Parlando del caso di Irshad, il Dr. Krishnakumar, ha dichiarato: "Per reimpiantare un pene amputato, tutte le strutture complesse del pene devono essere riparate. Nel caso di Irshad, abbiamo riparato con successo le arterie che portano il sangue all'organo, le vene che portano via il sangue, i nervi che danno sensibilità all'organo, all'uretra, ai corpi che forniscono l'erezione e i muscoli. Il paziente può tornare alla vita normale in quattro settimane."