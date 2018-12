Erano giorni felici per la 21ene statunitense Kelsey Walker, la ragazza aveva appena festeggiato il suo fidanzamento ufficiale col suo ragazzo e si stava preparando a trascorrere insieme a lui le feste natalizie ma un tragico destino ha voluto che la sua vita si spezzasse improvvisamente proprio nel fiore degli anni. La giovane è deceduta nei giorni scorsi a soli 21 anni in un tragico e letale incidente stradale che non le ha lasciato scampo. Kelsey è deceduta domenica in un letto dell'unità di terapia intensiva dell'Harborview Medical Center di Seattle, dove era ricoverata da circa due settimane attaccata ad un macchina di supporto vitale.

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Yakima, al momento dello schianto c'era molta nebbia e le strade erano estremamente ghiacciate in zona e questo è stato un fattore decisivo per l'impatto mortale. La 21enne si stava recando al lavoro con la sua auto quando ha sbandato finendo contro un'altra vettura e poi fuori strada. Ad assistere al drammatico incidente il suo fidanzato che viaggiava dietro di lei in un'altra vettura. È stato lui ad estrarla dalle lamiere e a chiamare i soccorsi ma per la 21enne purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.