Tragico incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo le strade di Bra, in provincia di Cuneo. Un carabinieri ha perso la vita mentre il suo collega è rimasto ferito gravemente dopo che la loro auto di servizio si è scontrata frontalmente con un'altra vettura sulla statale 231 in borgata San Martino. Nello schianto infatti l'auto dell'Arma, una Fiat Punto, si è capovolta non lasciando scampo al militare. La vittima è l'Appuntato Scelto Alessandro Borlengo. L'altro militare è stato soccorso e trasportato in ospedale dove ora è ricoverato con prognosi riservata. Nell'incidente è stata coinvolta anche un'altra vettura i cui occupanti sono rimasti feritu a loro volta anche se in maniera non grave.

Secondo le prime notizie, i carabinieri viaggiavano in direzione di Alba e stavano trasportando un detenuto che doveva comparire in udienza di convalida al tribunale di Asti quando, intorno alle 11 di venerdì, la loro vettura, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con una Ford Focus provenite dalla direzione opposta. Anche il terzo occupante della gazzella dell'Arma è rimasto ferito nell'incidente ed è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Lo scontro tra le prime due vetture ha provocato poi un tamponamento a catena che ha coinvolto una Mercedes che viaggiava dietro alla Ford e non è riuscita ad evitare il tamponamento. Entrambe le vetture sono poi uscite fuori strada in una cunetta dalla parte opposta rispetto all'auto dei carabinieri.

In totale, si segnalano sette feriti: tre codici gialli, tre codici verdi e un codice rosso. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari intervenuti con elicottero, due ambulanze di base e due medicalizzate, anche i vigili del fuco che hanno dovuto estrarre i carabinieri dalla vettura e la polizia municipale. A quest'ultima è stato affidato il compito dei rilievi che aiuteranno a ricostruire la dinamica dei fatti. “Ai familiari dell’appuntato scelto Borlengo va il sentimento di vicinanza di tutto il personale della Difesa e mio personale. Sono vicina alla moglie e ai due figli dell’Appuntato e a tutti i Carabinieri, che vivono questo momento di lutto e sacrificio condiviso da tutte le Forze armate” ha dichiarato il ministro della difesa Pinotti, augurando all’altro militare rimasto seriamente ferito una pronta e piena guarigione.