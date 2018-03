Una mamma inglese ha voluto parlare del suo dolore dopo aver perso la sua bambina nata in casa. Aimee Green, dalla Cornovaglia, aveva partorito in casa la sua piccola Luna Valentina nel novembre dello scorso anno ma purtroppo quello che doveva essere il giorno più felice della sua vita si è trasformato in un incubo. Durante il parto di sono stati dei problemi e il cordone ombelicale si è lacerato. Lei si è precipitata in ospedale con la neonata, ma ormai era troppo tardi. La piccola Luna non è sopravvissuta. La donna ha voluto parlare del suo dramma sul suo blog dicendosi dispiaciuta e chiedendosi se lei e il suo compagno avrebbero dovuto optare per un parto in ospedale. “Continuavo a chiedere scusa a tutti perché non sapevo cosa fare per farli sentire meglio”, ha scritto Aimee. Continuava a chiedersi perché aveva scelto di partorire in casa e non in ospedale come le avevano consigliato tutti. Sentiva insomma il peso di quanto accaduto.

"Abbiamo capito che Luna è nata per fare la differenza" – In un’intervista Aimee ha detto anche di aver sentito il suo cuore “spezzarsi in un milione di pezzi” dopo la perdita della sua bambina. “Piangevo con tale forza da non riuscire a respirare”, ha aggiunto la mamma, “ho pianto in maniera inconsolabile per un tempo che mi è sembrato una vita”. “Il mio Ryan era un uomo distrutto”, ha detto ancora. Aimee e il suo compagno conservano delle foto della neonata e ora hanno deciso di parlare della loro storia anche per trasformare il loro dolore in qualcosa di utile per altre persone. La coppia ha infatti deciso di raccogliere fondi attraverso un ente di beneficenza per aiutare tutti i genitori che hanno vissuto una esperienza simile. “Abbiamo capito che una cosa è certa. Luna è nata in questo modo pazzo per fare la differenza e avere un impatto sulla vita delle persone”, ha spiegato la donna.