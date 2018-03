Non voleva pagare il biglietto d'ingresso allo zoo, così – dopo essersi ingegnato a lungo – ha avuto una brillante idea: quella di scavalcare una recinzione e in questo modo fare il furbo. Peccato che ad attenderlo, al di là di un'alta inferriata, ci fossero state delle tigri affamati che, vista l'"invasione" di territorio, non hanno esitato un istante ad aggredire e uccidere l'ingenuo turista davanti agli sguardi terrificati della moglie e dei figli.

E' accaduto in Cina: l'uomo voleva visitare lo zoo di Youngor, nella città di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, insieme ai familiari e a un gruppo di amici. Convinto di fare qualcosa di furbo, l'uomo si è introdotto nella gabbia delle tigri ma è stato subito circondato da diversi esemplari dei felini: ha cercato di difendersi come ha potuto sferrando calci e pugni, ma ovviamente gli animali non hanno tardato a saltargli al collo e a ucciderlo con un morso alla gola. Tutta la scena è stata ripresa dai suoi amici con i loro smartphone, ma il video – inizialmente riversato in rete – è stato in seguito rimosso. L'uomo è stato trascinato dietro degli alberi e per recuperarlo, quando ormai era ovviamente troppo tardi, sono state necessarie diverse ore di lavoro da parte dei guardiani. Il giorno dell'incidente lo zoo è stato chiuso per consentire il recupero del cadavere e accertare cosa era accaduto.