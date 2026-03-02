Trump è il Re Sole della nostra era: non ha alleati ma sudditi

Un mondo unipolare, una sola potenza incontrastata che mette all'angolo tutti gli altri. Non con l'economia o la rete diplomatica ma con la forza: schiacciare Paesi, rapire presidenti, uccidere dittatori che non piacciono al monarca, preservare gli altri.

Il nuovo ordine mondiale di Donald Trump ha gettato la maschera rispetto al ‘900, quando le sfere di influenza rappresentavano lo status quo. Oggi non si finge nemmeno più, non c'è bisogno di una scusa per attaccare, non c'è bisogno di inventare armi misteriose: "la leadership iraniana vuole parlare con me, ho accettato. Potevano farlo prima" ha dichiarato Donald Trump, un presidente che sembra uscito da una fiction sulla mafia italoamericana, con un atteggiamento da gangster, forte dei suoi scagnozzi pronti a colpire: l'esercito USA e Israele.

L'Europa non è nemmeno più contemplata in questo nuovo mondo, è talmente marginale che alcuni Paesi come l'Italia sono stati avvertiti ad attacco iniziato, dato che smentisce la relazione privilegiata tra Giorgia Meloni e Donald Trump.

In questo mondo non c'è spazio per gli alleati, ci sono solo sudditi che devono inchinarsi al Re di un ordine che sta accerchiando la Cina, partendo dalle risorse petrolifere venezuelane e iraniane.

Se oggi dovessi chiedere secondo voi chi è il padrone del mondo, voi cosa rispondereste?

