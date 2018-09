In Germania una ragazza è tornata a casa dopo 1944 giorni di assenza. Maria aveva tredici anni quando il 4 maggio del 2013 si allontanò dalla sua famiglia facendo perdere le sue tracce. Da quanto emerso, Maria era scappata con un uomo di cinquantatré anni, ex esponente di un partito di estrema destra. Da quel giorno sono passati circa cinque anni, e ora la giovane – che intanto è diventata maggiorenne – è tornata ad abbracciare la sua famiglia. Secondo la ricostruzione dei quotidiani, nel 2013 Maria aveva conosciuto un uomo sposato su internet che si chiamava Bernhard Haase e i due avevano iniziato a frequentarsi a Friburgo. Fino a quando non sono scomparsi insieme. Nonostante le moltissime segnalazioni dalla Germania e dall’estero, della ragazza non è stata trovata nessuna traccia. Contro Bernhard Haase era stato spiccato un mandato di arresto internazionale per sottrazione di minori e abusi sessuali su minori, nonostante la polizia presumesse che Maria aveva seguito l’uomo in modo “volontario”.

Bernhard Haase risulta ancora ricercato – Non si sa cosa sia accaduto in questi cinque anni e in quali condizioni si trovi adesso la giovane: per il momento la famiglia di Maria non vuole parlare. “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo prima di poter dire qualcosa – ha scritto la madre su Facebook -. Ma per il momento vogliamo ringraziare tutti, media, autorità tedesche e straniere, e soprattutto le persone. È incredibile quanto aiuto, compassione, coraggio, vicinanza e amicizia siete stati in grado di trasmetterci”. La polizia ha confermato che la famiglia ha ritirato la denuncia di scomparsa, mentre Bernhard Haase risulta ancora ricercato con mandato di arresto internazionale.