Sarà un venerdì nero per chi è costretto a spostarsi in aereo in Italia. Per una serie di proteste di piloti, assistenti di volo, altro personale delle compagnie e dell'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, infatti, saranno numerosi i voli cancellati nel corso della giornata e pesanti le ripercussioni sui frutto il traffico nei cieli. Venerdì 15 dicembre è previsto infatti il tanto discusso sciopero Ryanair ma ad astenersi dal lavoro saranno anche i dipendenti di Enav, Enac, Alitalia e Vueling. Ogni sciopero avrà modalità orari e ripercussioni diverse ma il mix di proteste potrebbe causare effetti devastanti sul traffico nei cieli anche nel resto d'Europa.

Dopo le polemiche per le minacce della low cost irlandese a piloti e assistenti di volo, lo sciopero più noto è diventato quello di Ryanair proclamato da Fit Cisl e Anpac e che durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. Nella stessa fascia oraria però è in programma un’altra protesta che interessa i controllori di volo dell’Enav, indetta da Fit Cisl e Ugl Trasporto aereo. Uno stop che avrà ripercussioni su diversi vettori ma in particolare su Alitalia che ha già annunciato la cancellazione di alcuni voli, sia nazionali che internazionali. La compagnia aerea italiana ha anche avviato un programma per limitare i disagi dei passeggeri coinvolti anche imbarcandoli su altri voli anche se no tutti riusciranno a viaggiare oggi.

Per Alitalia però è previsto anche uno sciopero di 24 ore indetto dalla Cub trasporti, anche se per la compagnia questa protesta non dovrebbe avere ripercussioni sui voli programmati. Infine ad aggravare la situazione di chi viaggia in aereo oggi anche lo sciopero di 4 ore, dalle 10 alle 14, del personale navigante della low cost Vueling indetto dal sindacato di base Usb e lo stop di 4 ore dei dirigenti dell’Enac. L'Ente per l'aviazione civile ha assicurato però che "saranno garantiti tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 oltre a tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero".